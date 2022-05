Among Us komt op 14 december uit voor PS4, PS5, Xbox-consoles en Game Pass

Het populaire spel Among Us zal op 14 december verschijnen op PlayStation 4, Playstation 5, Xbox Series S, -X en Xbox Game Pass voor consoles. Diezelfde dag verschijnt het fysieke exemplaar, de Crewmate Edition, voor 33 euro. Cross-play wordt mogelijk op beide platforms.

De Crewmate Edition van Among Us wordt geleverd met alle tot nu toe uitgebrachte uitbreidingen zoals de Airship-map, Mira HQ-skins, Mini Crewmate-bundels, een Skeld-map, stickerset, exclusieve wallpapers en een holografische kaart. Deze fysieke editie kost 33 euro. Inntersloth kondigt ook aan dat in de lente van 2022 de Imposter Edition van Among Us voor 50 euro te koop zal zijn. Tegen die tijd zal ook de Ejected Edition voor 90 euro in de winkelrekken liggen. De Imposter Edition bevat ook alle uitbreidingen en zal 'retail exclusive' goodies bevatten waaronder een stoffen figuurtje, een lanyard, een Skeld-map en exclusieve wallpapers. Bij de Ejected Edition wordt onder andere een stalen case geleverd, een muts en een Among Us-sprei. De Playstation-varianten van het spel krijgen bovendien toegang tot een Ratchet & Clank-skin.

De console-edities van Among Us zijn volgens de ontwikkelaar crossplatform en het zal mogelijk worden om met 15 spelers tegelijkertijd online te spelen. Vanaf vandaag kunnen de fysieke exemplaren vooruitbesteld worden.

Update, 21u05: Informatie over de Crewmate Edition toegevoegd aan het artikel.