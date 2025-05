Moederbedrijf TikTok gebruikte IP-adressen om locatie van journalisten te volgen

TikToks moederbedrijf ByteDance erkent dat medewerkers de locaties van verschillende Amerikaanse journalisten via de IP-adressen hebben gevolgd. De betrokken werknemers zijn volgens ByteDance ontslagen en het bedrijf spreekt over wangedrag.

De ex-ByteDance-werknemers gebruikten de IP-adressen en andere gebruikersdata van meerdere Amerikaanse journalisten, die onder meer voor Forbes, BuzzFeed News en Financial Times werken. Met de gegevens wilden de ByteDance-werknemers achterhalen of de journalisten in de buurt waren van ByteDance-werknemers, om zo bronnen van gelekt nieuws te achterhalen.

Erich Andersen, algemeen adviseur bij TikTok, zegt in een interne mail die in handen is van Forbes dat het voor bedrijven normaal is om een interne auditgroep te hebben, die onderzoekt of werknemers bedrijfsbeleid hebben overtreden. "In dit geval hebben individuele werknemers echter hun positie misbruikt om toegang te krijgen tot TikTok-gebruikersdata." Een TikTok-woordvoerder erkent tegen Forbes dat er onrechtmatig toegang is verkregen tot gebruikersdata.

De auditgroep volgde de journalisten omdat ze eerder dit jaar schreven over het bedrijf. Zo lekten in juni meetingopnames uit naar BuzzFeed News, waarin het bedrijf zei dat in China gevestigde ontwikkelaars toegang hadden tot data van Amerikaanse gebruikers. Het hoofd van de auditgroep en vier Chinese en Amerikaanse werknemers zijn door ByteDance ontslagen vanwege hun betrokkenheid bij het volgen van de Amerikaanse journalisten.