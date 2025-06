Android Authority: Google laat Tensor G5 bij TSMC produceren

Google zou de toekomstige Tensor G5 bij TSMC laten produceren, en niet bij Samsung. Dat schrijft Android Authority op basis van gelekte handelsinformatie die het heeft teruggevonden. De mobiele chip heeft naar verluidt de eerste tests doorlopen en bevat 16GB aan werkgeheugen.

Android Authority heeft toegang tot een database met handelsinformatie gekregen en het trof daarin gegevens van de vermoedelijke Tensor G5 aan. Deze chip staat binnen Google bekend als Laguna en heeft volgens de gelekte informatie artikelnummer G13-09488-00. Uit de gelekte info blijkt dat TSMC de productie van de chip op zich zal nemen en dat er gebruik zal worden gemaakt van een packagingtechniek die bij de Taiwanese chipfabrikant wordt toegepast: Integrated Fan-Out Wafer Level Packaging, of kortweg InFO_POP.

Er zou al een eerste staal van de Tensor G5 zijn afgeleverd en uit de documenten blijkt dat de mobiele chipset 16GB aan ramgeheugen meekrijgt. Het is niet duidelijk welk type werkgeheugen Google voor de Tensor G5 zal gebruiken, maar uit de documenten blijkt wel dat Samsung de geheugenmodules zal produceren.

Android Authority meent dat de Tensor G5 in de Google Pixel 10 geplaatst zal worden. Het is niet duidelijk wanneer Google deze smartphone wil introduceren. De techwebsite schrijft dat de aankomende Google Pixel 9-smartphones over een Tensor G4-soc zullen beschikken. Deze chipset zou nog steeds door Samsung geproduceerd worden, net zoals alle andere voorgaande Tensor-chipsets.