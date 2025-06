Amerikaanse senator vraagt Apple en Google om TikTok uit appwinkels te halen

De Amerikaanse senator Michael Bennett heeft Apple en Google in een rechtstreekse brief gevraagd om TikTok te verwijderen uit de App Store en de Play Store. Volgens de senator vormt het platform een risico voor de veiligheid van Amerikaanse burgers.

Bennett zegt in de brief die The Verge online zette, dat er grote zorgen zijn rondom TikTok en dat Apple en Google de app daarom onmiddellijk uit hun downloadwinkels zouden moeten halen. De brief heeft geen kracht van wet; het is niet meer dan een verzoek van een individuele senator aan twee bedrijven.

De brief past echter wel in een patroon van toenemende druk vanuit de Amerikaanse overheid om TikTok in de ban te doen. India deed dat enkele jaren geleden al en toenmalig president Donald Trump wilde dat de app onder Amerikaans bewind zou komen te vallen. Tot een verbod kwam het tot nu toe niet, maar de app is wel verboden op veel overheidstelefoons.

Moederbedrijf ByteDance probeert het dreigende verbod af te wenden door op veel punten toe te geven aan de Amerikaanse overheid. Zo brengt het data van Amerikaanse gebruikers onder in een datacenter van Oracle. Oracle en een inspectie die de Amerikaanse overheid mag aanwijzen, gaan bovendien de broncode van de app, wijzigingen aan de app en de algoritmes keuren.

De overheid van de VS betoogt dat TikTok een gevaar vormt, omdat ByteDance als Chinees bedrijf aan de Chinese wet moet voldoen en daarom data van gebruikers uit het buitenland op verzoek moet overhandigen. Chinese medewerkers kunnen en mogen ook data van Nederlandse gebruikers inzien.