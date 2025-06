Ministerie van Algemene Zaken adviseert Rijksoverheid te stoppen met TikTok

De dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken adviseert de Nederlandse overheid om het gebruik van TikTok op te schorten totdat TikTok haar privacybeleid heeft aangepast. De staatssecretaris van Digitalisering wil ook een gesprek met het bedrijf.

De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Weerwind deelde het advies in een antwoord op een Kamervraag. In die vraag werd het onderzoek van ontwikkelaar Felix Krause naar TikTok aangehaald. Die ontdekte afgelopen zomer dat TikTok JavaScript-code in webpagina’s van derden injecteert als er gebruik wordt gemaakt van de in-appbrowser van de TikTok-app. Hierdoor zouden met het toetsenbord ingevoerde gegevens, waaronder wachtwoorden, betalingsinformatie en andere gegevens, geregistreerd kunnen worden.

Staatssecretaris van Digitalisering Van Huffelen zal binnenkort ook een gesprek voeren met TikTok over de naleving van de AVG. Minister Weerwind verwijst naar de Autoriteit Persoonsgegevens om de rechtmatigheid van gegevensverwerking te onderzoeken en de wet te handhaven.

Begin deze maand heeft TikTok aangekondigd zijn privacybeleid voor gebruikers in de Europese Unie aan te passen. In het nieuwe privacybeleid staat expliciet dat medewerkers uit China, Brazilië, Canada, Israël, Japan, Maleisië, de Filippijnen, Singapore, Zuid-Korea en de Verenigde Staten data van Europese TikTok-gebruikers kunnen inkijken. De data die medewerkers in die landen kunnen inzien, gaat onder meer over de werking van het algoritme en de detectie van geautomatiseerde accounts, zegt TikTok. Vooral het doorsluizen van data naar China is daarbij onderwerp van gesprek, omdat Chinese bedrijven dan data kunnen doorgeven aan de Chinese overheid. De angst is daarbij dat data van Europese gebruikers, waaronder veel kinderen, in handen van de overheid van China komt. TikTok is van het Chinese bedrijf ByteDance.