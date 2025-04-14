Samsung XCover7 Pro-smartphone heeft andere soc en grotere accu dan voorganger

Samsung heeft de Galaxy XCover7 Pro aangekondigd. De stevige smartphone heeft ten opzichte van zijn voorganger XCover7 een andere soc, 120Hz-scherm, grotere accu en een extra camera gekregen.

De XCover7 Pro draait op een Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, zegt Samsung. De XCover7 heeft een Dimensity 6100-soc. Het scherm is nog steeds een 6,6"-lcd met 2408x1080 pixels. De helderheid is nu maximaal 600cd/m². Dat heeft de XCover7 ook, maar Samsung zegt dat het scherm dankzij Vision Booster beter afleesbaar is in direct zonlicht. Bovendien heeft het display nu een verversingssnelheid van 120Hz.

De accu heeft een capaciteit van 4350mAh, een stukje groter dan de 4050mAh van de XCover7. De primaire camera heeft nu hulp van een camera met ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor. Verdere details over die camera zijn onbekend.

Behalve die telefoon komt er ook een Galaxy Tab Active5 Pro met dezelfde Qualcomm-soc. Beide apparaten hebben dezelfde doelgroep. De XCover-telefoons zijn vooral gericht op de zakelijke markt. Daarbij denkt Samsung vooral aan branches waar apparaten tegen een stootje moeten kunnen tijdens het dagelijks werk. De XCover7 en Tab Active 5 verschenen meer dan een jaar geleden. Er is nog niets bekend over een release in Nederland en België. Ook noemt Samsung geen prijzen.

Samsung Galaxy XCover7Pro en Tab Active5 Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-04-2025 14:52 9

14-04-2025 • 14:52

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Reacties (9)

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Llopigat
14 april 2025 15:37
Toch raar dat deze nog steeds maar 600 nits doen. Juist voor zo'n buiten-telefoon lijkt me dat een rare keuze. Een S-serie telefoon gaat al tot 2600 nits (en is niet heel veel duurder, alleen is wel niet zo 'rugged'.

Overigens is de Xcover7 Pro geen opvolger van de Xcover7 maar van de Xcover6 Pro. De Xcover en de Xcover Pro worden onafhankelijk van elkaar geupdate. Beide series ongeveer elke 3 jaar maar niet hetzelfde jaar. De zakelijke markt waar deze voor bedoeld zijn is namelijk niet zo gevoelig voor mode en het nieuwste willen hebben, en hebben vaak randapparatuur zoals oplaaddocks, laserscanners (want die werken veel beter met barcodes dan de camera), long-range RFID readers en nog meer mooi spul gekocht die ze niet steeds willen vervangen. En de gebruikers weer de nieuwe modellen aanleren enz.

De non-pro hebben geen vingerafdruksensor, maar 1 camera enz. En een veel lagere prijs. De Xcover 7 gaat dan ook niet verdwijnen. Daar komt als ze dezelfde kadans aanhouden over twee jaar een Xcover 8 voor. Die dus weer geen opvolger wordt van deze 7 Pro. Bron: We hebben veel van deze in het veld en daardoor contact met Samsung. Overigens vertellen ze ons niks over aankomende produkten maar wel over de strategie achter de bestaande modellen.

Wat er wel veranderd is, is dat ze een paar jaar geleden de nummering van de twee series gelijk hebben getrokken, daarbij hebben ze van de non-pro de 6 overgeslagen.

Edit: En voor de tablets geldt hetzelfde. De Active<x> tablets zijn 7" tablets, de Pro's zijn 10". Dus die zijn ook niet echt opvolgers van elkaar maar twee aparte lijnen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 14 april 2025 23:09]

dasiro @Llopigat14 april 2025 19:18
Toch raar dat deze nog steeds maar 600 nits doen. Juist voor zo'n buiten-telefoon lijkt me dat een rare keuze. Een S-serie telefoon gaat al tot 2600 nits
Hij moet niet enkel leesbaar zijn, maar ook lang genoeg meegaan. Als de contrastratio hoog genoeg is, dan wil je net zo'n laag mogelijke helderheid om batterij te besparen. Wat me wel verbaast is dat ze het scherm naar 120Hz hebben veranderd, want een "snel" scherm moet ook vaker ververst worden en dat vreet ook batterij om te renderen. Het moet zijn dat ik een grote doelgroep mis die hiervoor vragende partij was, tenzij het productiegewijs interessanter was.
maartenvdezz 14 april 2025 15:37
Ik heb de 6 Pro. Waarom zit er elke keer een trage SOC in?? Die Samsung UI is gewoon zwaar en daardoor is je mobiel in 1 jaar freaking traag. En snel leeg. Zonde.
JWL92 @maartenvdezz14 april 2025 16:06
Omdat als je flagship wil ze willen dat je een flag ship toestel koopt ?
SD7 is voor meer en deel van smartphone gebruikers al snel genoeg
maartenvdezz @JWL9214 april 2025 18:46
De 6 Pro is gewoon ongelofelijk traag, ook een midrange chip. Zal vast aan de logge UI liggen, maar tis echt irritant.

En ik hoef denk ik niet uit te leggen wat ik mis aan een "gewone" flagship phone.

Overigens: vroeger maakte ze de Active variant van Galaxy S telefoons, echt jammer dat die niet meer gemaakt worden!
dasiro @JWL9214 april 2025 23:31
je zou niet moeten kiezen tussen of een flashship of een toestel dat tegen een serieuze stoot kan. Het is maar al te belachelijk dat iedereen z'n toestel in een cover moet steken, omdat het ding anders binnen de kortste keren stuk is. Dit is schuldig verzuim op vlak van kwaliteit onder het mom van design. Wat ben je met een dun toestel als er een dikke cover rond moet om het te beschermen?
Technics SA-DA8 @maartenvdezz15 april 2025 21:38
Het kan nog erger want ik heb de 5 van de zaak en die is pas traag en heel snel een lege accu.
Zijn inmiddels op de 6 pro overgestapt voor de nieuwe collega's.
Puff_Uncle 14 april 2025 14:55
deze hebben geen ATEX certificering toch?
m-tuning @Puff_Uncle14 april 2025 14:59
nee

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