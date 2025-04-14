Google levert Pixel 9a vanaf deze week in Nederland en België

Google zal de Pixel 9a-smartphone vanaf 16 april in Nederland en België leveren. Dat blijkt uit informatie van de officiële Google Store-webwinkel. Google had de exacte releasedatum van de smartphone nog niet officieel meegedeeld.

Google Pixel 9a, 128GB opslag Wit

De Google Pixel 9a is te koop via de Nederlandse en de Belgische Google Store-website. De smartphone heeft een vanafprijs van 549 euro meegekregen, zoals in maart van dit jaar was aangekondigd. De Pixel 9a kost hierdoor evenveel als de Pixel 8a vorig jaar.

De Google Pixel 9a heeft een 6,3”-amoledscherm met Tensor G4-processor. De telefoon beschikt over een Tensor G4-soc en een 5100mAh-accu. De hoofdcamera heeft een 64-megapixelsensor. Het toestel beschikt ook over een ultragroothoekcamera en een frontcamera met 13-megapixelsensor. De Pixel 9a heeft een IP68-rating meegekregen, wat wil zeggen dat de telefoon 30 minuten lang in 1,5m diep water moet overleven. Het frame van de 9a is gemaakt van aluminium en de achterkant is van plastic. Het toestel is verkrijgbaar in vier kleuren: wit, zwart, roze en blauw. De Pixel 9a draait Android 15 en krijgt zeven jaar security- en Android-OS-updates.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 14-04-2025 14:16
52 • submitter: TR1969

14-04-2025 • 14:16

52

Submitter: TR1969

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Google Pixel 9a

vanaf € 369,99

4 van 5 sterren

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Reacties (52)

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Ruw ER
14 april 2025 14:27
Heb van het weekend de 8a nog aanbevolen aan iemand. Goeie deal nu, voor 380 euro ofzo. Grappige is:
Ze heeft nu een iphone X, maar ding is helemaal op. Ze vraagt: welke telefoon moet ik nemen. Ik zeg: alhoewel ik zelf android beter vind, neem een iphone. Ben je gewend, vind je fijn. Je gebruikt het ding iedere dag, moet geen ergernis worden. Maar, ze gebruikt haar telefoon helemaal niet zoveel. Is echt geschrokken van de prijzen. Dus nu wil ze toch de stap maken naar een goedkoper model, en dus android. Zijn er betere suggesties dan een pixel? Zelf vind ik Samsung super fijn, maar ik hang dat ding na aankoop aan een pc en schrijf alle (en dat is veel te veel) bloatware weg. Geen bixby, geen 100 stores, etc etc. Dat wil ik iemand die er geen verstand van heeft niet aandoen. Het is ook compleet idioot dat zoveel androids zoveel bloatware en zooi hebben, die je vaak niet makkelijk volledig kan verwijderen.
DarkWoesel @Ruw ER14 april 2025 14:35
Motorola's zijn vaak ook nog leuk voor de prijs en heb je in veel verschillende soorten en maten zonder bloatware. Als enige even rekeninghouden met software beleid, maar leuke telefoons. O-)
Mantis @DarkWoesel14 april 2025 14:48
Klopt, de Motorola Edge 50 Neo is echt een goeie deal nu voor €299 en die krijgt ook gewoon vijf Android versie upgrades.
magician2000 @Mantis14 april 2025 23:17
Hoe is het met de bloatware op dat toestel? Maar 5 updates, is daar ondertussen niet 1 vanaf?

De Motorola Edge 60 Neo is ook uit, is dat dan niet de betere keuze, gezien een beperkt prijsverschil?
JSLV @magician200015 april 2025 08:38
Ik kan niet helemaal spreken over de Edge 50/60 series, maar de bloatware was echt minimaal op de Edge 40 serie. Héél af en toe kreeg je een push berichtje om 'je toestel helemaal gereed voor gebruik te maken' en dan kreeg je een keuzemenu met allerlei bloatware. Maar je kon met een enkele klik alles uitzetten en dan werd er vervolgens niks geïnstalleerd.

