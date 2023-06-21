Spotify vernieuwt interface desktop- en browserversies

Audiostreamingdienst Spotify heeft de interface van zijn browser- en desktopversies vernieuwd. De interface heeft nu drie kolommen, waarvan de middelste de thuispagina is zoals die al een tijdje in de app zit. De andere twee kolommen zijn nieuw op desktop.

De linker kolom bevat de bibliotheek van een gebruiker, met snelle weergave van onder meer recente en favoriete playlists. De kolom aan de rechterkant bevat meer informatie over de artiest, het liedje of de podcast, meldt Spotify. Die rechter kolom lijkt niet altijd zichtbaar te zijn.

De feed voor activiteit van contactpersonen zit nu verborgen achter een icoon bij het eigen profiel rechts bovenin beeld. Die feed nam in de vorige interface een prominentere plek in, maar Spotify lijkt daar nu minder waarde aan te hechten. De nieuwe interface is per direct beschikbaar in de browser en als update voor de desktopapp.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-06-2023 07:07 103

21-06-2023 • 07:07

103

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Reacties (103)

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Guidelinez 21 juni 2023 07:46
Voor iedereen die niet kan wennen aan de grote playlist items in de linkerkolom van de desktop app, onder Instellingen kan je de compacte weergave activeren. Dan zie je alleen nog maar een simpel lijstje zonder afbeeldingen.
jaenster @Guidelinez21 juni 2023 13:14
Ahh crap, ik had gehoopt dat ik dan weer een tree overview had. Ik heb redelijk wat mapjes, wat voor geen meter werkt met de nieuwe UI. Dat fixt dit helaas niet. Jammer maar thanks voor de tip _/-\o_
Bio @jaenster22 juni 2023 11:14
Ik vind de nieuwe layout ook verschrikkelijk, ik had de update al een tijdje geleden gekregen. Probleem opgelost door het installeren van https://spicetify.app/

Dit is niet een alternatieve client, maar een tooltje om de layout van de bestaande client volledig te customizen. Hiermee kan je terug naar de oude layout.
timbo852 @jaenster21 juni 2023 16:16
Ik heb in de layout witte pijltjes naast de folders staan, klik je daarop dan klapt het open zoals in file explorer ipv dat je enkel de playlists binnen de folder overhoudt! ;-)
vverbeke @Guidelinez21 juni 2023 08:04
Thx voor de tip, ik ergerde mij dood aan de visuele diarree die de nieuwe navigatie is.
basset @vverbeke21 juni 2023 09:02
Dit dus. :)
Doe mij maar gewoon een textuele interface met namen en titels. Bijzonder dat ik dit zeg, want ik ben dol op plaatjes, maar in een muziekbibliotheek, wil ik gewoon in 1 oogopslag zien wat er beschikbaar is. Doe dan een los knopje voor plaatjes zichtbaar maken en doe de rest in een jaren 80 look.
Zoop @basset21 juni 2023 13:44
Begrijp dat helemaal. Een bibliotheek voor video daarentegen zou ik wel graag plaatjes zien, herken dan titels veel sneller zonder te hoeven lezen.
Maar muziek associeer ik niet zo snel een plaatje, wat doorgaans een of andere psychedelische album cover is met de bandnaam in een onleesbaar font (en sowieso niet te zien in zon klein plaatje). Dus het voegt inderdaad weinig tot niets toe. Puur tekstueel is in 1 oogopslag duidelijk.
Bliksem B @Guidelinez21 juni 2023 11:05
Je kan ook terug naar de oude album weergave met: alt + shift+ 4.
jhr27 @Guidelinez21 juni 2023 15:38
Klopt. Dit heb ik een tijdje geleden ontdekt. Om het helemaal te maken zoals het was kun je ook alleen playlists aanvinken. Dan ben je af van het vervelende playlist achtervoegsel wat de leesbaarheid ten goede komt. Als je sorteren op aangepaste volgorde zet kun je ook weer je playlists sorteren zoals je dat zelf wilt.

