Dropbox krijgt ergens in eerste helft 2022 native app voor Apple M1-hardware

Dropbox komt in de eerste helft van 2022 met een native applicatie voor Apples M1-hardware. Het bedrijf was niet van plan om zo'n versie uit te brengen, maar kwam daar van de week op terug na uitingen van onvrede door onder andere gebruikers.

Dropbox is al bruikbaar op M1-Macs middels gebruik van Rosetta, de compatibiliteitslaag die het draaien van bijvoorbeeld apps voor Intel-Macs mogelijk maakt op Macs met de nieuwe M1-chips. Die chips zijn sinds een jaar op de markt zijn en zijn te vinden in recente modellen van de MacBook Air en Pro, Mac Mini, iMac en iPad Pro.

Het probleem met het gebruik van Dropbox via Rosetta op M1-hardware is dat het meer rekenkracht en dus meer energie vergt dan een native oplossing. Dat is natuurlijk een extra groot probleem bij M1-hardware die met een accu werkt. Op het Dropbox-forum spreken gebruikers ervan dat ze 'bij lange na niet de verwachte accuduur halen als Dropbox draait' en, volgens 9to5Mac, de app dan een GB aan geheugen gebruikt.

Dropbox vertelde in juli dat 'dit idee [van een native M1-versie] wat meer bijval moet krijgen van andere users voordat de suggestie naar het ontwikkelteam kan'. Dropbox kwam daar na het artikel op 9to5Mac op donderdag op terug en stelde dat de werknemer die die uitspraken deed, niet op de hoogte was van het standpunt van Dropbox. In een poging om dat op te helderen meldt Dropbox, onder andere bij monde van zijn oprichter en ceo, nu dat een native M1-versie van de app in de eerste helft van volgend jaar komt.

Concurrent Google Drive heeft sinds iets meer dan een week native M1-ondersteuning, net als Box, en Microsoft werkt aan M1-support voor OneDrive. Het verwacht dat nog dit jaar beschikbaar te maken.