Edge 60 Fusion kan best een goeie keuze zijn, maar daar krijg je maar 3 software updates. Oftewel, de Edge 50 Neo wordt ondersteund tot Android 19, de Edge 60 Fusion tot Android 18. Ook geef je bij de Edge 60 Fusion 4GB RAM op t.o.v. de Edge 50 Neo. Dat kan best belangrijk zijn voor toekomstige software updates.
magician2000 @JSLV15 april 2025 23:36
Bedankt voor je reactie met de extra toelichting. Die 4GB minder is eigenlijk vreemd te noemen. Er zit "iets" van Ai in de 60 series. Ook die 3 software updates is vreemd. Althans, dat het een Android versie eerder stopt dan de 50. Dan vraag ik me af hoe betrouwbaar het is dat de 50 wel een Android 19 update krijgt.

Het lijkt er overigens wel op dat er een 12GB versie komt. Maar dan is het nog "slechts" de helft opslag (256 i.p.v. 512GB).

Rare jongens, die smartphone ontwerpers (of wie dit soort beslissingen "pusht").
Largamelion @Mantis15 april 2025 18:54
Deze kende ik nog niet, komt op de SoC na best in de buurt van de Pixels en is met dubbele opslag en meer RAM ook nog eens meer dan de helft goedkoper. Ook mooiere screen-to-body ratio en geen gigantische bezel rond het scherm zoals de 9a. Vijf OS updates is best mooi in die prijsklasse.
Rhinosaur @Ruw ER14 april 2025 14:37
De Samsung rotzooi kon ik ook niet uit staan. Deel van de apps via Samsung Store, deel via Play Store en dan had ik zelf F-Droid. Constant conflicten met apps die weer niet via de ene store geüpdatet konden worden, maar via de ander niet.
Annihilism @Rhinosaur14 april 2025 15:49
Ik heb al die rotzooi gewoon met ADB uitgeschakeld.

Ik ben nog steeds voor telefoonfabrikanten als hardwareleveranciers net als bij laptops/computers en laat de gebruikers zelf maar kiezen welk besturingssysteem ze willen installeren. Voor de leken voorgeïnstalleerde meuk (zoals nu ook het geval) en laat de power user lekker zelf bepalen wat ze willen.
magician2000 @Annihilism14 april 2025 23:19
Maar dan graag wel met volledige ondersteuning van functionaliteiten, zoals de NFC mogen gebruiken om PIN betalingen te ontvangen. Ik denk dat dat nog wel wat voeten in aarde kan hebben vanwege "security".
Annihilism @magician200015 april 2025 07:24
Dat kan met veel roms gewoon zolang je de bootloader maar weer locked. Alleen heel veel telefoons laten het niet eens toe om de bootloader te unlocken dus dan kun je het gelijk wel vergeten om er een andere rom op te zetten. Dus wat jij zegt klopt helemaal, dat kan behoorlijk wat voeten in aarde hebben.

Persoonlijk wil ik gewoon al die rotzooi niet op mijn telefoon. Ik wil niet dat Meta mijn data krijgt puur omdat ik een telefoon van merk A of B gebruik, daar moet ik eerst toestemming voor geven (en dan opt-in, geen opt-out). Het is echt niet zo dat ik een telefoon wil waarmee ik helemaal niks kan en 0 data gedeeld kan worden, het is dat ik zelf wil bepalen welke data er gedeeld wordt. En dat er bepaalde data gedeeld moet worden zodat een app werkt snap ik ook wel en heb ik geen moeite mee, zolang als ik zelf maar de keuze heb en het mij niet opgedrongen wordt.

Al die voorgeïnstalleerde rotzooi moet gewoon verboden worden, vooral op telefoons van meer dan €. 1000,-.
magician2000 @Annihilism15 april 2025 23:31
Bedankt voor je reactie.

Al die voorgeïnstalleerde rotzooi zou zondermeer helemaal verboden moeten worden, ongeacht te prijs van het toestel. Of op zijn minst, bij eerste installatie een hele duidelijke keuze om die zooi allemaal te verwijderen. Overigens geld dat ook voor andere OS-en op "gewone" computers en laptops.

Al die excuses van "anders zal die telefoon duurder worden" staat niet op de doos en wordt tijdens de verkoop niet verteld.

Het verhaal van de bootloader is ook absurd. Ik zie ook liever dat telefoons behandeld worden als computers en laptops. Een OS kunnen installeren naar eigen keuze.
Kroesss @Ruw ER14 april 2025 14:52
Heel eerlijk zou ik geen Samsung aan raden. Mijn ervaring is dat je dan ook een van de duurdere modellen moet hebben (en dan komt de prijs ineens heel dicht in de buurt van een iPhone). Als je een goedkopere Samsung hebt, dan loop je in mijn ervaring vrij snel vast met te weinig opslag, te weinig RAM, batterij die het niet meer trekt, dat soort dingen. Die zijn gewoon aan alle kanten iets teveel underspecced voor wat je er alsnog voor moet betalen.

