Dropbox toont universele AI-zoekbalk voor zoeken van bestanden in meerdere apps

Dropbox heeft twee AI-diensten aangekondigd. De eerste, Dropbox AI, kan onder meer documenten en video's scannen en samenvatten. De tweede, Dropbox Dash, is een universele AI-zoekbalk die gebruikt moet kunnen worden om 'alle persoonlijke content' op één plek te vinden.

Dropbox stelt dat de Dash-zoekbalk werkt als browserextensie en content van gebruikers in een groot scala aan verschillende apps en diensten moet kunnen vinden. Het bedrijf zegt dat deze tool bestanden kan vinden in onder meer Google Workspace, Microsoft Outlook en Salesforce. Dropbox noemt het 'een universele zoekbalk voor persoonlijke informatie'. Volgens het bedrijf kan elk bestandsformaat hiermee gevonden worden. Omdat deze functie gebruik maakt van machine learning, wordt deze volgens het bedrijf beter des te meer hij gebruikt wordt.

Dropbox Dash komt verder met een aanvullende functie, Stack, die gebruikers persoonlijke content van verschillende apps in mappen, of 'Stacks', laat onderbrengen. Daarbij moet de AI volgens het bedrijf ook suggesties geven van content die mogelijk ook in zo'n map thuishoort, zodat gebruikers niet zelf handmatig alles bij elkaar moeten gaan zoeken.

Verder bevat Dash een startpagina met een dashboard waarop niet alleen de zoekbalk en verschillende Stacks te zien zijn, maar ook links naar het materiaal waar de gebruiker momenteel aan werkt. Als deze de vorige dag bijvoorbeeld bezig was met een PowerPoint, komt op de startpagina een link naar die PowerPoint te staan, zodat gebruikers er meteen weer mee bezig kunnen.

Later moet het ook mogelijk zijn voor Dash 'om je persoonlijke informatie en zakelijke informatie te gebruiken om vragen te beantwoorden en relevante content te vinden middels generatieve AI'. Als voorbeeld geeft Dropbox dat gebruikers aan de AI kunnen vragen wanneer de volgende bedrijfsvakantie is, of wat de bedrijfsstrategie ook alweer behelst.

Dropbox AI kan daarentegen gebruikt worden om documenten en video's samen te vatten. Ook kunnen gebruikers specifieke vragen stellen over de inhoud van de content. Deze functie moet later ook gebruikt kunnen worden bij hele mappen of het gehele Dropbox-account, zegt het bedrijf, al wordt daar geen verdere toelichting bij gegeven.

Hoewel de AI met deze tools toegang krijgt tot veel gevoelige informatie, belooft Dropbox dat er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Het bedrijf zegt 'transparant' te zullen zijn en gebruikersgegevens niet door te verkopen aan adverteerders. Dropbox AI is beschikbaar als alfaversie voor Dropbox Pro-klanten in de VS. Ook wordt de functie uitgerold naar 'geselecteerde Dropbox Teams'. Voor Dropbox Dash is nog geen release-informatie onthuld.