NB: Dat de cover niet meer meesleept met de tekst vind ik echt een misser van Spotify.
JeffZorz @Guidelinez21 juni 2023 20:01
Tip: plak een smiley (vanuit whatsapp-desktop) in de titel van elke playlist. Geeft enigzins visuele hierarchy.
Ruw ER 21 juni 2023 07:15
Ik vind de mobiele app ook vervelend. Bijvoorbeeld, als ik op zoeken druk, dan wil ik zoeken. Hoe zoek je? Door een zoekopdracht in te typen. Wat verschijnt er niet als je op zoeken drukt? Een toetsenbord. Wie bedenkt zoiets...
Bartholomew @Ruw ER21 juni 2023 07:21
Ja idd irritant, als je nog een keer op het zoek icoontje tikt dan verschijnt het toetsenbord hij wel.

De titel van dit artikel is zeer accuraat. Spotify interface is idd vernieuwd, maar absoluut niet verbeterd.

[Reactie gewijzigd door Bartholomew op 22 juli 2024 14:16]

Barista @Bartholomew21 juni 2023 07:34
Als je op zoeken drukt onderin moet je daarna altijd nogmaals op 'Waar wil je naar luisteren?' drukken. Dat is geen bug maar onhandig.
Bas170 @Barista21 juni 2023 07:42
Protip: als je 2 keer op het zoekicoon klikt zit je gelijk in de zoekbalk en kun je meteen typen
lenwar
@Bas17021 juni 2023 12:01
Ik heb hier een beetje gemengde gevoelens bij. Het knopje heet zoeken, maar je gaat naar een ‘verkennen/bladeren-achtige’ interface waar bovenin een zoekbalk is. (Die je weer snel kunt activeren door nogmaals op ‘Zoeken’ te drukken)

Ik snap dat ze een interface minimalistisch willen houden door niet meer knoppen op de interface te zetten, maar dit voelt een beetje zwak.
555Henny555 @lenwar21 juni 2023 13:19
Eigenlijk zou het icoontje eerst een soort van overzicht icoon met hint naar zoeken zijn. Als je dan daar op klikt, wordt het een zoek-icon aangezien nu 2x klikken zoeken opendoet. Zou visueel toch duidelijker zijn iig.
TheVivaldi @555Henny55521 juni 2023 17:00
Wat dat betreft is het jammer dat je geen tooltips hebt, zoals op de computer. Dan zouden ze namelijk nog in de tooltip kunnen zetten dat je als alternatief 2x kunt drukken. Dat lost niet het gehele probleem op, maar het maakt het in elk geval kenbaarder voor mensen die het niet wisten.
TweakerCarlo @TheVivaldi21 juni 2023 21:08
Hier op tweakers had je voorheen ook definities van vage/nieuwe termen. Tegenwoordig gaan we er gewoon vanuit dat je het zelf maar uitzoekt! Er is niet voor niets een title attr en die is nog te stylen ook.

En daar betaalde ik voorheen dan ook voor….
Doei spotify en tweakers!

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 14:16]

warzaw @Bas17021 juni 2023 08:04
Wauw! Misschien interfacetechnisch wel wat clunky en dat tussenscherm na 1 keer klikken met die 50 categorieën heb ik nog nooit echt begrepen (er zal wel een goede use case voor zijn) maar het werkt inderdaad wel. Thanks!
PurpleApeGaming @Bas17021 juni 2023 08:04
Dat is toch niet intuïtief?
Bas170 @PurpleApeGaming21 juni 2023 08:05
Klopt, maar dat is nu eenmaal hoe het werkt
Monzo @PurpleApeGaming21 juni 2023 15:31
Het is ik vind het helemaal niet vreemd om de 1e klik/duw met vinger op een algemene zoekpagina te komen en met de 2e klik/duw naar het zoekvenster te gaan. Soms wil ik browsen naar muziek (of wat dan ook) en soms wil ik precies zoeken.