Ik heb zelf ook een 8a (destijds vlak na de launch gekocht met een mooie korting), en heb er nog geen moment spijt van gehad. Heerlijke telefoon die vlot blijft lopen. Updates krijg je als een va de eerste.

Het enige is dat ik zelf niet precies weet hoe lang je nog feature-updates krijgt op de 8a. Aangezien het in principe de budget-versie is.

Edit: ik werd nieuwsgierig en heb het dus gelijk zelf even opgezocht, maar de 8a krijgt net als de pixel 8, pixel 9 en pixel 9a maar liefst 7 jaar updates, inclusief OS-updates. Voor de 8a rekenen ze deze 7 jaar vanaf mei 2024. Dat is dus nog een hele tijd!

[Reactie gewijzigd door Kroesss op 14 april 2025 14:55]

Drwho1 @Kroesss14 april 2025 20:59
Als je een goedkopere Samsung hebt, dan loop je in mijn ervaring vrij snel vast met te weinig opslag, te weinig RAM, batterij die het niet meer trekt, dat soort dingen. Die zijn gewoon aan alle kanten iets teveel underspecced voor wat je er alsnog voor moet betalen.
'Pro' tip:

Tijdje terug nog mijn schoonbroer die zegt dat hij voor z'n vrouw een nieuwe Samsung -weet ik veel wat- gekocht heeft. Iets A-reeks, zeker geen topmodel. Hij zei me dat het wel niet zo snel aanvoelde, heb ik gelijk via de developer opties de 3 animatieschaal snelheden aangepast en dat ding flitst als een trein. Schoonbroer blij en dan lijk je wel een tovenaar :+

Animatiesnelheden aanpassen doe ik ook meteen op mijn eigen toestellen, die animatienonsens dient immers nergens toe. Die simpele aanpassing geeft elk toestel gevoelsmatig meteen een snelheidsboost als het gaat om handelingen in het menu en openen/sluiten apps.

[Reactie gewijzigd door Drwho1 op 14 april 2025 21:00]

gabba25 @Ruw ER14 april 2025 14:55
Ik heb zelf de nothing phone 2a, die zou ik ook iedereen kunnen aanraden. Nu dan dus de 3a, of de gewone 3 als je iets meer te besteden hebt. Echt veel telefoon voor dat geld. Alleen jammer dat niemand het merk kent. De meeste binnen mijn kringen/familie nemen toch gewoon een iPhone. Als ze dan advies vragen, dan adviseer ik een model van vorig jaar.
Ablaze @gabba2514 april 2025 21:05
Deze inderdaad, ook heel tevreden mee. Plus het is een Europees merk, terwijl je met de Pixel Google spekt.
KRBM123 @Ruw ER14 april 2025 14:30
Kan ze niet beter een tweedehands iPhone nemen, bv 14? Goed voor het klimaat, de portemonnee én de gebruikerservaring.
Marve79 @KRBM12314 april 2025 15:20
En vooral voor Tim Cook.
WCA @Ruw ER14 april 2025 14:40
Ik vind de Pixel toch altijd wel een beetje de iPhone onder de Androids. Gewoon no-nonsense, lange ondersteuning. Als je van een iPhone durf ik in ieder geval geen enkele andere Androidtelefoon aan te raden, juist in verband met de miljarden prompts, idiote selectie aan voorgeinstalleerde apps en UI/UX die met elke major update ineens compleet anders is bij andere merken.
TweakerCarlo @Ruw ER14 april 2025 17:33
Toch ben ik eens overgegaan van een iphone 13 naar een pixel 9 pro.

Het enige wat ik echt mis is het vooruitgaan op een wegpagina met een swipe en een goed werkend face recognition systeem. Dat laatste is imo echt slecht. De telefoon is niet te unlocken met je hoofd in het donker. Nog een dingetje dan: Die wallet snel gebruiken is ook kut omdat je eerst aangemeld moet zijn met het niet goed werkende face-id.

