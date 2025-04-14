Youfone stopt met aanbieden vast bellen voor nieuwe klanten

KPN-dochtermerk Youfone stopt met het aanbieden van vast bellen bij nieuwe abonnementen. Het is niet langer een kernproduct voor de provider. Youfone zegt dat vast bellen mogelijk blijft voor bestaande klanten.

Voor die bestaande klanten veranderen de voorwaarden niet, zegt het KPN-dochtermerk. "Youfone geeft aan deze keuze gemaakt te hebben in verband met de strategische positionering van het bedrijf. Het gebruik van vaste telefonie neemt al jaren af door de groeiende populariteit van mobiele telefonie en internetgebaseerde communicatie."

Het is de eerste provider die stopt met het aanbieden van vast bellen in combinatie met abonnementen voor tv en internet. Vast bellen is per direct niet meer te bestellen bij de provider. Youfone zegt niet hoeveel klanten het heeft met vast bellen. Youfone is sinds vorig jaar eigendom van KPN.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 14:21 40

14-04-2025 • 14:21

40

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Reacties (40)

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Photonman 14 april 2025 14:41
Sowieso wordt vast bellen voor mensen die het nog willen hebben (vooral ouderen) belachelijk duur, en de opties zijn nihil: vooral als ze hun oude vaste nummer willen behouden.
Mijn schoonmoeder heeft Ziggo, en kijkt zelf alleen naar NPO1/2/3 (zonder interactieve TV; gebruikt nog beeldbuis), en gebruikt de vaste telefoon veel. Daarnaast heeft ze het goedkoopste internetabonnement voor de kleindochter als die langskomt. Daar moet zij nu €80 per maand voor gaan betalen vanaf mei.

Dus ik kijken op de factuur: onbeperkt bellen kost €19 per maand!
Ik heb aanbevolen om op een budget-provider over te stappen (via ADSL), maar die vragen net zo veel voor onbeperkt bellen. Ze willen per se hun nummer behouden, dus een goedkoop mobiel abonnement met onbeperkt bellen (tegenwoordig makkelijk voor €5 p/m wel te vinden) is ook geen optie.
Olaf van der Spek @Photonman14 april 2025 14:55
Sowieso wordt vast bellen voor mensen die het nog willen hebben (vooral ouderen) belachelijk duur, en de opties zijn nihil: vooral als ze hun oude vaste nummer willen behouden.
Alleen als ze hun oude nummer willen behouden..
Anders kun je een apparaatje kopen waar een simkaart in gaat en de oude vaste telefoon op aangesloten kan worden.
Of gewoon een mobiel met headset.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 14 april 2025 14:57]

Het.Draakje @Olaf van der Spek14 april 2025 15:29
Uiteraard willen ze hun oude nummer behouden.

Ze hoeven niet het huis meer uit voor hun werk. De boodschappen zijn toch te zwaar dus (schoon)zoon/dochter gaat regelmatig met hun even de boodschappen halen. (En anders wel die aardige buurman).

Ze zien dus veel minder mensen. Dus bellen ze, vaak dagelijks, even met hun oude bekenden. (Nadruk op oud). Om het nieuws door te spreken maar ook om (indirect) aan te geven: Neen, ik zit nog niet in het verzorgingshuis.

Dus de telefoonnummers van hun bekenden zijn al jaren hetzelfde. Die weten ze wel (of als ze geluk hebben, zijn ze geprogrammeerd op hun telefoon). Net zoals bij hun bekenden. En om dat allemaal te veranderen of opnieuw nummers te moeten gaan onthouden, is zo'n gedoe. Niet alleen voor hun zelf, maar ook voor al hun contacten.

Ja, ze bellen veel (en dat weten ze, dus graag onbeperkt) en vanaf vaste lijnen (want die kleine knopjes of dat touch scherm daar kunnen ze niet mee overweg).
Olaf van der Spek @Het.Draakje14 april 2025 15:35
En om dat allemaal te veranderen of opnieuw nummers te moeten gaan onthouden, is zo'n gedoe. Niet alleen voor hun zelf, maar ook voor al hun contacten.
Doe je ook niet in één keer, je gaat eerst een mobiel abo gebruiken voor uitgaande gesprekken en jaren later volgt stap 2.
en vanaf vaste lijnen (want die kleine knopjes of dat touch scherm daar kunnen ze niet mee overweg).
Vaste lijnen en grote knoppen zijn twee verschillende dingen..

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 14 april 2025 15:37]

Het.Draakje @Olaf van der Spek14 april 2025 16:01
Zoals ik zei: "die kleine knopjes of dat touch scherm daar kunnen ze niet mee overweg"

Dus nee, uitgaande gesprekken via gsm gaat echt niet lukken. En ja, dat heb ik geprobeerd met zo'n groot - toetsenbord - telefoon.

