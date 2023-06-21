Spotify vernieuwt interface desktop- en browserversies

Audiostreamingdienst Spotify heeft de interface van zijn browser- en desktopversies vernieuwd. De interface heeft nu drie kolommen, waarvan de middelste de thuispagina is zoals die al een tijdje in de app zit. De andere twee kolommen zijn nieuw op desktop.

De linker kolom bevat de bibliotheek van een gebruiker, met snelle weergave van onder meer recente en favoriete playlists. De kolom aan de rechterkant bevat meer informatie over de artiest, het liedje of de podcast, meldt Spotify. Die rechter kolom lijkt niet altijd zichtbaar te zijn.

De feed voor activiteit van contactpersonen zit nu verborgen achter een icoon bij het eigen profiel rechts bovenin beeld. Die feed nam in de vorige interface een prominentere plek in, maar Spotify lijkt daar nu minder waarde aan te hechten. De nieuwe interface is per direct beschikbaar in de browser en als update voor de desktopapp.