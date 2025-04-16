Pro-versie robuuste smartphone Samsung is 250 euro duurder dan reguliere variant

De Samsung Galaxy Xcover7 Pro gaat in Nederland en België 250 euro meer kosten dan de reguliere versie. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De Pro-versie kost 609 euro, de reguliere variant kwam vorig jaar uit voor 359 euro.

De telefoon komt volgende week uit, zegt Samsung. De hogere prijs komt vermoedelijk mede door de betere specificaties van de telefoon. Zo heeft het toestel een camera extra, een 120Hz-scherm en een grotere accu dan de vorig jaar uitgekomen XCover7. Het scherm is nog steeds een 6,6"-lcd met 2408x1080 pixels. De helderheid is nu maximaal 600cd/m². Dat heeft de XCover7 ook, maar Samsung zegt dat het scherm dankzij Vision Booster beter afleesbaar is in direct zonlicht.

De accu heeft een capaciteit van 4350mAh, een stukje groter dan de 4050mAh van de XCover7. De primaire camera heeft nu hulp van een camera met ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor. De Galaxy Tab Active5 Pro-tablet komt ook volgende week uit. Die is 300 euro duurder dan de reguliere variant: in plaats van 579 euro kost die 879 euro.