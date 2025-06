TikTok updatet privacybeleid, Chinese medewerkers kunnen data gebruikers NL zien

TikTok past zijn privacybeleid in de EU volgende maand aan. In het nieuwe privacybeleid staat expliciet dat medewerkers uit China data van Europese gebruikers kunnen inzien, dus ook die uit Nederland en België. Dat staat niet in het huidige beleid.

Het gaat niet alleen om medewerkers uit China, maar ook uit Brazilië, Canada, Israël, Japan, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Korea en de Verenigde Staten, zegt TikTok in de paragraaf over landen waar data heen gaat. TikTok verwijst naar die paragraaf vanuit het nieuwe privacybeleid.

De data die medewerkers in die landen kunnen inzien, gaat onder meer over de werking van het algoritme en detectie van geautomatiseerde accounts, zo zegt TikTok. Data sturen naar die landen ligt onder een vergrootglas, omdat de Europese Commissie van die landen niet heeft gezegd of de bescherming van data daar in orde is.

Vooral het doorsluizen van data naar China is daarbij onderwerp van gesprek, omdat Chinese bedrijven dan data kunnen doorgeven aan de Chinese overheid. De angst is daarbij dat data van Europese gebruikers, waaronder veel kinderen, in handen van de overheid van China komt. TikTok is van het Chinese bedrijf ByteDance.

Er zijn meer wijzigingen in het privacybeleid. Zo zegt TikTok niet langer gps te gebruiken op telefoons om de locatie van gebruikers te bepalen. Wel leest TikTok een benadering van de locatie uit voor personalisatie van de aanbevelingen.