Gerucht: Google wil deel productie Pixel-smartphones verplaatsen naar India

Google zou een deel van de productie van zijn Pixel-smartphones naar India willen verplaatsen. Bedrijven in China en Vietnam zetten nu de Pixel-smartphones in elkaar, maar met verplaatsing naar India wil Google de risico's spreiden.

Google zou onder meer in onderhandeling zijn met de Indiase tak van Foxconn, naast Lava en Dixon, meldt Bloomberg. Het zou gaan om het overhevelen van een deel van de productie, maar niet de gehele productie. Op die manier zou Google minder afhankelijk zijn van China en Vietnam. Vooral China is voor techbedrijven door het handelsconflict met de VS een risicofactor geworden.

Google maakt volgens Counterpoint Research rond 9 miljoen Pixel-toestellen per jaar. Daarmee liggen de aantallen lager dan bij het eveneens Amerikaanse Apple. Dat bedrijf is ook bezig met het verplaatsen van de productie naar onder meer India.

Het land doet er veel aan om fabrieken van hardware binnen te halen. Dat gebeurt onder het Make in India-programma. Binnen dat programma probeert de Indiase overheid producenten fabrieken te laten bouwen in het land voor onder meer smartphones, tablets en laptops.

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Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

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20-06-2023 • 21:27

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Reacties (30)

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dutchnltweaker 20 juni 2023 21:42
Is toch ook niet zo gek? Ja een grotere of meerdere supplychains kan je geld kosten, maar ook geld opleveren. Als we zien wat er in 2020/2021 is gebeurd in de wereld, kan je beter risico aan spreiding doen.

Voor India mooi want meer werkgelegenheid, voor Google mooi want meer risico spreiding.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 24 juli 2024 18:31]

2green @dutchnltweaker20 juni 2023 22:55
Risico spreiding op dit niveau zal zelfs "post" corona geen hoge prio hebben. Dat doen ze net zo lief binnen 1 land of zelfs plaats.

India, vietnam, etc zijn momenteel significant goedkoper waardoor veel bedrijven al jaren bezig zijn langzaam te migreren naar o.a. India. Dit is voor bedrijven als Google, Apple, etc te veel om ineens om te zetten.

Aanvullend heeft India al met erg veel landen export overeenkomsten en is het bij sommige landen zelfs de voorkeursexporter.
Dit in tegenstelling tot die van China die juist verslechterd zijn.

Vul dit aan de enorme populatie Engels sprekende mensen daar en de slechte politieke relaties dat china momenteel heeft en whola... echt leeglopende steden in china.

China moet het voor een groot deel hebben van productie van andere landen. Waarop ze nu veel druk zetten met alle middelen die ze hebben. Van confrontaties opzoeken tot aan het opkopen van grondstoffen in Afrika e.d. Allemaal voor aan de onderhandelingstafel.
tmnvanderberg @2green21 juni 2023 12:40
Risico spreiding op dit niveau zal zelfs "post" corona geen hoge prio hebben. Dat doen ze net zo lief binnen 1 land of zelfs plaats.
Sorry, maar dit is echt weer zo'n tweakers commentaar, heel zelfverzekerd praten zonder kennis van zaken.

Wij hebben als systems integrator (consumer audio) veel contact met zowel elektronicafabrikanten in China als met westerse merken, en werkelijk IEDER westers merk wil verplaatsing/spreiding van productie, en werkelijk elke Chinese fabrikant die we spreken is of bezig met het opzetten van fabrieken (vaak Vietnam) of heeft daar al productie en is bezig met uitbouwen. Vaak beginnen ze daar al zelf over voor je er naar vraagt omdat het zo'n hot topic is.

Sommige Chinese fabrikanten verplaatsen tientallen procenten aan productie per jaar. De kosten voor productie liggen in Vietnamese fabrieken nu vaak nog ~10% hoger maar dat zijn merken bereid te betalen om risico af te dekken.

