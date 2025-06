Gurman: iOS 18 bevat AI-tool voor aangepaste emoji’s en Siri klinkt natuurlijker

Techjournalist Mark Gurman claimt dat iOS 18 een AI-tool zal bevatten waarmee gebruikers aangepaste emoji’s kunnen genereren. Spraakassistent Siri zou dankzij AI natuurlijker klinken en het wordt mogelijk om de kleur van appiconen aan te passen.

Gurman schrijft dat de aangepaste emoji’s gegenereerd worden op basis van wat een gebruiker in een tekstvak aan het typen is. Het betreft dus geen aparte app, maar het is ook nog niet duidelijk of de AI-functie in elke app gebruikt zal kunnen worden. De techjournalist meent dat gebruikers de mogelijkheid krijgen om de achtergrondkleur van appiconen te wijzigen en deze iconen op een zelfgekozen plaats neer kunnen zetten in plaats van enkel in een vaste volgorde in het appraster van iOS.

De techjournalist meent dat de focus van Apple momenteel op nuttige AI-tools ligt. Het bedrijf zou voorlopig dus geen plannen hebben om experimentele AI-functies te demonstreren. Apple zou bijvoorbeeld samenvattingen van notificaties, berichten, e-mails en websites door AI willen laten genereren. Het zou ook gebruikers in staat willen stellen om spraakopnames te laten transcriberen, foto’s te bewerken en antwoordensuggesties te gebruiken bij het beantwoorden van e-mails. Sommige van deze functies werden eerder dit jaar al genoemd.

Daarnaast zou de Amerikaanse techgigant Siri een upgrade willen geven en kunstmatige intelligentie willen inzetten om de spraakassistent natuurlijker te laten klinken. Het bedrijf wil de technologie ook inzetten in Xcode. Dit om ontwikkelaars te ondersteunen tijdens het ontwikkelproces.

De iPhone-maker zou het merendeel van de AI-taken op de apparaten zelf willen verwerken. Sommige intensieve taken zouden echter via de cloud verwerkt worden. Die cloudcomputers draaien volgens Gurman op M2 Ultra-chips en zouden in staat zijn om gegevens op een privacyvriendelijke manier te verwerken.