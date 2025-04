'Apple laat een op de zeven iPhones inmiddels in India bouwen'

Apple laat inmiddels een op de zeven iPhones in India bouwen. Het bedrijf produceert veertien procent van de smartphones in dat land, in een poging het productieproces te diversificeren. Tot vorig jaar werden alle iPhones nog in China geproduceerd.

Bloomberg noemt dat cijfer op basis van anonieme bronnen. In het afgelopen kwartaal liet Apple veertien procent van zijn mobiele telefoons in India bouwen. Van dat percentage wordt 67 procent gebouwd door Foxconn, dat ook in China telefoons produceert. Nog eens zeventien procent van de telefoons wordt door Pegatron gemaakt, de rest door Wistron. In totaal gaat het om veertien miljard dollar aan telefoons, zegt Bloomberg.

Apple begon een jaar geleden met het produceren van telefoons in andere landen dan China. Fabrieken in India maken iPhones, in Thailand laat het bedrijf MacBooks bouwen. Apple Watches werden al langer in India geproduceerd.

Met die verplaatsing wil Apple minder afhankelijk worden van productie in China. Dat levert risico's op als de Chinese overheid daar restricties aan zou opleggen, wat met de huidige geopolitieke spanningen niet ondenkbaar is.