Microsoft brengt Office 2019 met Apple M1-soc-ondersteuning uit

Microsoft 365 en Office 2019 hebben met de December 2020-versie allebei native ondersteuning voor Apples M1-soc. Het macOS-besturingssysteem kiest nu zelf of de M1-versie of de Intel-versie van Office 2019 opgestart moet worden.

Met de update zijn Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote volgens Microsoft Universal-apps, waarbij de programma's ondersteuning hebben voor zowel Intel-processors als Apples eigen M1-socs. Microsoft raadt gebruikers aan macOS te laten kiezen welke versie wordt opgestart, al zijn er volgens het bedrijf twee situaties waarin de gebruiker beter via de Rosetta 2-emulatie kan werken. Zo werkt Excels Get & Transform-functie, ook wel bekend als Power Query, nog niet in de M1-versie. In een ondersteuningsbericht geeft Microsoft wel aan dat deze ondersteuning later komt. De tweede situatie is wanneer de gebruiker plug-ins gebruikt die nog geen M1-ondersteuningsupdate hebben gehad.

De geüpdatete Office-programma's zijn volgens Microsoft sneller op Apple-computers met M1-soc, al geven ze geen details over de snelheidswinst. De apps hebben daarnaast uiterlijke veranderingen gekregen die beter moeten matchen met macOS Big Sur. De Outlook for Mac-app krijgt bovendien in de komende weken ondersteuning voor iCloud-accounts. Microsoft maakt daarnaast bekend dat Teams een Universal-app krijgt.

Microsoft maakte ruim een maand geleden bekend te werken aan de Universal-builds van de Office-apps en gaf toen een testversie vrij. Destijds gaf ontwikkelaar Erik Schwiebert aan dat de uitvoerbare bestanden vijftig procent groter zouden zijn dan voorheen. De apps zelf waren twaalf procent groter, evenals de installer. Het is onduidelijk of de bestanden bij de definitieve versie weer groter zijn.