Among Us verschijnt in 2021 voor PlayStation 4 en PlayStation 5

De populaire multiplayergame Among Us verschijnt later dit jaar voor PlayStation 4- en 5-consoles. Een nadere releasedatum wordt niet gegeven. Eerder werd ook een Xbox- en Switch-versie aangekondigd.

In een tweet meldt de uitgever van het spel dat de PS4- en PS5-versies crossplay met andere platforms zullen ondersteunen. Net als de andere versies, krijgt de PlayStation-versie volgens de PlayStation Blog vier kaarten, inclusief de nieuwe Airship-map, en kunnen vier tot tien spelers met en tegen elkaar spelen.

Among Us is een multiplayerspel waarin spelers samen moeten werken om opdrachten uit te voeren in een omgeving, zoals een ruimteschip. Tussen de vier tot tien spelers zit minimaal één Imposter, die de andere deelnemers moet zien te saboteren of te vermoorden. Deze Imposters kunnen tijdens ingelaste sessies weggestemd worden.

De game verscheen in juni 2018 voor Android en iOS, in november dat jaar verscheen er een Windows-versie. In 2020 werd het spel ineens populair. Sindsdien is er een Nintendo Switch-versie verschenen en is een Xbox One- en Xbox Series-versie aangekondigd, die eveneens dit jaar beschikbaar moet worden.