Google levert Pixel 9a vanaf deze week in Nederland en België

Google zal de Pixel 9a-smartphone vanaf 16 april in Nederland en België leveren. Dat blijkt uit informatie van de officiële Google Store-webwinkel. Google had de exacte releasedatum van de smartphone nog niet officieel meegedeeld.

De Google Pixel 9a is te koop via de Nederlandse en de Belgische Google Store-website. De smartphone heeft een vanafprijs van 549 euro meegekregen, zoals in maart van dit jaar was aangekondigd. De Pixel 9a kost hierdoor evenveel als de Pixel 8a vorig jaar.

De Google Pixel 9a heeft een 6,3”-amoledscherm met Tensor G4-processor. De telefoon beschikt over een Tensor G4-soc en een 5100mAh-accu. De hoofdcamera heeft een 64-megapixelsensor. Het toestel beschikt ook over een ultragroothoekcamera en een frontcamera met 13-megapixelsensor. De Pixel 9a heeft een IP68-rating meegekregen, wat wil zeggen dat de telefoon 30 minuten lang in 1,5m diep water moet overleven. Het frame van de 9a is gemaakt van aluminium en de achterkant is van plastic. Het toestel is verkrijgbaar in vier kleuren: wit, zwart, roze en blauw. De Pixel 9a draait Android 15 en krijgt zeven jaar security- en Android-OS-updates.