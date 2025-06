Amsterdamse rechtbank staat Nederlandse miljardenclaims tegen TikTok toe

Drie Nederlandse stichtingen mogen doorgaan met hun miljardenclaims tegen TikTok. Het sociale medium zou zich schuldig hebben gemaakt aan privacyschending en daarmee in totaal ruim 9 miljard euro aan schade hebben aangericht.

De Nederlandse rechters hebben bepaald dat de schadeclaims inderdaad in Nederland mogen worden afgehandeld, iets waar TikTok het tot dusver niet mee eens was. Met de bevestiging van de rechtbank wordt de rechtszaak vanaf februari volgend jaar in behandeling genomen, meldt Het Financieele Dagblad. De drie stichtingen vragen in totaal tot 9,4 miljard euro aan schadevergoeding van TikTok en representeren bij elkaar tienduizenden vermeende slachtoffers.

De schadeclaims werden ingediend door drie Nederlandse stichtingen. Stichting Onderzoek Marktinformatie was de eerste daarvan die een massaclaim indiende tegen TikTok. De organisatie vertegenwoordigt 64.000 ouders en eist tot 1,4 miljard euro. De Nederlandse Consumentenbond en stichting Take Back Your Privacy kwamen daarna met een claim van 2 miljard euro voor het schenden van de privacy van kinderen. Massaschade & Consument vordert ruim 6 miljard euro voor het onrechtmatig verzamelen van persoonsgegevens en het doorverkopen ervan.

Vorig jaar werd het sociale platform voor het eerst in Nederland op de vingers getikt met een AVG-boete van 750.000 euro. TikTok bleek Nederlandse gebruikers alleen een Engelstalige privacyverklaring te tonen. Jongeren, uit wie de doelgroep voornamelijk bestaat, zouden daardoor niet goed begrijpen waarmee ze akkoord gaan. Hier heeft het bedrijf zich bij neergelegd. Het is niet aannemelijk dat de nieuwe miljardenclaims ook zonder verder protest van het platform worden geaccepteerd.