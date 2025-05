Testversie Android 16 kan gebruikers over tijdzonewissels informeren

Er is een nieuwe functie in een testversie van Android 16 ontdekt waardoor gebruikers een melding kunnen ontvangen zodra hun toestel een nieuwe tijdzone binnentreedt. Het is niet duidelijk of de feature ook in de definitieve versie van Android 16 zal worden verwerkt.

Screenshot Mishaal Rahman. Bron: AndroidAuthority

Android-onderzoeker Mishaal Rahman heeft enkele verwijzingen naar de functie in Android 16 Bèta 1 ontdekt. Volgens de onderzoeker kan de functie via het instellingenmenu worden geactiveerd. Rahman kon de code activeren en de functie zichtbaar maken in het instellingenmenu, maar de meldingen activeren lukte niet.