Ik vind dit juist wel intuïtief en ik mis het nu in heel veel andere apps die dit gedrag niet vertonen.
Barista @Bas17021 juni 2023 08:06
Ik weet nu niet of ik mij nu dom voel of dat ik de UI de schuld geef hiervan.
PdeBie @Barista21 juni 2023 13:15
De UI in dit geval.
onecht @Bartholomew21 juni 2023 07:49
De interface van mijn playlist irriteert mij op de een of andere manier ook. Altijd een beetje zoekende
Ghoelian @onecht21 juni 2023 10:07
Die vind ik nog wel het ergste. De zoekbalk en sorteren knop voor afspeellijsten is verborgen boven aan de pagina, net buiten beeld, zonder enige indicatie dat je überhaupt omhoog kunt scrollen.
_NooT_ @Ghoelian21 juni 2023 13:30
Inderdaad ja. Duurde ook een tijd voor ik dat in de gaten had.
Verder werkt het sorteren op datum toegevoegd ook niet goed.

Regelmatig wordt de datum van nummers die ik al 3 jaar geleden had toegevoegd aa gepast naar een recente.
Ik vermoed dat ze kijken naar de last updated datum ipv de datum waarop je het heb toegevoegd.
Sjeefr @Ruw ER21 juni 2023 07:31
Nee, ben ik niet met je eens. Er zijn twee vormen van zoeken in Spotify: Zoeken in categorieën en zoeken a.d.h.v. een zoekopdracht. Zodra je op zoeken drukt, verschijnen er categorie-tegels met 'speciaal voor jou', 'pop', 'Nederlandse muziek', 'stemming' etc., om maar een paar te noemen. Wil je specifiek zoeken naar muziek van Hazes, dan tik je nogmaals op 'Zoeken' en kan je een zoekopdracht invoeren.

Om die twee te scheiden in 'zoeken' en 'verkennen' vind ik nogal onnodig. Eigenlijk werkt het op deze manier erg logisch.
Menesis @Sjeefr21 juni 2023 07:52
En dan is er ook nog zoeken in je library. Daar zat ik laatst 10x Metallica in te tikken zonder de bandpagina te kunnen vinden, want ja, verkeerde zoekfunctie....
SebasKolk @Sjeefr21 juni 2023 08:29
vind ik ook
ultimasnake @Ruw ER21 juni 2023 07:37
Ik snap je opmerking zeker maar als ik wil zoeken hoeft dat zeker niet alleen op een specifieke artist of nummer te zijn. Ik klik graag op een van de tiles met genres om zo soms even uit mijn eigen ‘90s foute uur bubble’ te komen :)
skapiche @ultimasnake21 juni 2023 10:20
Ik zou de tegels niet eens zo vervelend vinden als je ze een beetje kon personaliseren. Of in ieder geval aan kan geven welke er niet tussen hoeven. Nu is 99% irrelevant voor mij.

De bovenste tegels staan sowieso ook al op m'n homescreen (made for you, discover enzo). Dus die kunnen daar al weg. Dan zijn er nog de categorieën als Summer, Party en Mood(whatever that means). Die hoeven van mij ook niet, deze lijsten bestaan over het algemeen ook uit dezelfde 'top-40' nummers.

Het is ook een onoverzichtelijke bende met tiles voor genres als Jazz en Pop, met de hiervoor genoemde Party etc. er doorheen.
Ik zou graag willen kunnen aangeven welke tegels Spotify mij niet hoeft te tonen, dan zou het nog wel eens een toevoeging kunnen worden.
ultimasnake @skapiche21 juni 2023 11:34
sluit ik me helemaal bij aan, ik zou graag een: Geen nederlandse lyrics/pop-artiesten filter willen hebben.... Top-40 kan ik handelen maar zodra Maan, Susanne en Freek en dat soort artiesten voorbij komen komt mijn ontbijt weer omhoog.... (eigen mening, vind je deze artiesten leuk vooral geen aandacht schenken aan mijn haat hahah)
lenwar
@skapiche21 juni 2023 12:10
Je ziet het vrij vaak dat organisaties hun interface ge/misbruiken om te showcasen.