Maar goed, voor mij speelt het niet meer, ben nu zelf gepensioneerd (en geëmigreerd), alleen nog maar contact met (klein) kinderen in Nederland. En die kunnen (net als ik) wel overweg met die modernere technieken. Maar dat veel ouderen daar wel problemen mee hebben dat snap ik ook.

Heb dan ook gewoon nog een vaste lijn er naast (voor de rest van de familie). Via mijn ISP (VoIP). Onbeperkt (nationaal) bellen.
Olaf van der Spek @Het.Draakje14 april 2025 16:11
En ja, dat heb ik geprobeerd met zo'n groot - toetsenbord - telefoon.
Wat was het probleem?
En zoals ik al zei, je kunt ook een apparaat gebruiken om je oude vertrouwde vaste telefoon via een mobiel abo te laten lopen.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 14 april 2025 16:12]

Het.Draakje @Olaf van der Spek14 april 2025 16:32
Motoriek is zo'n gsm nog wel te bedienen.

Het probleem: het is iets nieuws. En dat roept weerstand op. Bekend verschijnsel wat je bijvoorbeeld ook ziet bij reorganisaties op het werk. Ze begrijpen het wel waarom je het wil veranderen maar zelf willen ze gewoon alles bij het oude laten. En wellicht dat leeftijd dat gevoel versterkt.

Die gsm lag dus gewoon in de la en ze bleven de telefoon gebruiken.

Dat apparaat heb ik (is inmiddels wat jaren terug) niet kunnen vinden. En dan nog heb je een nieuw nummer. Want gsm werkt niet met netnummers.
icecreamfarmer @Het.Draakje14 april 2025 19:21
Huawei heeft ze. 4g modems met telefoon output. Ook heb je specifieke toestellen voor ouderen.
als het ware @Het.Draakje14 april 2025 19:01
@Het.Draakje

Ik probeer al jaren mijn vrouw van dat vaste nummer af te krijgen, ik hoop dat het met een fikse prijsverhoging wel gaat lukken.

Ze heeft zelf al 2 (ja twee) mobieltjes, 1 prive en 1 werk.
Alle kinderen hebben alleen mobieltjes, ik heb 2 mobiele nummers (werk/prive), haar moeder heeft naast haar vaste lijn zo ver ik weet ook 2 mobieltjes , 1 van haarzelf en een van haar overleden echtgenoot, (ook zijn linkedin enzo bestaat nog steeds...zeer gevoelig onderwerp)
al haar broers en zussen, vrienden neven nichten minimaal 1 mobiel per persoon(sommige meer)
De meeste hebben ook geen vast nummer meer.

En toch moet en zal ze dat stomme vaste nummer houden.....waarom....geen idee...
ik hoop dat het heel duur wordt misschien is ze wel gevoelig voor financiële argumenten.

Cheers
Gubbel @als het ware15 april 2025 13:07
Omdat je een 80 jarige niet zomaar even hoeft hoe de fuck ze hun bestaande contacten nu kunnen bereiken en hoe ze zelf bereikt kunnen worden als je ze allemaal ineens andere nummers gaat geven... Zoastig is dat toch niet te begrijpen?
erhan12 @Olaf van der Spek14 april 2025 20:51
Duidelijk dat je geen contact hebt met ouderen en of niet wil luisteren. İk heb gewerkt als monteur voor een van de 2 grote spelers en letterlijk 1 knop extra indrukken is voor veel meer mensen dan je blijkbaar begrijpt te moeilijk.
Olaf van der Spek @erhan1214 april 2025 22:24
Daarom ook dat je 0 extra knoppen hoeft in te drukken..
icecreamfarmer @Het.Draakje14 april 2025 19:18
Gaat makkelijk. Voor mijn oma ook gedaan. Merkt geen verschil dat het via de gsm lijn gaat.
P_Tingen @Olaf van der Spek14 april 2025 16:23
Zo heb ik dat ook gedaan. Mijn vrouw was niet van het mobiel bellen, want gedoe. Toch maar een Simpel abonnement met onbeperkt bellen en nu is ze wel om. Het vaste nummer hebben we nog omdat ik een paar ooms en tantes heb die er nog op bellen en voor die €2 / mnd ga ik niet ingewikkeld doen. Zelf al maanden niet meer met dat ding gebeld
magician2000 @Olaf van der Spek14 april 2025 23:25
Het meest verstandige is om die mensen gewoon te laten gebruiken wat ze kennen. Waarom zouden ze dat moeten veranderen? Waarom al die verwarring gaan zaaien terwijl ze helemaal geen interesse hebben in die "moderne ingewikkelde techniek"?