Het Covid-beleid in China heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven gewoon een tijdlang NIKS konden krijgen, dat is niet zomaar een vaag theoretisch risico maar een groot probleem, zeker met de verdere politieke risico's in China.

[Reactie gewijzigd door tmnvanderberg op 24 juli 2024 18:31]

2green @tmnvanderberg21 juni 2023 17:41
Doe je nu niet exact waar jij mij van beticht met je aanname? Inderdaad best irritant.

Je haalt hier een hoop dingen door elkaar trouwens. Zoals 'risico spreiding' en 'reageren op een situatie', maar ook 'spreiding van productie' en 'verplaatsen van productie', etc, etc. Dit zijn niet dezelfde dingen, al lijkt dit soms wel zo.

Ik heb het over dat risico spreiding geen hoge prioriteit heeft, dit blijkt namelijk altijd ondergeschikt aan winstmarges. Het verplaatsen van productie capaciteit gebeurt al jaren omdat China niet langer altijd opportuun blijkt voor diverse bedrijven en gaat nu nog harder omdat china steeds meer nadelen krijgt. Waarvan toegegeven covid restricties ook eentje is.
De oorzaak is dus niet risico spreiding (uit een strategisch standpunt), maar dat ze hun productie daar weg willen halen omdat het opportuun is i.v.m. kosten, problemen,politiek, taal, snelheid, problemen, etc. Dat is geen risico spreiding, maar een reactieve actie op een ongewenste (aankomende) situatie.

Toen deze nadelen niet concreet in beeld waren, dachten geen van deze bedrijven na over risicospreiding over landen heen.

Toen china de goedkoopste was zaten ze daar allemaal, hierna op een andere plek dat toevallig het goedkoopst is, zonder de productie van een product te spreiden over verschillende landen om risico's te verlagen, mogelijk wel om andere redenen. Waaronder dat bepaalde dingen daar niet meer gemaakt mag worden, handelsafspraken, etc.

Waaruit blijkt volgens jou eigenlijk dat deze grote bedrijven dit doen i.v.m. "risico spreiding" dan?
tmnvanderberg @2green21 juni 2023 21:32
Waaruit blijkt volgens jou eigenlijk dat deze grote bedrijven dit doen i.v.m. "risico spreiding" dan?
Ze vragen daar expliciet om in gesprekken met ons en geven aan dat de extra kosten voor productie te willen dragen...

De fabrikanten vertellen ons ook alle dat vrijwel alle merken er om die reden naar vragen. Wij zijn vaak een tussenliggende partij voor merken en fabrikanten en weten dus goed wat er speelt. Ik was zelf nog in Hong Kong een maand of wat terug voor een grote beurs en heb toen heel wat fabrikanten uit 'mainland' (Shenzhen) gesproken, dit is echt iets waar ze enorm mee bezig zijn. Zoals ik al eerder zei, dit is niet om de kosten, die liggen in ieder geval voor dit soort consumentenelectronica nog zeker 10% hoger in bijvoorbeeld Vietnam. Dat is ook niet zo gek, omdat de aanvoerlijnen en de volumes in Shenzhen gewoon schaalvoordelen geven. Met een paar jaar investeren zullen de kosten wel naar elkaar toe trekken.
Je haalt hier een hoop dingen door elkaar trouwens. Zoals 'risico spreiding' en 'reageren op een situatie', maar ook 'spreiding van productie' en 'verplaatsen van productie', etc, etc. Dit zijn niet dezelfde dingen, al lijkt dit soms wel zo.
Het verplaatsen van een deel van de productie zorgt voor een spreiding van het risico.

Als er (weer) iets mis gaat in China heb je de tweede lokatie nog die blijft produceren en binnen een bepaalde termijn kan opschalen om de volledige productie te doen. Dat verplaats van een deel van de productie (en daarmee dus spreiden) gebeurt nu omdat iedereen zich bewust is geworden van het risico van productie in China, en de onbetrouwbaarheid van de Chinese overheid.

