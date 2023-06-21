Duitse waakhond: Google belemmert concurrentie met bundelen Automotive-diensten

De Duitse mededingingswaakhond Bundeskartellamt heeft in het voorlopige oordeel van zijn antitrustonderzoek naar Google Automotive, gesteld dat sommige onderdelen van dit besturingssysteem mogelijk de concurrentie belemmeren.

Vooral het feit dat Google zijn infotainmentsysteemdiensten enkel als bundel aanbiedt, vindt het Bundeskartellamt bezwaarlijk. De waakhond stelt dat dit de kans voor concurrenten verkleint om hun concurrerende diensten individueel aan te kunnen bieden. Onder de Google Automotive-diensten vallen Google Maps, stemassistent Google Assistant en een aangepaste versie van de Google Play Store. Daarnaast is ook het Android Automotive Operating System, waar de eerdergenoemde diensten op draaien, deel van de bundel.

Google heeft volgens de waakhond afspraken met autofabrikanten over hoe deze diensten gepresenteerd moeten worden in het infotainmentsysteem. Zo moeten ze in sommige gevallen als standaard ingesteld worden, of worden weergegeven vóór concurrerende applicaties. Dat kan volgens het Bundeskartellamt gezien worden als belemmering tot markttoegang, omdat alternatieve diensten zo weinig kans krijgen om opgemerkt te worden door gebruikers. De Duitse waakhond stelt dat Google op deze manier ook eerder al zijn marktpositie op smartphones heeft versterkt.

Daarnaast zou Google overeenkomsten hebben met autofabrikanten waardoor Google Assistant als enige spraakassistent op het infotainmentsysteem geïntegreerd mag worden. Autofabrikanten zouden in ruil daarvoor een deel van de reclame-inkomsten krijgen die met Google Assistant wordt gegenereerd. Ook voor andere diensten zou Google interoperabiliteit met diensten van derden mogelijk in zijn geheel kunnen verbieden, aldus de markttoezichthouder.

In het voorlopige oordeel stelt de Duitse waakhond dat deze overweegt om Google te verbieden dergelijke belemmeringen nog langer door te voeren. Google heeft nu de mogelijkheid om te reageren op de bezwaren van het Bundeskartellamt. Wanneer de waakhond met zijn definitieve oordeel komt, wordt niet genoemd.

Momenteel maken onder meer auto's van Renault, Volvo en Polestar gebruik van Google Automotive. Dit verschilt overigens van Android Auto. Laatstgenoemde is Googles versie van Apples Carplay en laat gebruikers hun telefoon koppelen aan de auto.