Google brengt later dit jaar lockscreenwidgets naar Android 16-smartphones. Daarmee kunnen gebruikers vanuit het lockscreen bijvoorbeeld smarthomeapps, agenda-apps of weerapps gebruiken. De functie is al beschikbaar voor de Pixel Tablet.

Het bedrijf meldt dat de lockscreenwidgets beschikbaar komen in AOSP, ofwel het Android Open Source Project, met de Android 16-QPR1-update. Dit is de eerste kwartaalupdate na de release van Android 16 en deze staat gepland voor het einde van de zomer, dus rond september.

Gebruikers moeten zich soms eerst authenticeren voor ze bepaalde handelingen kunnen uitvoeren. Ontwikkelaars kunnen ook aangeven dat de gebruiker dit niet hoeft te doen om alle acties te kunnen uitvoeren. Deze ontwikkelaars kunnen ook aangeven dat een widget niet in het lockscreen te gebruiken is, maar standaard zijn alle widgets dit wél.

Zodra de QPR1-update klaar is, moeten telefoonmakers deze nog geschikt maken voor hun smartphones voordat gebruikers de lockscreenwidgets kunnen gebruiken. Die smartphonefabrikanten bepalen ook wanneer de widgets getoond worden, zoals wanneer de smartphone in een dock zit of aan het laden is. Fabrikanten kunnen de interface niet aanpassen. Android Authority heeft de functie kunnen testen en laat in onderstaande video zien hoe deze werkt. Het medium meldt niet hoe ze aan de testfunctie komen, alleen dat deze niet live is in de recentste Android 16-bètabuild.