offtopic:
Een beetje zoals de huidige Tweakers frontpage die helemaal vol is gegooid met alle onderdelen van de site.
Ik zou het zelf ook fijn vinden als ik zelf die onderdelen kon filteren.
Nou heb ik of aardig wat opgeschoond met wat custom css, maar dat is weer net niet en het wordt toch gedownloaded…


In het geval van Spotify kan je op deze manier natuurlijk wel nieuwe dingen ontdekken, maar als je bepaalde genres gewoon niet kan hachelen, zou het fijn zijn als je die kan wegfilteren of desnoods alleen naar onderen duwen.
skapiche @lenwar21 juni 2023 12:53
...als je bepaalde genres gewoon niet kan hachelen, zou het fijn zijn als je die kan wegfilteren of desnoods alleen naar onderen duwen.
Precies dat dus. Ik ben juist erg van het proberen nieuwe muziek te ontdekken, maar van een aantal genres weet ik dat daar gewoon niets tussen zit waar ik op zit te wachten.

Zou het trouwens ook wel fijn vinden als ik mijn algoritme kon resetten (met behoud van playlists en 'liked songs') want de laatste tijd krijg ik alleen maar hetzelfde voorgeschoteld. Voorheen zat er nog wel eens iets écht anders tussen maar dat wordt helaas steeds minder.
lenwar
@skapiche21 juni 2023 13:02
Tsja... Mijn eeuwige frustratie met 'personalisatie' van welk bedrijf dan ook. Het is te vaak het equivalent van "Meer van hetzelfde voorschotelen".
Sjekster @Ruw ER21 juni 2023 10:15
Wat bij heeeel veel mobiele applicaties ook zo fijn is: zoekknop zit onderaan scherm. Als je er op drukt verschijnt er helemaal boven een zoekbalk? Kan letterlijk niet verder uit elkaar liggen...als het on screen toetsenbord dan nog direct zou verschijnen, maar nee, daarvoor moet ik dus bovenin op de zoekbalk klikken.

Hebben ze daar nu zo'n duurbetaalde UX designer voor? 8)7
skapiche @Sjekster21 juni 2023 12:55
Vandaag heb ik dus geleerd dat je nog een keer op de zoekbutton kan tikken om het toetsenbord tevoorschijn te halen. Dat scheelt wel, maar je moet het maar net weten |:( .
Sjekster @skapiche21 juni 2023 13:19
Dat is het 'probleem' met moderne op touchscreens gebaseerde interfaces. Veel acties zijn onzichtbaar, verstopt achter swipe / pinch / etc bewegingen. Deels gaat dat redelijk intuitief, links en rechts swipen om door foto's te te scrollen gaat overal wel op die manier, maar een heleboel is gewoon trial en error in het begin. Belangrijke zaken die je alleen maar te zien krijgt door bijvoorbeeld van boven of onder te swipen, zonder zichtbare knoppen op interface, dat zorgt af en toe best voor frustratie. Het gebrek aan visual cues maakt het gewoon lastig, zeker als het om zaken gaan die niet algemeen gestandaardiseerd zijn (zoals genoemde swipen door foto's e.d.). Dat was met oude interfaces toch makkelijker. Ook die moest je leren, maar dat was toch anders.

De enorm vaak wisselende interfaces van veel populaire apps maakt bovenstaande ook niet makkelijker.....
_NooT_ @Sjekster21 juni 2023 13:41
Helemaal waar.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij mijn eerste Smartphone op internet moest opzoeken hoe ik op moest nemen.
Lukte me gewoon niet.
Wist ik veel dat je moest swipen. Lastig te bedenken als je een dergelijke handeling nooit eerder hebt uitgevoerd en er geen (duidelijke) indicatie is wat je moet doen.