Daarom zou ik bij iphone willen blijven.
Echter zijn de voordelen van android: Revanced, Eigen beltonen zonder kosten, Opties extra bij homeAssistant zo fijn dat ik de rest voor lief neem.
Faasnl @Ruw ER14 april 2025 19:56
Kan ze beter een Nothing Phone (3a) nemen. Mooi design, geen bloatware en zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding.
YGDRASSIL @Ruw ER14 april 2025 23:10
Ik vind nothing leuke modellen maken met goede specs voor prima prijs. En vrijwel geen bloat...
kgd92 @Ruw ER14 april 2025 14:43
Zelf nu de laatste jaren een Nothing Phone (1). Qua uiterlijk dicht bij de iPhone en wat ik begrijp in user experience ook aardig in de buurt. Verder weinig (geen?) bloatware en vriendelijk geprijsd voor de specs.

Twijfel nu zelf overigens ook of een volgend toestel weer een Nothing wordt of toch een Pixel a. Moet zeggen dat ik erg fan ben van de Phone(1). Al die schreeuwerige kleuren lekker uit, prima bouwkwaliteit en voor een paar honderd euro eigenlijk overal maar een klein stapje terug t.o.v. de flagships.

[Reactie gewijzigd door kgd92 op 14 april 2025 14:46]

GertMenkel
@Ruw ER14 april 2025 14:46
De zooi die je niet zomaar verwijdert komt vooral van providertelefoons af, en dan vooral in de supergoedkope modellen. Als je 380 euro betaalt, is de kans op troep niet zo heel groot, mits je hardware koopt die 380 euro waard is. Koop je een dubbeltje-voor-de-eerste-rang-toestel, dan zul je met hele vervelende software te maken krijgen.

Je hebt merken als Xiaomi (en ook de allergoedkoopste tiers van Samsung) die je telefoon vol troep stoppen om goede performance voor lagere prijzen aan te kunnen bieden, maar tegenwoordig denk ik niet dat mensen nog flagships nodig hebben om zich niet te irriteren aan hun telefoon.

Ik denk dat de goedkopere Pixels een aardige deal zijn. Als je helemaal vast zit in het Apple-ecosysteem (AirPlay, HomePods, AirPods, Apple Watch, etc.) dan werkt Apple's spul gewoon niet samen met Android, en zit je vast aan de Apple-taks wil je een comfortabele ervaring hebben. Als je de apparatuur die je hebt mixt, is het op zich niet zo'n probleem om over te stappen, maar als je in het ecosysteem zit, ga je je enorm aan het niet goed samenwerken van Apple's apparatuur ergeren.

Ook moet ik zeggen dat ik van mijn ouders nooit klachten heb gehoord over dat Samsung er een extra store op heeft gezet. Ik ergerde me er zelf een beetje aan, maar het lijkt voor de "gewone" gebruiker geen probleem te zijn mits er geen stomme popups of reclame in zit. Samsung lijkt het spul zelf ook al in een mapje in de launcher te verbergen op sommige toestellen.

Bixby heb ik ook al jaren niet meer over gehoord, ik wist niet eens dat dat nog bestaat.

Ik heb zelf een Pixel en vind hem redelijk "clean", maar dat is alleen maar omdat Google Samsung ertoe dwingt om apps als Chrome, Gmail en Google Calendar mee te leveren omdat ze anders geen toegang geven tot de Play Store. Eerlijk gezegd had ik liever gehad dat Samsung's apps meer gebruikers hadden gehad, zodat Samsung een keer een vuist zou kunnen maken tegen Google met hun wanpraktijken.
Roofpigeon @Ruw ER14 april 2025 14:50
of een 2e hands 14 ofzo. of via apple.nl de refurbished section browser, of een SE model? allen goede opties en vind ik voor de hardware capaciteit echt niet zo veel duurder dan de Android equivalenten
Marve79 @Ruw ER14 april 2025 15:21
Ik heb altijd pixels gehad vanaf de 3. Toen vorig jaar na alle hype een keer een S24 gekocht. Gelukkig ging het scherm vorige maand stuk en heb ik nu een Pixel 8a. Wat een vreselijke ervaring was dat.
TiSneu @Marve7914 april 2025 16:53
De S24 ultra is nochtans waanzinnig goed.
Marve79 @TiSneu14 april 2025 18:01
Ik had de normale met.Exynos. Waardeloos ding.
TiSneu @Marve7916 april 2025 14:12
ja, daar vreesde ik destijds al voor.
Gisae @Ruw ER14 april 2025 15:30
Een Poco of xiaomi telefoon. Die hebben met hun miui goed afgekeken bij Apple. Ik heb een F6 als werktelefoon naast mijn iPhone 15 pro. Op veel vlakken werken ze vergelijkbaar. De voornaamste dingen waar ik niet aan kan wennen zijn de browser (chrome) en geen vorige/volgende kunnen swipen. Maar dit zijn android ‘features’ die niet zo snel aan te passen zijn.
Baserk @Ruw ER14 april 2025 19:38
Indien het toch een Samsung wordt, kan je/ze er ook voor kiezen om alle Samsung apps in één map te zetten.
Dan ziet ze voortaan alleen die map staan, en die kan ze verder negeren.
Jazco2nd @Ruw ER15 april 2025 00:24
Pixel + Microsoft Launcher (zonder in te loggen en zonder overbodige permissies) vind ik de beste en meest "clean" Android ervaring, zonder dat je daar nerd dingen voor hoef te doen.

