Spotify voegt merchandise en browserversie toe aan Wrapped

Spotify heeft merchandise, concerten, zijn AI-dj en een browserversie toegevoegd aan zijn gepersonaliseerde jaaroverzicht Wrapped.

De browserversie moet Wrapped op desktop beschikbaar maken, zegt Spotify. In bepaalde landen, maar niet in Nederland en België, kan de AI-dj van Spotify de Wrapped aan elkaar praten met verhalen over favoriete nummers. Behalve een playlist van favoriete nummers zijn er dit jaar video's van artiesten die fans bedanken, een overzicht van concerten van favoriete artiesten en merchandise van die artiesten. Die twee laatste elementen zullen vermoedelijk omzet leveren voor de streamingdienst. Wrapped lijkt woensdagmiddag niet voor iedereen stabiel te werken en de site ligt er geregeld uit. Wrapped bestaat sinds 2016.