Spotify vernieuwt interface tv-app en voegt functies uit mobiele versie toe

Audiostreamingdienst Spotify brengt een redesign van zijn tv-app uit met enkele nieuwe functies die eerder al werden toegevoegd aan de mobiele en desktopversies. De tv-interface lijkt met deze update wat meer op die van de andere versies.

Op de homepagina zijn nu snelkoppelingen naar de favorieten, recent afgespeelde audio en persoonlijke aanbevelingen toegevoegd, laat Spotify weten. Aan de rechterkant van het scherm kunnen gebruikers in een lijst zien welk nummer of welke podcast er momenteel wordt afgespeeld, en welke daarna aan de beurt zijn. Daarbij is het ook mogelijk om nummers uit de wachtrij te verwijderen of te skippen. Voorheen konden tv-gebruikers enkel het volgende nummer zien, en dus niet de gehele wachtrij.

Daarnaast is er een dark mode toegevoegd, waarbij er een 'minimale hoeveelheid' UI-elementen op het scherm getoond worden, en de rest wordt gedimd. Tot slot is de mogelijkheid om tussen profielen te wisselen eenvoudiger gemaakt. Gebruikers kunnen nu een ander account gebruiken door op hun accountafbeelding te klikken. De nieuwe interface wordt per direct uitgerold aan alle gebruikers. In juli vernieuwde Spotify al de desktopversie.