Het is wel te schandalig voor woorden hoeveel dit "moet" kosten. Dat is helemaal niet nodig.
magician2000 @Olaf van der Spek14 april 2025 23:27
Waarom zou je die mensen dat willen laten doen? Laat ze lekker gebruiken wat ze al kennen. Geen verwarring zaaien en mee moeten doen aan al die "moderne techniek" die ze veelal niet willen gebruiken, laat staat begrijpen.

Niet iedere modernisering / wijziging is verstandig of zinvol voor iedereen.
NoUser @Photonman14 april 2025 14:47
Kijk anders eens op CheapConnect
Voor afgerond €9 per jaar voor inkomende belletjes.
Het bestaande nummer kan je eventueel makkelijk porteren.

vb uitgaand bellen:
Simyo mobiel €7 per maand onbeperkt bellen.

[Reactie gewijzigd door NoUser op 14 april 2025 15:00]

Photonman @NoUser14 april 2025 14:49
Ze willen ook zelf onbeperkt kunnen bellen.
Olaf van der Spek @Photonman14 april 2025 14:55
Hoeveel bellen ze werkelijk?
Photonman @Olaf van der Spek14 april 2025 15:02
Een paar uur per week? Ik weet het niet precies.
sniker @Photonman14 april 2025 22:15
ik zou toch eens kijken hoeveel dat ze bellen, cheapconnect is 0.0238 Euro per minuut. daar kan je dan +/-800 minuten voor bellen voor die 19 euro per maand die t nu kost.
en als ze per see t bestaande toestel wil houden en dat geen voip zelf ondersteund. dan kost t eenmalig iets van 2 tientjes voor een goedkoop omzet kastje (ATA). heb ik zelf ook zo gedaan bij mijn oma(leeft ondertussen niet meer, en schoonmoeder kan gelukkig dit soort spul zelf :) ), en heb er jaren geen beklacht over. heb het zelf nog om een vast nummer te houden maar we worden er in princiepe alleen nog maar op gebeld zo nu en dan.

heb ff gezocht ATA kastje is 40 euro op bol.com of een goedkope linksys kloon op alie voor 25 euro:
https://nl.aliexpress.com/item/1005005776589107.html
die heb ik zelf ook en werkt al jaren goed.

[Reactie gewijzigd door sniker op 14 april 2025 22:16]

musicpixel @Photonman14 april 2025 14:47
Op het vaste nummer alleen nog gebeld worden en niet meer mee bellen: kan onbeperkt er af.
En dan onbeperkt bellen met mobiel erbij...

Mijn vader wilde eerst ook nog zijn vaste nummer houden, maar vorig jaar toch opgezegd en volledig over op mobiel. Er belde bijna nooit meer iemand op vast.

Wel opletten met bellen naar buitenland, dat kan nog duur zijn op mobiel.
Photonman @musicpixel14 april 2025 14:50
Probeer dat maar eens mijn schoonmoeder te overtuigen, haha. :D
Die belt nog steeds dagelijks naar 2-5 contacten.
musicpixel @Photonman14 april 2025 16:30
Ik wil haar wel even bellen hoor LOL

Maar gebruikt ze de mobiel wel al nu? Zo ja, dan gewoon daar onbeperkt bellen op zetten en een sticker op de vaste telefoon: "Niet mee bellen, gebruik je mobiel.", eventueel aangevuld met "Vast bellen kost vanaf nu 1 euro per minuut" ;-)
Photonman @musicpixel14 april 2025 16:33
Ze heeft überhaupt geen mobiel :D
ManiacsHouse @Photonman14 april 2025 15:29
Zelfde bij mijn ouders. Die klagen dat het duur is. Bijna €100 (kpn) Ze worden dus echt een poot uitgedraaid voor vast onbeperkt bellen. Dat scheelt al €20 per maand. Bizar dat ze allebei bij Simpel een mobiel (onbeperkt bellen) abonnement hebben voor hetzelfde bedrag. Maar zie ze maar eens van de vaste lijn af te krijgen.

Nu is mijn pa ook helemaal van het voetballen, dus dat zit er ook nog bij voor €20 per maand...
Olaf van der Spek @ManiacsHouse14 april 2025 15:32
Maar zie ze maar eens van de vaste lijn af te krijgen.
Blijkbaar is het toch niet zo duur.. of ze houden gewoon van klagen.
Bongoarnhem @Photonman14 april 2025 14:49
Wat dacht je van onbeperkt bellen eraf?

Of alles doorschakelen naar mobiel, dan zijn ze zo gewend aan het mobiele bellen.

