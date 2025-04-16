Among Us 3D komt op 6 mei uit voor de pc en is compatibel met VR-versie - update

Schell Games en Innersloth brengen Among Us 3D op 6 mei uit voor de pc. Het gaat om een vernieuwde versie van Among Us VR voor de Quest, PSVR2, Steam VR en PICO, en is compatibel met die variant van de game.

Among Us 3D is de pc-versie van Among Us VR, wat weer conceptueel vergelijkbaar is met de oorspronkelijke game Among Us uit 2018. Spelers moeten in het social deduction-spel opdrachten voltooien en tegelijkertijd achterhalen wie van de teammaten eigenlijk een bedrieger is, in de game een impostor genoemd. Ondertussen moeten de imposters de overige spelers uitschakelen.

De game werd oorspronkelijk als Among Us VR uitgebracht voor VR-headsets. De rebrand van de game heet Among Us 3D en is in eerste instantie op de pc onder die naam speelbaar. In de 'komende maanden' wordt de VR-variant hernoemd naar Among Us 3D. Het spel ondersteunt meteen crossplay, waardoor spelers in virtual reality en vanuit het eerstepersoonsperspectief op de pc samen kunnen spelen. De originele game is niet compatibel met de 3d-versie.

Update, 18.40 uur: In het oorspronkelijke bericht stond niets over de oorspronkelijke versie van Among Us 3D, die Among Us VR heet. Dit is inclusief duiding aan het artikel toegevoegd. Met dank aan stuiterveer.