Pro-versie robuuste smartphone Samsung is 250 euro duurder dan reguliere variant

De Samsung Galaxy Xcover7 Pro gaat in Nederland en België 250 euro meer kosten dan de reguliere versie. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De Pro-versie kost 609 euro, de reguliere variant kwam vorig jaar uit voor 359 euro.

De telefoon komt volgende week uit, zegt Samsung. De hogere prijs komt vermoedelijk mede door de betere specificaties van de telefoon. Zo heeft het toestel een camera extra, een 120Hz-scherm en een grotere accu dan de vorig jaar uitgekomen XCover7. Het scherm is nog steeds een 6,6"-lcd met 2408x1080 pixels. De helderheid is nu maximaal 600cd/m². Dat heeft de XCover7 ook, maar Samsung zegt dat het scherm dankzij Vision Booster beter afleesbaar is in direct zonlicht.

De accu heeft een capaciteit van 4350mAh, een stukje groter dan de 4050mAh van de XCover7. De primaire camera heeft nu hulp van een camera met ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor. De Galaxy Tab Active5 Pro-tablet komt ook volgende week uit. Die is 300 euro duurder dan de reguliere variant: in plaats van 579 euro kost die 879 euro.

Samsung Galaxy XCover7Pro en Tab Active5 Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 16-04-2025 17:11 24

16-04-2025 • 17:11

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Reacties (24)

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darknessblade 16 april 2025 17:17
Grappig genoeg heb ik nog steeds een OG Xcover, die ik als wekker gebruik.
Geroot, en alle meuk eraf gegooit. houdt het ongeveer 2 weken vol.


Hopelijk krijgt de Xcover 7 wel een vervangbare batterij
Damic @darknessblade16 april 2025 17:24
Yes is vervangbaar volgens tweakers en is dat ook niet vanuit de EU-verplicht alle nieuwe telefoons vanaf 2024/2025 ?

[Reactie gewijzigd door Damic op 16 april 2025 17:25]

Jacco011 @Damic16 april 2025 17:29
Deze verplichting gaat in principe vanaf 2027 in
AMDLegion @Jacco01116 april 2025 17:39
Uit dat artikel quote ik dit:

''Een enkele uitzondering maakt de EU ook, want apparaten die specifiek bedoeld zijn voor gebruik in of nabij water hoeven geen vervangbare accu te hanteren. Ook als een permanente verbinding tussen de accu en de rest van het apparaat essentieel is hoeven fabrikanten zich niet aan de betreffende regels te houden.''

Betekent dit dat alle telefoons die een IP rating hebben voor waterbestendigheid zich niet hoeven te houden aan die batterij vervangings regels?
Daoka @AMDLegion16 april 2025 17:44
Betekent dit dat alle telefoons die een IP rating hebben voor waterbestendigheid zich niet hoeven te houden aan die batterij vervangings regels?
Dat het waterbestendig is houdt niet gelijk in dat je het altijd in de moet van water gebruikt. Het zal dus meer dingen zijn zoals een onderwater camera die echt dus in of bij het water gebruikt zal worden.
AMDLegion @Daoka16 april 2025 19:02
Ah oké, ik hoop dat het inderdaad zo bedoeld is anders zie ik vrijwel alle fabrikanten er weer onderuit komen.
mac1987 @AMDLegion17 april 2025 13:12
Daar zullen dan ongetwijfeld de regels weer op aan worden gepast, maar dan ben je weer enkele jaren verder alvorens er verbetering van de situatie op de markt op zal treden.
darknessblade @AMDLegion16 april 2025 20:48
Dat is wel ironisch als je kijkt naar de OG Xcover, deze heeft namelijk een vervangbare batterij en is waterdicht/waterbestendig
maartenvdezz @AMDLegion16 april 2025 21:54
Is niet specifiek bedoeld voor in of nabij water.

Mijn 6 Pro heeft ook waterdichtheid en vervangbare accu
makooy @darknessblade16 april 2025 18:14
Alle Xcover’s hebben een vervangbare batterij. Dat is juist 1 van de pluspunten van de XCover lijn.
neeecht @darknessblade16 april 2025 18:33
Nokia E72 hier als wekker. 1x per 1-2 maanden opladen. Ideaal. :z
Corsa_GSi @darknessblade17 april 2025 09:15
Alle XCovers die ik ken (vanaf de 4) hebben een verwisselbare accu.
Llopigat
16 april 2025 18:47
Nou is het wel zo dat de prijzen van deze een beetje opgeblazen zijn. Ze zijn vooral voor de zakelijke markt bedoeld, en die dingt nogal af op quantumkorting. Daarom blazen ze adviesprijs een beetje op om dat wat te compenseren. In de praktijk kan je ze wel een stuk goedkoper vinden via resellers die er veel inkopen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 april 2025 18:49]

Peter F @Llopigat16 april 2025 19:46
Dat kan, maar zakelijk wil je ze vaak in intune / knox hebben. Dit kan alleen met Benelux toestellen. Daardoor kunnen ze deze prijzen kunstmatig hoog houden wat dus ook gebeurt.
Llopigat
@Peter F16 april 2025 21:12
Oh maar die lagere prijzen komen niet door import uit het Oostblok. Die ding je als bedrijf gewoon zelf af bij Samsung of een reseller daarvan. Als je er honderden of zelfs duizenden koopt kan er zeker van de prijs af.

