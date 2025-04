Microsoft verhoogt prijzen Xbox Series X-console en Game Pass-abonnement

Microsoft verhoogt de prijzen van de Xbox Series X-console en het Xbox Game Pass-abonnement. Eerstgenoemde stijgt met vijftig euro naar 550 euro. De adviesprijs voor de Xbox Series S wordt niet verhoogd.

Microsoft zegt in een verklaring tegenover The Verge gekozen te hebben voor een prijsstijging om 'de concurrentieomstandigheden in iedere markt te weerspiegelen'. De prijsverhoging voor de Xbox Series X-console geldt voor de meeste landen. Uitzonderingen zijn onder meer de VS en Japan omdat de console daar eerder in het jaar al in prijs is verhoogd. Daarnaast stijgt ook de prijs voor het abonnement van Xbox Game Pass Ultimate met twee euro naar 15 euro per maand. Het reguliere Game Pass-abonnement voor consoles wordt één euro per maand duurder en kost daarmee 11 euro per maand. Alle prijsstijgingen vinden plaats per 1 augustus.

Vorig jaar verhoogde Sony de prijzen van zijn PlayStation 5-consoles al. De diskversie ging van 500 euro naar 550 euro en de adviesprijs van de versie zonder disklade werd met vijftig euro verhoogd naar 450 euro. In tegenstelling tot Sony verhoogt Xbox vooralsnog niet de prijs van zijn diskloze Series S. Die behoudt zijn adviesprijs van 300 euro voor de 512GB-versie. In september verschijnt er een 1TB-variant van de Series S die 350 euro moet kosten.