Microsoft Launcher geeft je alle handige features van goede launchers, geen verplichte search bars zoals Pixel Launcher opdringt, incl subgrid voor vrije plaatsing van apps op je homescherm, gratis, geen ads. Geen ingewikkeld gedoe.

Werkt hier al jaren ideaal. Heb nieteens door dat het een Microsoft ding is. Is het eigenlijk ook niet, ze hebben gewoon Arrow launcher overgenomen (je settings backup bevat zelfs nog die naam).

Pixel + standaard Pixel Launcher vind ik maximaal irritant.

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 15 april 2025 00:24]

Bicky 14 april 2025 14:44
Ben zelf al een maandje aan het wachten op deze telefoon.
was erg tevreden van de 7a maar de batterij was gezwollen na 1,5 jaar (wel mooi geld terug gehad van coolblue) Over deze nieuwe 9a is er alvast weinig negatief te vinden (behalve de dikke bezels)

is ook mooie aanbieding in de google store dat je er een google tv streamer bij krijgt. maar als ik review opzoek van google store is het om te huilen en weinig positief te vinden ivm garanties.
is dit een vertekend beeld of is de support zo slecht van google op hun store?
ap3nr0ts @Bicky14 april 2025 14:47
Ik moet me bij nieuwe Pixels altijd inhouden, haha. Vanwege idealistische redenen wil mijn de 4a helemaal opmaken, maar het zijn vaak deals waarvan ik denk: dat is wel erg leuk. :o
watabstract @ap3nr0ts15 april 2025 09:08
Hier ligt een 4a met daarnaast een nieuw scherm en een nieuwr accu. Die breng ik binnenkort naar een reparatie shop en dan is die voor totaal 150 euro weer als nieuw en kan die weer jaren mee. Er is al genoeg ewaste op de planeet.
stx @Bicky14 april 2025 15:27
Is toch gewoon support van Google zelf?

Ik heb nog niets hoeven terug te sturen, maar al vaker besteld.
Pixel 9a ook besteld, wordt morgen al geleverd (incl. de Streamer), zojuist de DHL verzendbevestiging gekregen.
Bicky @stx14 april 2025 15:46
Als ik de online ervaringen lees bij problemen/terugsturen twijfel ik om bij hun te bestellen.
stx @Bicky14 april 2025 16:49
Het enige extraatje is volgens mij het shoptegoed van 25 euro bij Google zelf en dat ze sneller leveren dan Belsimpel.
Bij Belsimpel krijg je de telefoon voor dezelfde prijs en ook met Streamer mocht je echt twijfelen aan de Google Store zelf.
Daantie @Bicky14 april 2025 15:53
Ik heb mijn 7a bij de Google store gekocht en had na 1,5 jaar ook een opgezwollen batterij. De informatie vond ik wat lastig te vinden, maar heb toen een chat opgestart via hun repair center (https://store.google.com/magazine/repaircenter?hl=nl). Moest toen wat vragen beantwoorden en foto's van de telefoon opsturen en kreeg na ongeveer een week een nieuw exemplaar opgestuurd. Positieve ervaring hier dus wat betreft support en garantie.
Totoro88 14 april 2025 14:42
Alles buiten degene die nog steeds aanwezig is sinds m'n 7a, begin me er de laatste tijd meer en meer aan te ergeren dat mn netwerk op sommige plaatsen of in de trein slecht of simpelweg niet beschikbaar is, of dat deze plots van 5g naar Edge, 3G, LTE en weer naar 5G springt...
(Terwijl de rest gewoon kan blijven verder tokkelen)

[Reactie gewijzigd door Totoro88 op 14 april 2025 14:43]

kdekker 14 april 2025 16:30
Het prijsverschil met een gewone 9 is zeker icm een abonnement best klein. Terwijl de 9 wel een paar pluspunten (meer geheugen, ander/beter glas) heeft, maar idd weer een iets kortere ondersteuning. Ik wacht wel eerst tests af.

