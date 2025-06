Spotify en Google testen optie voor alternatieve betalingssystemen

Spotify is in samenwerking met Google begonnen met het testen van het zogenoemde User Choice Billing in onder meer de Benelux. De functie maakt het voor appaanbieders mogelijk om een eigen betaalsysteem te kiezen, terwijl Google alsnog commissie voor iedere aankoop krijgt.

Klik voor een gif. Bron: Spotify

Het nieuwe UCB-systeem geeft gebruikers volgens Spotify de mogelijkheid om een betaaloptie te kiezen via de app. Naar eigen zeggen is de muziekdienst het eerste bedrijf dat van het concept gebruik mag maken. Ondertussen blijkt ook Bumble zich bij de pilot te hebben aangesloten.

Als een applicatie voor het UCB-systeem kiest, betaalt het bedrijf 4 procent minder commissie aan Google als klanten een alternatief betalingssysteem kiezen. Via Google Play verandert de af te dragen commissie niet. De standaard commissie via Google Play is 15 tot 30 procent van het aankoopbedrag, dus in theorie betaalt Spotify nu 4 procentpunten minder commissie als een aankoop via een eigen betalingssysteem plaatsvindt.

Uit de onlangs begonnen rechtszaak tussen Google en Epic Games blijkt overigens dat dit niet per se de overeenkomst is die Google en Spotify hebben gesloten. Een advocaat van Epic stelde volgens The Verge dat Spotify een aanzienlijk lagere commissie hoeft te betalen. Het is niet officieel bekend wat de verhouding tussen de twee bedrijven precies is.

Google besloot vorig jaar om een aangepast betaalbeleid in te gaan voeren vanwege kritiek van onder meer Epic Games en Spotify over de commissie die zij via de Google Play Store en Apple App Store moeten afdragen over in-appaankopen.