[Reactie gewijzigd door Bongoarnhem op 14 april 2025 14:49]

tronmedia @Photonman14 april 2025 16:32
Ja hier nog iemand, zit al zover ik me kan herinneren bij Ziggo ( voorheen Casema ) en een vaste telefoon, gebruik ik alleen nog om Ziggo te bellen bij storingen, als Ziggo stopt met vast bellen dan zal de prijs voor alles in 1 zeker zo blijven, meer voor minder.
vrow @Photonman14 april 2025 17:33
Stap je toch gewoon over naar CheapConnect?
Ik heb daar geen aandelen hoor.
Maar je betaalt voor je nummer 8,95 per JAAR.
Verder portering kost je eenmalig €5.
Beltarieven zijn 2 cent per minuut naar vast en 5 cent per minuut naar mobiel.
Bel je dus alleen naar mobiel, dan kan je voor die 19 euro van Ziggo al 6 uren bellen. Naar vaste nummers al 12 uren.

Bel je echt heel veel? Overweg dan Freevoipdeal. Dat neem je náást CheapConnect voor het nummer.
Bij FreeVoipdeal moet je opwaarderen voor 12 euro. Dan bel je 120 dagen onbeperkt gratis. Daarna gaat die 12 euro op a 1,2 cent per minuut, dus je kunt 120 dagen + 1000 minuten bellen. Mobiele nummers zijn nooit gratis, maar gaan altijd van dat bedrag af.

Je hebt wel een VoIP-telefoon nodig, zoals de Gigaset N300A IP of een van de vele, vele andere modellen die er zijn. Maar dat heb je snel terugverdiend.
Andros @Photonman14 april 2025 17:49
Ata'tje kopen en Cheapconnect instellen? Voor 8,95 per jaar en 2ct per minuut ga je een heel eind moeten kunnen komen. En met de ATA kan ze haar toestel en haar vast nummer behouden.
marcjo @Photonman14 april 2025 19:06
Toch ziggo maar even bellen om het contract te verlengen.
Pak je de eerste 6 maanden toch snel 40 euro.
Euronitwit @Photonman14 april 2025 19:29
Snel 100 Mbit/s
KPN TV+ met tv-zenders
Vast telefoonnummer
BelOnbeperkt Nederland (via vaste telefoon)
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Totaal per maand € 68,99 inclusief btw
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Powerblast @Photonman14 april 2025 20:20
Tot voor kort(2tal jaar) gebruikte ik het ook nog heel regelmatig en ik ben verre van oud :p (dertiger). Probleem bij mij was dat ik in een nieuwbouw woon die vol met isolatie zit en dicht bij de grens. Resultaat, zo goed als geen mobiel bereik binnen. Ik stap de voordeur binnen en alle bereik valt weg tot ik terug buitenkom. Vaste lijn was dus de enige optie om nog bereikbaar te zijn voor iedereen die niet met whatsapp werkt (klanten, m'n ouders (die niks snappen van heel dat whatsapp gebeuren :D, enz..).

Tweetal jaar geleden was m'n provider dan eindelik mee met bellen via wifi, wat ik nu dus gebruik.
Quentin @Photonman14 april 2025 14:47
Waarschijnlijk zit ze nog op oude abonnementen.

Scheelt niet heel veel maar even bellen en overstappen op
Wifi Start, TV Start & Vast Bellen / Volop Bellen voor 74 euro per maand

[Reactie gewijzigd door Quentin op 14 april 2025 14:55]

Saeverix 14 april 2025 14:28
Hoewel ze gelijk hebben dat vaste telefonie steeds minder gebruikt wordt, is dit natuurlijk het begin van het einde van Youfone (na de overname door KPN).

Ik vermoed dat ze het straks steeds verder gaan uitkleden tot er niets meer overblijft.
The Zep Man @Saeverix14 april 2025 14:42
(Oud-)XS4ALL-klanten:
🪢
😏 First time?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 14 april 2025 16:10]

Christoxz 14 april 2025 14:38
Internet en tv provider Youfone verlaagt per vandaag de tarieven van haar glasvezelabonnementen meldt internetvergelijker Breedbandwinkel.
Wel jammer dat dit niet in het artikel staat, maar wel in de bron. Denk niet dat stoppen met vast bellen zoveel meer interessanter is om de prijs verlaging compleet te negeren?
De verlaging op glasvezel loopt op tot 3,50 euro per maand voor het 200 Mb abonnement. De VDSL abonnementen blijven in prijs gelijk of worden een euro duurder.
Edit: is in een nieuw artikel verwerkt 8)7
Had het eerder in 1 artikel verwacht, zo bijzonder is het allemaal ook weer niet :P

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 14 april 2025 14:55]

dimdek 14 april 2025 21:17
Elk bedrijf dat door KPN is overgenomen wordt toch langzaam de nek omgedraaid tot het niet meer bestaat en KPN weer gewoon de kwaliteit:prijs dicteert?
nnndoh 15 april 2025 11:24
Ben 53, heb nog steeds vast bellen voor 15 euro per maand bij delta

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