@Totoro88 Die 10a duurt dan w.s. nog een jaar. De 10 zal van het najaar komen schat ik en tegen die tijd dat de 10a verschijnt, zullen de prijzen tussen de 10 en 10a, net als nu tussen de 9 en 9a, weinig uit elkaar liggen.
GerhardBurger 14 april 2025 16:37
Heel lang op de Iphone 16e gewacht... totdat de prijs bekend werd. Toen gewacht op de Pixel 9a, maar na de aankondiging bleek ik via verlenging van mijn KPN abo een Pixel 9 256GB te kunnen krijgen voor €550 (of 128GB voor €505), dat was toch te aantrekkelijk! (lijkt nu niet meer beschikbaar voor die prijs)
g_v_rijn 14 april 2025 17:54
Vorig jaar de Pixel 8a aangeschaft. Zeer tevreden mee. De 9 is bulky op de zijkanten. Sla dit jaar over - stap weer in op de 10.
Totoro88 14 april 2025 14:25
Wacht nog wel even op de 10a om te bekijken of er een nieuwe modem word ingestopt..
DennusB @Totoro8814 april 2025 14:26
En wat als de 14a dan weer een nieuw modem krijgt?
GerhardBurger @DennusB14 april 2025 16:33
Opmerking van @Totoro88 is niet onzinnig omdat de Pixel 9a een Exynos 5300 heeft ipv de Exynos 5400 uit de Pixel 9 serie. Juist de 5300 waren in het verleden veel klachten over...
Jazco2nd @Totoro8815 april 2025 00:20
Volgens mij heeft ie dezelfde modem als de 8a en daar is echt niks mis mee.
Als je per se snelste van snelste wil ga je voor een dikke Snapdragon waar een telefoon omheen zit.. vaak met een schil over Android die alles doet om op iOS te lijken..
jerrot 14 april 2025 15:21
Eventueel zou je in mijn ogen kunnen kijken naar een Oneplus Nord serie. Zit niet teveel troep aan van de leverancier en levert fatsoenlijk prestaties. Mijn vrouw had deze als vorige telefoon en was er content mee ook qua batterijduur.

Als het een wat ouder model mag zijn is bijvoorbeeld mijn huidige telefoon model Oppo Find X5 ook redelijk geprijsd. Heb je 256 GB, redelijke camera s en snapdragon processor.
bons 14 april 2025 15:43
Ik hen het Toestel maar besteld via Belsimpel i.p.v de Google Store zelf.
Ik zag dat je gratis een Google 4K streamer erbij kreeg als je hem daar besteld.
Maar als ik de reviews las van de kwaliteit van de Google store qua afhandeling van je bestellingen, maar ook hoe ze met je RMA omgaan toch maar voor Belsimpel gekozen.

Mocht er iets zijn, kan ik het teminste de RMA verzoek via Belsimpel doen en niet via Google Zelf.
Best schaamteloos dat er zo door Google met hun klanten worden omgegaan, het zal wel uitbesteed zijn aan een vreemde partij om de store te runnen.

Dus wellicht een top voor de mensen om in de toekomst wat ellende te besparen:
Trust Pilot link
NeutraleTeun @bons15 april 2025 06:47
Toevallig gisteren ook daar besteld.
Kwam €5 goedkoper uit dan mijn huidige abonnement icm de 7a.

Was even twijfelen. Huidige telefoon is nog prima (na 2 jaar), dus of nieuw abo incl de 9a voor €28 of sim only voor €8.

Heb het puur gedaan vanwege de switch naar 256GB opslag (en de huidige 7a die nog goed is om weg te leggen als reserve).
Azmodann 14 april 2025 23:12
Ben benieuwd of deze ook gratis met Gemini Live komt zoals op de 9 & 9pro.

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