[Reactie gewijzigd door tmnvanderberg op 24 juli 2024 18:31]

bamboe @dutchnltweaker21 juni 2023 09:10
Die spreiding heeft alleen effect als je ook echt alles uit dat land gaat halen,
Het heeft geen zin om productie vanuit china naar india te verplaatsen als
er nog lossse onderdelen in zitten die uit china komen.
tmnvanderberg @bamboe21 juni 2023 12:44
Dat klopt niet, losse onderdelen zijn vaak veel generieker en kun je dus veel makkelijker opslaan en kopen in de lokale markt, of eventueel het ontwerp van electronica aanpassen en vervangen door andere onderdelen. Door de eindproductie te verplaatsen dek je al een flink stuk risico af.

[Reactie gewijzigd door tmnvanderberg op 24 juli 2024 18:31]

Vlizzjeffrey @dutchnltweaker21 juni 2023 00:18
Zeker niet gek, want de lonen in China zijn veel omhoog gegaan, en in India liggen ze nog wel lager, dat is de grootste reden dat ze het doen.
cc12 21 juni 2023 00:23
Waarom niet in Noord Korea? Samsung heeft net als andere bedrijven daar ook fabrieken staan. Philips heeft bijvoorbeeld ook producten laten maken in de DDR.

Bedrijven willen vaak namelijk voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

[Reactie gewijzigd door cc12 op 24 juli 2024 18:31]

foleor81 @cc1221 juni 2023 01:00
Bedoel je niet Zuid Korea, lijkt mij sterk dat Samsung überhaupt toestemming krijgt om daar te produceren. DDR is in mijn beleving niet van het zelfde calibre als Noord Korea.
CivLord @foleor8121 juni 2023 12:30
@Verwijderd
Er is in Noord-Korea een speciale industriële zone waar Zuid-Koreaanse bedrijven Noord-Koreanen voor hen kunnen laten werken. De 'lonen' gaan rechtstreeks naar de Noord-Kreaanse overheid. De Noord=Koreaanse arbeiders krijgen een (fors lagere) staats-toelage en een lunchpakket (met voor hen een calorie-overdosis).
Wat ik begrepen heb is deze speciale zone sinds het oplopen van de spanningen een paar jaar geleden gesloten.
foleor81 @CivLord22 juni 2023 00:28
Dat van het industriële zone kon ik inderdaad terug halen op de www. Kwam een artikel ergen tegen dat bedrijven in sommige gevallen ineens hun toegang tot de projectie locatie werd ontzegt.

Ik denk dat Samsung zich hier niet aan gaat branden geen enkel westers brand. Er zal ongetwijfeld worden geproduceerd maar niet door de grote brands.
CivLord @foleor8122 juni 2023 06:48
Volgens mij ging het juist om bedrijven als Samsung (met zachte drang van de Zuid-Koreaanse regering). Uiteraard niet voor de assemblage van telefoons, maar eenvoudig ongeschoold werk.
Verwijderd @cc1221 juni 2023 12:17
Samsung komt uit zuid-Korea die hebben uiteraard helemaal geen fabrieken staan in Noord-Korea!
D.nukem 21 juni 2023 09:44
Eens,
En vergeet de (culturele) genocide op de Tibetanen, Hongkongers en Oeigoeren niet te vermelden.
Bedrijven die met China zaken (blijven) doen zijn niet anders dan de bedrijven die zaken deden met nazi-Duitsland.

