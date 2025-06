Onder meer Spotify en Epic bekritiseren Apples App Store-beleid in brief aan EU

34 appontwikkelaars, waaronder Spotify en Epic Games, hebben een gezamenlijke brief verzonden naar de Europese Commissie over het nieuwe App Store-beleid van Apple. In die brief uiten ze hun zorgen over dit beleid. Ze stellen dat Apple hiermee niet aan de Digital Markets Act-regels voldoet.

"De nieuwe regels van Apple gaan niet alleen voorbij aan zowel de geest als letter der wet, maar nemen ook een loopje met de DMA en de pogingen van de EC en de EU-instellingen om digitale markten concurrerend te maken." Dat stellen de appontwikkelaars in de brief die ze naar de Commissie hebben gestuurd.

Er worden verschillende aspecten van deze regels aangehaald die volgens de bedrijven de DMA-regels schenden. Zo moeten ontwikkelaars een vergoeding van 50 cent per installatie betalen indien hun iOS-app meer dan een miljoen downloads heeft. Deze vergoeding is 'ontworpen om Apples uitbuiting van zijn dominantie over appgebruikers te behouden en zelfs te versterken', wordt er gesteld in de brief. Volgens de appontwikkelaars zorgt dit ervoor dat maar weinig bedrijven kiezen voor deze nieuwe regels. Dat zou betekenen dat ze de oude regels moeten blijven volgen, die pertinent niet aan de DMA-regels voldoen, zo schrijven ze.

De partijen beweren daarnaast dat de DMA Apple verplicht om sideloaden toe te staan, maar dat dat onder de nieuwe regels niet echt het geval is. Het installeren en gebruiken van alternatieve appwinkels is onder de nieuwe voorwaarden 'moeilijk, riskant en financieel onaantrekkelijk voor ontwikkelaars'. De 34 bedrijven noemen het antwoord van de EC op Apples voorstel de 'lakmoesproef' van de DMA. Ze sporen de Commissie aan om spoedig actie te ondernemen tegen de iPhone-maker.

Zowel Spotify als Epic Games hebben eerder al geklaagd over de nieuwe App Store-regels, maar hebben hun klachten nu dus in een formele brief gebundeld. Ook onder meer Proton, Mustang, muziekstreamingdienst Deezer en Blockchain.com hebben de brief ondertekend. Apple maakte zijn App Store-beleid in januari bekend. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over deze nieuwe regels. Bedrijven moeten vanaf 6 maart voldoen aan de Digital Markets Act.