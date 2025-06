Spotify voegt muziekvideo's toe voor Nederlandse Premium-gebruikers

Nederlandse Spotify Premium-abonnees kunnen vanaf woensdag videoclips bekijken in de streamingdienst. De functie zit in de smartphone-, desktop- en tv-app. De videoclips zijn een bètafunctie en nog niet in België beschikbaar.

Spotify spreekt over 17.000 videoclips en zegt dat de functie de komende twee weken naar abonnees komt. Nummers met een muziekvideo's krijgen bij het afspelen van een nummer een 'Overschakelen naar video'-knop te zien. Door hierop te klikken, wordt de videoclip vanaf het begin afgespeeld. De video's zijn in portret- en in landschapsmodus te bekijken.

Het platform zegt met de bèta feedback van zowel artiesten als gebruikers te willen verzamelen en verwacht in de toekomst de catalogus van videoclips uit te breiden. Naast Nederland komt de functie naar het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Polen, Zweden, Brazilië, Colombia, de Filipijnen, Indonesië en Kenia.