Helaas dat dit geen redenen zijn voor Google om hun productie te verplaatsen. Winst en dividend maximalisatie het enige wat schijnbaar telt.
mjtdevries @D.nukem21 juni 2023 14:54
Vergeet ook niet de consument die niet bereid is om 10% meer te betalen om te zorgen dat de producten op een nette wijze geproduceerd woren.
m4ikel 20 juni 2023 22:54
CO2-neutraal sinds 2007
I rest my case
_Pussycat_ @m4ikel21 juni 2023 02:06
Waar is dit een quote van?
m4ikel @_Pussycat_21 juni 2023 08:06
De homepagina van Google Search, scroll maar naar onder

[Reactie gewijzigd door m4ikel op 24 juli 2024 18:31]

_Pussycat_ @m4ikel21 juni 2023 12:33
Ja dat was niet echt voor de hand liggend.
tw_gotcha @m4ikel21 juni 2023 00:02
hmmm, India heeft vnl kolen en import gas dus bepaald niet CO2 neutraal. Dus hoe ze dan hun eigen doelen gaan halen?
Quickdeal 20 juni 2023 22:47
Misschien heeft het ook te maken met sales. Los van dat het een goed programma is van make in india, is het voor bedrijven ook gunstig. Zo kunnen ze de prijzen wat lager houden en geen dure import tax of ander soort invoer kosten te betalen. Aangezien pixels wat goedkoper zijn dan flagship`s van Samsung en Apple, kan Google hier prima wat sales uit halen voor de Indiase markt.

[Reactie gewijzigd door Quickdeal op 24 juli 2024 18:31]

Yzord 21 juni 2023 06:18
Als je een deel van de productie naar India wilt sturen, hoe kan je dan niet meer afhankelijk zijn van China? Je zult toch ook de onderdelen uit China nodig hebben voor de volledige assemblage. Valt China ‘weg’ dan heb je ook niets aan je onderdelen uit India.

Toch?
Game-Over @Yzord21 juni 2023 08:00
Inderdaad, een halve telefoon is geen telefoon.

Wel kun je die landen en producenten tegen elkaar uitspelen.
"Als jullie dat doen onder die voorwaarden dan haal ik meer productie naar jullie land/fabriek"
Reinier 182 21 juni 2023 09:06
Waarom niet fabrieken in Amerika? Risico spreiden maar altijd in landen waar dictatuur en arbeidersmisbruik is? Grote mond over democratie en vrijheid maar op deze manier worden de dictatuur landen gesteund omdat ze er beide beter van worden en mensen helemaal niet tellen?
tmnvanderberg @Reinier 18221 juni 2023 12:46
Omdat de consument niet bereid is om twee keer zoveel te betalen voor een telefoon.
Reinier 182 @tmnvanderberg22 juni 2023 12:54
Zou dat de werkelijke reden zijn? Nee ze willen miljarden winstcijfers en zoeken naar steeds goedkopere productie voor meer winstcijfers? Heeft niets met de prijs te maken?
tmnvanderberg @Reinier 18222 juni 2023 13:51
Natuurlijk produceer je zo goedkoop mogelijk. Bedrijven zijn geen liefdadigheidsinstellingen. Als je minder winst maakt dan de concurrent kun je minder geld ophalen op de kapitaalmarkt, kun je minder investeren en ga je uiteindelijk gewoon verliezen. Een bedrijf gaat alleen iets doen aan de omstandigheden als consumenten bereid zijn meer te betalen voor een telefoon die in betere omstandigheden gemaakt is.

We wijzen graag naar 'grote bedrijven' zodat we niet hoeven na te denken over de keuzes die we zelf maken.

[Reactie gewijzigd door tmnvanderberg op 24 juli 2024 18:31]

Reinier 182 @tmnvanderberg22 juni 2023 17:55
Ja dus steunen deze bedrijven toch dictatuur en uitbuiting van mensen? Maximale winst lukt het beste met slavernij wat jij goed praat? Wij kunnen geen keuzes maken dat doen de grote bedrijven voor je? Welk merk laat zijn producten in andere landen maken? Niet 1?
CivLord 21 juni 2023 12:32
Zal dit ook niets te maken hebben met de beperkingen voor het verkopen van bepaalde producten, wanneer deze niet in India gemaakt zijn?

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