Samsung XCover7 Pro-smartphone heeft andere soc en grotere accu dan voorganger

Samsung heeft de Galaxy XCover7 Pro aangekondigd. De stevige smartphone heeft ten opzichte van zijn voorganger XCover7 een andere soc, 120Hz-scherm, grotere accu en een extra camera gekregen.

De XCover7 Pro draait op een Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, zegt Samsung. De XCover7 heeft een Dimensity 6100-soc. Het scherm is nog steeds een 6,6"-lcd met 2408x1080 pixels. De helderheid is nu maximaal 600cd/m². Dat heeft de XCover7 ook, maar Samsung zegt dat het scherm dankzij Vision Booster beter afleesbaar is in direct zonlicht. Bovendien heeft het display nu een verversingssnelheid van 120Hz.

De accu heeft een capaciteit van 4350mAh, een stukje groter dan de 4050mAh van de XCover7. De primaire camera heeft nu hulp van een camera met ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor. Verdere details over die camera zijn onbekend.

Behalve die telefoon komt er ook een Galaxy Tab Active5 Pro met dezelfde Qualcomm-soc. Beide apparaten hebben dezelfde doelgroep. De XCover-telefoons zijn vooral gericht op de zakelijke markt. Daarbij denkt Samsung vooral aan branches waar apparaten tegen een stootje moeten kunnen tijdens het dagelijks werk. De XCover7 en Tab Active 5 verschenen meer dan een jaar geleden. Er is nog niets bekend over een release in Nederland en België. Ook noemt Samsung geen prijzen.