Nu moet ik toegeven dat het met de opkomst van zoveel verschillende schermformaten ontzettend moeilijk is om een goede oplossing te vinden als er veel functionaliteit in een interface verwerkt moet worden.
skapiche @_NooT_21 juni 2023 16:00
Ik kan me nog goed herinneren dat ik bij mijn eerste Smartphone op internet moest opzoeken hoe ik op moest nemen.
Lukt mijn vader nog steeds niet met zijn Nokia smartphone. Kan het hem niet eens kwalijk nemen, dat ik met hem mee keek bleek dat als je gebeld wordt en het scherm is vergrendeld, dan moet je swipen. Maar is het scherm ontgrendeld dan is het gewoon een knop.
Snap wel dat dit voor hem verwarrend is.
Clevergyno @Ruw ER21 juni 2023 07:18
Die hoort wel te verschijnen. Klinkt eerder als een bug die ik ook wel is heb.
streamnl @Ruw ER21 juni 2023 08:11
Ik vind dit juist heel gemakkelijk.

Soms wil ik iets zoeken door de genres heen, dan druk ik 1X op zoeken.

Soms wil ik daadwerkelijk een nummer/artiest/whatever opzoeken, dan druk ik 2X op zoeken.
Dan komt ook meteen de toetsenbord tevoorschijn.
-Jordi- 21 juni 2023 08:06
Toch bijzonder hoe dat werkt met het uitrollen van software. Zonder in een bèta programma te zitten, heb ik deze nieuwe interface toch al zeker enkele weken (als het niet langer is). Toch komt er nu pas een persbericht van Spotify & bericht op Tweakers.

Over de interface ben ik redelijk tevreden, het is alleen irritant dat je geen eigen volgorde meer kan aanmaken in je lijst van playlists maar alleen kan pinnen.
ciato @-Jordi-21 juni 2023 08:55
Wanneer je sortering op Aangepaste volgorde zet kun je alles nog handmatig aanpassen.
-Jordi- @ciato21 juni 2023 09:03
Helaas heb ik die optie niet bij de "root", alleen binnen mapjes met playlists en daar lijkt Spotify mijn instelling niet te onthouden. Hopelijk wordt dit nog gefixt.
CrownVictoria @-Jordi-21 juni 2023 11:03
Klopt! Deze versie heb ik al sinds begin maart.
Vermoedelijk is het account gebonden, alle installaties kregen namelijk deze lay-out.
Collega's en vrienden behielden tot voor kort wel de 'oude' vormgeving.
Teckot 21 juni 2023 07:46
Ik vind de interface weinig vernieuwend , vooral het now playing screen met de veel te kleine album hoes is mij een doorn in het oog. Dat ze die layout maar eens aanpassen. Hopeloze ouderwetse interface heeft Spotify. Weinig vernieuwend
Menesis @Teckot21 juni 2023 07:53
Op Desktop kun je het artwork van now playing vergroten als je dat bedoelt. Muis erop en dat pijltje omhoog aanklikken.
Teckot @Menesis23 juni 2023 14:19
Nope bedoel de fullscreen modus recht sonder. Dan krijg je het lelijke now playing screen. Wat ik een mooie layout vind is de plex app in kodi. Kon ik de streaming services ook maar koppelen met die layout
BryanD 21 juni 2023 08:34
Op zich nieuwe interface niet heel spannend imho, is vooral beetje wennen. Wat ik wel genadeloos irritant vind is dat als je een playlist aanzet op shuffle en repeat, hij dan een nieuwe shuffle methode pakt waarbij je suggested songs midden in je playlist gemixt krijgt. WTF Spotify? Als ik andere nummers had willen luisteren had ik daar wel om gevraagd. Ik wil mijn playlist luisteren en alleen mijn playlist.
Verdant @BryanD21 juni 2023 08:54
Als je doelt op de mobiele versie van Spotify, dan kun je dat gewoon uitzetten. Als je op shuffle drukt zou hij normaal gesproken eerst de normale shuffle aan moeten zetten, een tweede druk op shuffle zet hem in "Enhance" modus met dus die voorgestelde nummers in je mix en een derde druk schakelt shuffle weer uit. Op desktop ben ik dat (gelukkig) nog niet tegengekomen.
_NooT_ 21 juni 2023 08:36
Ik moet de nieuwe interface nog testen, maar hoop dat ze eens kritisch naar wat basis functies hebben gekeken. Waar ik me gigantisch aan erger is (wellicht meer ssue op mobiel):
  • Verwijderen nummer uit playlist dat aan het afspelen is.
    Je moet dan eerst de playlist als lijst zichtbaar maken en deze dan zelf opzoeken (gelukkig wel tekst in groen)
  • Nummer toevoegen aan (meerdere) playlists.
    Dat vergt vaak meerdere klikken, waarbij je de handelingen mag herhalen per playlist waar je het aan toe wil voegen
.

