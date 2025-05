Apple verplaatst deel productie naar India en Thailand

Apple is bezig met het verplaatsen van een deel van de fabricage van zijn producten van China naar India en Thailand. Fabrieken in India maken inmiddels 7 procent van de iPhones en er komen verschillende MacBook-fabrieken in Thailand.

Wistron India. Foto: Atanu Kundu

Een fabriek heeft al een proef gedaan met het maken van MacBooks. Apple laat nog een andere fabriek bouwen en die moet eind dit jaar operationeel zijn, meldt Nikkei. Apple laat zijn Watch-horloges al meer dan een jaar in het land maken, vermeldt de Japanse zakenkrant. De stap is nodig om de afhankelijkheid van China af te bouwen.

Om diezelfde reden heeft Apple de productie van iPhones in India uitgebreid, meldt Bloomberg. Vorig jaar kwam 7 procent van de wereldwijd geproduceerde iPhones uit fabrieken in India. Naast Foxconn maken Wistron en Pegatron de diverse iPhone-modellen. Daarbij gaat het ook om iPhone 14-modellen. Voorheen liet Apple in India alleen oudere modellen maken. Die zijn niet alleen voor Indiase klanten; veel van die iPhones gaan ook naar andere landen.

Apple leunt nog steeds voor het overgrote deel van zijn productie op fabrieken in China. Bovendien is Apple het westerse bedrijf met de meeste productverkoop in China, waardoor het veel omzet kan verliezen als het de Chinese overheid tegen zich krijgt en die overheid de verkoop van Apple-producten deels of helemaal blokkeert.