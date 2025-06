Google maakt eigen chip voor verwerken beelden op Pixel-telefoons

Google gaat in zijn komende Tensor G5-soc een eigen chip voor verwerking van beelden integreren. In de voorgaande Tensor-socs zit een chip die een mix is van onderdelen van Samsung en Google. Die chip verwerkt foto’s en video’s van de camera’s.

De image signal processor zal voor het eerst een eigen ontwerp zijn, schrijft Android Authority. De stap is belangrijk, omdat de camera en beeldverwerking cruciaal zijn voor Google in de gebruikservaring en marketing van zijn Pixel-telefoons: Google wil zich onderscheiden met een goede camera op zijn toestellen. Het is onbekend welke wijzigingen dit met zich mee zal brengen.

Grote techbedrijven willen steeds vaker steeds meer onderdelen van de hardware van een telefoon zelf ontwikkelen. Apple bracht eerder dit jaar zijn eerste eigen modem uit, C1, in de iPhone 16e. Samsung ontwikkelt al jaren eigen socs en modems voor zijn toestellen. De Tensor G5 zal als eerste Google-soc geen samenwerking zijn met Samsung, maar komt uit de fabrieken van TSMC. Dat was al eerder bekend.