Hopelijk is dit nu ook eenvoudiger.
Je kan natuurlijk moeilijk rekening houden met ieders wensen, maar dit zijn zulke basis handelingen, dat ik me afvraag of het UI/UX team zelf wel eens de app gebruikt.
Mr_0izO @_NooT_21 juni 2023 09:00
Deze functies mis ik inderdaad ook. Net als meerdere playlists tegelijk afspelen.
Iv00w @_NooT_21 juni 2023 16:12
Beide deze functies kunnen volgens mij al een hele tijd op mobiel. Ik gebruik zelf in ieder geval de iOS versie.

Bij het nummer dat aan het afspelen is op het 3 puntjes menu, en dan heb je de opties “Remove from this playlist” en “Add to playlist”. Bij die laatste optie kun je vervolgens zoveel playlists aanvinken (ook verschillende folders) om het nummer aan toe te voegen.

Voor zover ik weet kan dit ook op de desktop versie.
_NooT_ @Iv00w21 juni 2023 18:20
Helaas bij mijn versie niet (Android).
Zowel op telefoon als tablet.

De optie verwijderen ontbreekt en bij toevoegen aan playlist moet ik deze per lijst opzoeken. Wat nog eens extra werk is voor de lijsten die in mapjes staan.
pmeter 21 juni 2023 08:47
Ik zou graag mijn playlists indelen in mappen of categorieen of tags toekennen. Vanwege de platte alfabetische lijst heb ik m'n Spotify-abonnement opgezegd. Nu werk ik weer met mp3 bestanden op m'n pc en mobiel, ingedeeld in 2 tot 4 lagen van categorieën en subcategorieën.

Of vergis ik me en kan dit al? Of is er een andere streaming service waarbij dit kan?

[Reactie gewijzigd door pmeter op 22 juli 2024 14:16]

30carbonclocks @pmeter21 juni 2023 09:13
Spotify heeft al een lange tijd ondersteuning voor afspeellijstmappen. Wel kunnen deze enkel worden aangemaakt via de desktop-versie.
SilentDecode 21 juni 2023 09:20
Alweer? Of is dit gewoon nieuws die 3 weken achterloopt? Want ik heb die nieuwe interface al 3 weken..
Aeternum @SilentDecode21 juni 2023 09:50
Klopt echter niet iedereen krijgt alle wijzigingen op hetzelfde moment en het kan ook zijn dat spotify het nu pas zelf communiceert.
SilentDecode @Aeternum21 juni 2023 11:04
Beetje jammer dat ze een staged-rollout pas na 3 weken communiceren.

Ik vind de nieuwe interface prima, daar niet van. Alleen ik zie veel bedrijven het eerst communiceren, en dan pas uitrollen met de opmerking dat dit over een x aantal tijd gaat gebeuren. De manier dat Spotify dit doet, is in mijn ogen een beetje vreemd.
vickypollard 21 juni 2023 07:11
Ik heb dit voor mijn gevoel al een tijdje. En ik vind het nieuwe "Your Library" echt zeer onhandig in gebruik. Doe mij maar weer gewoon een lijstje, in plaats van horizontaal scrollen.
Oekol 21 juni 2023 07:22
Het filmpje is niet mobile friendly op de tweakers website. Ik moest m'n mobile kantelen zodat ik niet de helft van t filmpje miste. @arnoudwokke

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