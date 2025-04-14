Youfone stopt met aanbieden vast bellen voor nieuwe klanten

KPN-dochtermerk Youfone stopt met het aanbieden van vast bellen bij nieuwe abonnementen. Het is niet langer een kernproduct voor de provider. Youfone zegt dat vast bellen mogelijk blijft voor bestaande klanten.

Voor die bestaande klanten veranderen de voorwaarden niet, zegt het KPN-dochtermerk. "Youfone geeft aan deze keuze gemaakt te hebben in verband met de strategische positionering van het bedrijf. Het gebruik van vaste telefonie neemt al jaren af door de groeiende populariteit van mobiele telefonie en internetgebaseerde communicatie."

Het is de eerste provider die stopt met het aanbieden van vast bellen in combinatie met abonnementen voor tv en internet. Vast bellen is per direct niet meer te bestellen bij de provider. Youfone zegt niet hoeveel klanten het heeft met vast bellen. Youfone is sinds vorig jaar eigendom van KPN.