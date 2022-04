Among Us-ontwikkelaar brengt Nintendo Switch-versie met crossplay uit

Innersloth heeft een Nintendo Switch-versie van Among Us aangekondigd. Het spel is per direct beschikbaar via de Nintendo eShop-winkel en kost 4,30 euro. Het spel heeft ondersteuning voor crossplay en lokale multiplayer.

Nintendo maakte de komst van de Switch-versie van Among Us bekend tijdens de Nintendo Indie World-presentatie. In de video worden niet veel details over de port gegeven, naast dat het spel 'later vandaag' beschikbaar zal komen. Op Facebook geeft de ontwikkelaar aan dat het spel online en lokale multiplayer zal hebben, ondersteuning heeft voor crossplay en per direct beschikbaar is. Volgens de Nintendo-pagina van het spel kunnen vier tot tien spelers samen spelen via een lokaal wifi-netwerk. Voor het spel is 421MB opslagruimte nodig.

In Among Us moeten spelers samenwerken om taken in een ruimteschip te voltooien, terwijl een of meerdere impostors de andere spelers proberen te saboteren of te vermoorden. De niet-impostors kunnen de bedriegers uit het spel werken door ze tijdens ingelaste sessies weg te stemmen. Het spel kwam in 2018 voor het eerst uit op Android, iOS en Windows, maar werd in 2020 bekend onder het grote publiek.