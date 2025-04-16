Among Us 3D komt op 6 mei uit voor de pc en is compatibel met VR-versie - update

Schell Games en Innersloth brengen Among Us 3D op 6 mei uit voor de pc. Het gaat om een vernieuwde versie van Among Us VR voor de Quest, PSVR2, Steam VR en PICO, en is compatibel met die variant van de game.

Among Us 3D is de pc-versie van Among Us VR, wat weer conceptueel vergelijkbaar is met de oorspronkelijke game Among Us uit 2018. Spelers moeten in het social deduction-spel opdrachten voltooien en tegelijkertijd achterhalen wie van de teammaten eigenlijk een bedrieger is, in de game een impostor genoemd. Ondertussen moeten de imposters de overige spelers uitschakelen.

De game werd oorspronkelijk als Among Us VR uitgebracht voor VR-headsets. De rebrand van de game heet Among Us 3D en is in eerste instantie op de pc onder die naam speelbaar. In de 'komende maanden' wordt de VR-variant hernoemd naar Among Us 3D. Het spel ondersteunt meteen crossplay, waardoor spelers in virtual reality en vanuit het eerstepersoonsperspectief op de pc samen kunnen spelen. De originele game is niet compatibel met de 3d-versie.

Among Us 3DAmong Us 3DAmong Us 3DAmong Us 3D

Update, 18.40 uur: In het oorspronkelijke bericht stond niets over de oorspronkelijke versie van Among Us 3D, die Among Us VR heet. Dit is inclusief duiding aan het artikel toegevoegd. Met dank aan stuiterveer.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 17:21 11

16-04-2025 • 17:21

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Reacties (11)

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stuiterveer 16 april 2025 17:27
Sorry, maar mis ik hier iets? Was dit spel niet al lang uit? Waar heb ik anders video's van voorbij zien komen waarbij het nagenoeg hetzelfde uitzag als hier op de screenshots?
TheRie @stuiterveer16 april 2025 17:33
Even snel opgezocht, dat was dus Among Us VR uitgebracht in 2022 voor de Quest 2 en voor verschillende SteamVR-ondersteunde headsets en later voor Playstation VR2 in 2023...Ik begrijp er weinig van, deze versie 'Among Us 3D' is dus wel te spelen voor niet-VR spelers, maar niet compatible met de oude 'Among Us VR'?
Wikipedia: Among Us VR
The Zep Man
@TheRie16 april 2025 17:35
Ik begrijp er weinig van, deze versie 'Among Us 3D' is dus wel te spelen voor niet-VR spelers, maar niet compatible met de oude 'Among Us VR'?
Da's best wel sus... ඞ
Musical-Memoirs @stuiterveer16 april 2025 18:39
So... What is happening with Among Us VR?
Over the coming months, Among Us VR will be rebranded to join the Among Us 3D family. The rebrand is mostly aesthetic — a new title, new logo, new start up screen — and is meant to highlight the connectivity and crossplay features with Among Us 3D. After the launch of Among Us 3D for Steam PC, all versions of the game, including the VR versions, will be updated similarly and simultaneously to stay current with each other.
Dit is de zelfde game van toen, maar nu ook zonder VR speelbaar met een andere versie die cross play met de VR versie heeft. De al bestaande VR versie gaat een nieuwe naam krijgen om duidelijk te maken dat cross play mogelijk is. Maar het meest lullige is, wil je soms in VR en soms flatscreen 3D, dan zal je de game 2 keer moeten kopen. En 3 keer als je de oorspronkelijke 2D versie ook wilt. En de 3D/VR versies hebben maar een fractie van de content van de 2D game.

Juiste titel zou zijn:
Among Us 3D komt 6 mei uit voor PC, krijgt cross play met al bestaande Among Us VR
AuteurYannickSpinner Redacteur @stuiterveer16 april 2025 18:41
Die had ik gemist! Ik heb het artikel geüpdatet. Thanks voor de feedback!
freshy98 @stuiterveer16 april 2025 17:32
Je bedoelt de 2D versie?
stuiterveer @freshy9816 april 2025 17:40
Nee. Ik bedoel de 3D versie, anders had ik niet "video's van voorbij zien komen waarbij het nagenoeg hetzelfde uitzag als hier op de screenshots" zoals ik letterlijk aangaf. Bijvoorbeeld ook hier een willekeurig geselecteerde video zodra ik op "among us vr" zoek op youtube: YouTube: among us vr with the boys. Deze video is van 2 jaar geleden.
freshy98 @stuiterveer16 april 2025 18:26
Ah OK. Die kende ik volgens mij niet.

Reden van mijn vraag is dat er genoeg mensen zijn die niet lezen maar wel meteen reageren op basis van plaatjes die ze zien.
DefaultError 16 april 2025 17:35
Mogelijk is de prijs € 10,- ongeveer gezien alle eerdere spellen in deze prijs range liggen. Kan er € 3,- naast zitten.
Wraldpyk 16 april 2025 17:52
Among us piekt nog steeds maandelijks op zo'n 10k spelers, best bijzonder voor een spel die tijdens de eerste maanden van de pandemie enorm hype-te.

Ben benieuwd of deze 3d versie voor een opleving kan zorgen. Wellicht als het flink onder streamers gespeeld word kan het pieken.
Llopigat
16 april 2025 18:18
Trouwens ook een interessant iets voor VR spelers: Er is net een mod voor GTA: San Andreas uitgekomen waarbij je nu echt VR controller support hebt: https://www.reddit.com/r/...m_source=share&utm_term=1

Heb hem zelf nog niet geprobeerd en het is helaas alleen voor PC. Niet Quest. Zuckerberg heeft ooit een Quest versie van GTA:SA aangekondigd maar die is stilletjes gecanceld.

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