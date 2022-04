Among Us komt in 2021 uit voor Xbox-consoles

De populaire game Among Us komt volgend jaar beschikbaar voor de Xbox One en de Xbox Series X en S. De titel komt op dat moment ook uit voor het Xbox Game Pass-abonnement voor consoles.

In de update over de komst van Among Us naar de Xbox-consoles geeft Microsoft verder geen specifieke releasedatum. Among Us is donderdag wel alvast toegevoegd aan de Xbox Game Pass, maar dan alleen voor de pc-versie van dat abonnement. Het spel is overigens al sinds juni 2018 uit voor Android, iOS en Windows, maar werd eigenlijk pas dit jaar bekend onder het grote publiek. Sinds kort is de game ook te spelen op de Nintendo Switch.

Among us is een online multiplayerspel dat omschreven wordt als een social deduction game, waarbij het draait om communicatie, teamwerk, verraad en bedrog. De game plaatst vier tot maximaal tien spelers in een ruimteschip. Onder de bemanningsleden bevinden zich een of meer bedriegers. De 'echte' bemanningsleden moeten samenwerken om taken in het ruimteschip te voltooien, terwijl een of meerdere bedriegers de bemanningsleden moeten proberen te saboteren of vermoorden. De bemanningsleden kunnen de bedriegers uit het spel werken door ze tijdens ingelaste sessies weg te stemmen.