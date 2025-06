Spotify bevestigt nieuw royaltysysteem en komt met boetes voor botstreaming

Spotify heeft nieuw royaltybeleid geïntroduceerd waarmee het kunstmatige streams, 'verloren' betalingen en misbruik met korte nummers wil tegengaan. Het bedrijf claimt dat er door het nieuwe beleid een miljard dollar vrijkomt voor opkomende en professionele artiesten.

Een van de nieuwe maatregelen is dat 'functionele ruisnummers' minimaal twee minuten lang moeten zijn. Dit zijn bijvoorbeeld witteruis- of walvissengeluidnummers die gebruikers als achtergrondgeluid gebruiken. Sommige geluidmakers maken volgens Spotify nu misbruik van dergelijke nummers, door ze onnodig kort te maken, zoals een halve minuut lang, en ze dan achter elkaar te plaatsen in playlists. Daardoor luisteren gebruikers naar meer nummers dan wanneer die nummers langer zouden zijn, waardoor de geluidmakers meer royalty's krijgen.

De streamingdienst vindt dit oneerlijk en daarom moeten dergelijke ruisnummers minstens twee minuten lang zijn als de maker er royalty's mee wil ontvangen. Daarnaast wil Spotify in overleg met rechthebbenden de royalty's voor dergelijke nummers verlagen 'naar een fractie' van de waarde van een muzieknummer.

De tweede maatregel gaat over 'verloren betalingen'. Nummers die minder dan duizend keer worden beluisterd, leveren gemiddeld drie dollarcent per maand op. Vaak keren labels echter pas geld uit aan muziekmakers als er een bepaalde drempelwaarde wordt bereikt, zoals twee tot vijftig dollar per opname. Daarnaast kunnen hier nog transactiekosten aan verbonden zijn vanuit de bank. Deze royalty's komen daardoor vaak niet terecht bij de muziekmakers, stelt Spotify.

Per muziekmaker gaat het om relatief kleine bedragen, maar opgeteld gaat het volgens het bedrijf om veertig miljoen euro per jaar. Vanaf begin volgend jaar gaat het bedrijf daarom pas royalty's uitbetalen als een stream minstens 1000 keer is beluisterd binnen een jaar tijd. Het bedrijf benadrukt dat Spotify hier niet extra aan gaat verdienen. De gehele royaltypool blijft gelijk; het geld verschuift dus naar muziekmakers met meer dan 1000 streams op jaarbasis.

De laatste maatregel gaat om 'kunstmatige streams' van kwaadwillenden, die met bots de luistercijfers kunstmatig omhoog krikken, waardoor de streams beter worden opgepikt door het algoritme en de stream uiteindelijk meer oplevert. Spotify wil daarom vanaf volgend jaar boetes uitdelen aan labels en distributeurs waarbij kunstmatige streaming wordt ontdekt. Het bedrijf meldt niet hoe hoog die boetes zullen zijn.