Wij krijgen ze ook met knox mobile enrolment enzo.

Overigens kunnen import toestellen ook gewoon in Intune. Wij hebben toestellen uit heel Europa er in. Alleen kme is dan lastiger want dat moet door de leverancier gedaan worden. Wat een groter probleem is, is Samsung Pay maar dat gebruiken we toch niet zakelijk.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 april 2025 21:16]

forclanz 16 april 2025 17:51
Vet dat ze zoiets maken wel jammer weer zo lomp maar I get it handig voor buiten kijken maarja valt wel sneller etc.
4play 16 april 2025 17:52
Ik gebruik al een paar maand een xcover 7 (geen pro) en mijn enige nadeel aan dat toestel is dat het zo glad is. Als je niet goed oplet glijd hij zo uit je handen of uit je broekzak als je zit.

Draadloos opladen had ik er graag nog op gewild. Buiten dat prima toestel voor een lage prijs.
Llopigat
@4play16 april 2025 18:51
Ja dat is een beetje raar he? Hij is een stuk gladder dan de 5 zelfs, de voorganger (de 6 hebben ze overgeslagen om het nummer tussen de gewone en de pro-lijn gelijk te trekken).

Ik had een XCover 4S en die ook nog eens in een tough armor case van Spigen. Maar dat is dan wel een beetje dubbelop. Zou eigenlijk niet nodig hoeven zijn met zo'n toestel.

PS draadloos laden zou idd ideaal zijn want dan kan je de USB poort dichtplakken tegen stof en vocht. Maar ik zie het niet zo gauw gebeuren. Zelfs de NFC is bij deze toestellen heel raar geimplementeerd, de antenne zit niet in het toestel zelf maar... in de batterij :? :?

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 april 2025 18:56]

Ruw ER 16 april 2025 18:40
Wat ik mis is de S7 Active. Dat was een beest. Alle specs van het topmodel, wat grotere accu, en super stevig.
Llopigat
@Ruw ER16 april 2025 18:46
Ja echt jammer dat ze met de S active gestopt zijn. De S8 active was de laatste geloof ik.
Mizgala28
16 april 2025 19:07
Ik ben verbaasd hoe lomp hij eigenlijk is (niet qua dikte, ik doel op de breedte en hoogte)

https://www.gsmarena.com/...one1=13780&idPhone2=13322

Groter dan een S25 Ultra.

Dat is geen rant of zo (mocht het zo overkomen) maar het valt gewoon op.

Wat de prijs betreft (€250 verschil) zie ik te weinig verschillen om de 7 Pro te rechtvaardigen, wie naar de 7 Pro kijkt kan beter een oudere flagship pakken met een stevige UAG, Spigen ect case omheen.

En anders gewoon voor de normale XCover 7 gaan.

Wat de tablet betreft nog minder verschillen, de chip in de Pro is beter maar "niet €300" beter.

TFT is gewoon Samsung hun benaming voor IPS class, in het verleden ook al vaker gezien met hun

Eigenlijk zijn de verschillen tussen de twee tablets nog kleiner dan tussen de twee XCover toestellen, beide tablets hebben een vingerafdrukscanner en 120hz scherm, terwijl bij de telefoons de normale xCover met een 60hz scherm komt en geen vingerafdrukscanner heeft.

Begrijp mij niet verkeerd, beide Pro modellen zijn goede apparaten, maar het prijsverschil is zo groot dat je beter voor iets anders kunt gaan + stevige case of je neemt gewoon de niet Pro modellen van beide de tablet of XCover telefoon.

https://www.gsmarena.com/...3780&idPhone2=12784#diff-

https://www.gsmarena.com/...3790&idPhone2=12785#diff-

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 16 april 2025 19:10]

Eef1992 @Mizgala2820 april 2025 19:22
Dat is ongeveer wat ik doe. Loop rond met een S23+ met een Live Mei case. Nog nooit eerder zo lang een scherm heel gehouden.
3qu1n0x 16 april 2025 19:46
De tab active 5 heeft (tegelijk) ook een pro versie gekregen maar daar staat weinig (niets) over in dit artikel.

Om even de slechterik uit te hangen, waarom is het hoofdonderwerp uit de titel het prijsverschil?
Het klinkt alsof de auteur het er niet mee eens is, maar er wordt verder niet over uitgebreid.
uiltje 16 april 2025 22:45
Als je een robuuste telefoon voor ernaast wilt dan kan je ook een Armor X13 kopen voor 150 euro via de Ulefone webshop. Natuurlijk krijg je daar niet al te veel software support voor, maar de Armor die ik heb (nu vast op Android 10) doet het nog steeds verbazingwekkend goed. Helderheid scherm is grootste minpunt, maar de Android erop is heerlijk minimalistisch. Wel stevig gewicht ook door de grote accu. Maakt wel gebruik van afsluitbare kapjes om de waterdichtheid te bereiken. Nog niet stuk gegaan in het zwemvest die ik gebruik tijdens het zeekanoën. Ik gebruik 'm alleen als noodtelefoon met Simpel abo van 2,50 pm, dus ik vind het allang best.

Jammer dat ze die dingen niet laten rooten of dat er in ieder geval niets voor beschikbaar is, de laatste keer dat ik keek.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 16 april 2025 22:46]


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