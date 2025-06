Google laat Pixel-klanten vingerafdruklezer gebruiken bij uitgeschakeld scherm

Er is een nieuwe testversie van Android 16 uitgekomen die Google Pixel-gebruikers de optie geeft om de vingerafdrukscanner te gebruiken terwijl het scherm is uitgeschakeld. Het is niet duidelijk of deze optie ook naar de stabiele versie van het besturingssysteem komt.

De functie zit volgens Android Authority in de derde testversie van Android 16 Beta 3. Deze kan worden aangezet via het instellingenmenu. Zodra de optie wordt geactiveerd, is het mogelijk om een Google Pixel-smartphone te ontgrendelen, zelfs al is het scherm uitgeschakeld. Dat was bij deze smartphones voorheen niet mogelijk.

Google heeft in november van 2024 een eerste Developer Preview van Android 16 uitgebracht; in januari van 2025 volgde een eerste testversie. Het Amerikaanse techbedrijf bevestigde in maart dat Android 16 in juni 2025 zal worden uitgebracht. Het besturingssysteem krijgt enkele nieuwe features waaronder ondersteuning voor Advanced Professional Video-codec en nieuwe api’s voor functies.