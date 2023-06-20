Gerucht: Google wil deel productie Pixel-smartphones verplaatsen naar India

Google zou een deel van de productie van zijn Pixel-smartphones naar India willen verplaatsen. Bedrijven in China en Vietnam zetten nu de Pixel-smartphones in elkaar, maar met verplaatsing naar India wil Google de risico's spreiden.

Google zou onder meer in onderhandeling zijn met de Indiase tak van Foxconn, naast Lava en Dixon, meldt Bloomberg. Het zou gaan om het overhevelen van een deel van de productie, maar niet de gehele productie. Op die manier zou Google minder afhankelijk zijn van China en Vietnam. Vooral China is voor techbedrijven door het handelsconflict met de VS een risicofactor geworden.

Google maakt volgens Counterpoint Research rond 9 miljoen Pixel-toestellen per jaar. Daarmee liggen de aantallen lager dan bij het eveneens Amerikaanse Apple. Dat bedrijf is ook bezig met het verplaatsen van de productie naar onder meer India.

Het land doet er veel aan om fabrieken van hardware binnen te halen. Dat gebeurt onder het Make in India-programma. Binnen dat programma probeert de Indiase overheid producenten fabrieken te laten bouwen in het land voor onder meer smartphones, tablets en laptops.

Terugkijken: Pixel 7a vs Pixel 7