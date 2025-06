Bloomberg: Apple vecht miljardenboete na Spotify-klacht aan in Gerecht van EU

Apple stapt naar verluidt naar het Gerecht van de Europese Unie om de boete van de Europese Commissie van 1,8 miljard euro aan te vechten. Het bedrijf zei eerder al dat het concurrerende muziekdiensten als Spotify niet zou hebben belemmerd.

Het Gerecht van de Europese Unie, het op een na hoogste gerechtshof binnen de EU, moet volgens betrokkenen beoordelen of de boete van de Europese Commissie terecht was, zo schrijft Bloomberg. Apple kreeg de boete in maart van dit jaar en beweerde vrijwel direct dat de beoordeling van de Europese Commissie onterecht was.

Het bedrijf wordt ervan beschuldigd concurrerende muziekstreamingdiensten zoals Spotify te hebben belemmerd in het aanbieden van abonnementen aan potentiële klanten buiten de App Store om. Apple zou zijn machtspositie hebben misbruikt om concurrenten van Apple Music te hinderen. Spotify zegt dat het zijn abonnementsprijzen door deze belemmeringen noodgedwongen moest verhogen.