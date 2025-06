TikTok heeft functie waarmee medewerkers videoviews kunnen opkrikken

TikTok heeft een functie waarmee medewerkers ervoor kunnen kiezen om een bepaalde video bij veel gebruikers op de For You-pagina te laten zien en zo het aantal views kunstmatig op te krikken. Het bedrijf gebruikt het bijvoorbeeld om influencers de potentie van het platform te tonen.

Bij TikTok heet de functie in de praktijk 'heating', schrijft Forbes. TikTok had het bestaan van de functie tot nu toe geheim gehouden en beweerde dat alleen het algoritme invloed had op welke video's op de For You-pagina komen. Dat is de primaire pagina van de app waarop video's staan die gebruikers kijken.

TikTok en moederbedrijf ByteDance gebruikten de functie bijvoorbeeld om influencers die hun eerste stappen op het platform zetten een handje te helpen om veel views te halen. Ook zetten TikTok-medewerkers de functie in om de views omhoog te helpen van influencers met wie TikTok een deal wilde sluiten. In het verleden gebruikte TikTok de functie ook om video's te pushen die geen muziekvideo's waren, toen het platform nog vooral in gebruik was voor dans- en playbackvideo's.

Medewerkers met wie Forbes heeft gesproken, zeiden dat zij zelf in hoge mate konden beslissen welke video's ze wilden pushen. Het artikel spreekt alleen over de VS, maar het ligt voor de hand dat 'heating' ook mogelijk is in andere landen. TikTok heeft een transparantiefunctie waarmee gebruikers kunnen opzoeken waarom de app een video aanbeveelt, maar de optie voor 'heating' staat daar niet bij.