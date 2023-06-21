Duitse waakhond: Google belemmert concurrentie met bundelen Automotive-diensten

De Duitse mededingingswaakhond Bundeskartellamt heeft in het voorlopige oordeel van zijn antitrustonderzoek naar Google Automotive, gesteld dat sommige onderdelen van dit besturingssysteem mogelijk de concurrentie belemmeren.

Vooral het feit dat Google zijn infotainmentsysteemdiensten enkel als bundel aanbiedt, vindt het Bundeskartellamt bezwaarlijk. De waakhond stelt dat dit de kans voor concurrenten verkleint om hun concurrerende diensten individueel aan te kunnen bieden. Onder de Google Automotive-diensten vallen Google Maps, stemassistent Google Assistant en een aangepaste versie van de Google Play Store. Daarnaast is ook het Android Automotive Operating System, waar de eerdergenoemde diensten op draaien, deel van de bundel.

Google heeft volgens de waakhond afspraken met autofabrikanten over hoe deze diensten gepresenteerd moeten worden in het infotainmentsysteem. Zo moeten ze in sommige gevallen als standaard ingesteld worden, of worden weergegeven vóór concurrerende applicaties. Dat kan volgens het Bundeskartellamt gezien worden als belemmering tot markttoegang, omdat alternatieve diensten zo weinig kans krijgen om opgemerkt te worden door gebruikers. De Duitse waakhond stelt dat Google op deze manier ook eerder al zijn marktpositie op smartphones heeft versterkt.

Daarnaast zou Google overeenkomsten hebben met autofabrikanten waardoor Google Assistant als enige spraakassistent op het infotainmentsysteem geïntegreerd mag worden. Autofabrikanten zouden in ruil daarvoor een deel van de reclame-inkomsten krijgen die met Google Assistant wordt gegenereerd. Ook voor andere diensten zou Google interoperabiliteit met diensten van derden mogelijk in zijn geheel kunnen verbieden, aldus de markttoezichthouder.

In het voorlopige oordeel stelt de Duitse waakhond dat deze overweegt om Google te verbieden dergelijke belemmeringen nog langer door te voeren. Google heeft nu de mogelijkheid om te reageren op de bezwaren van het Bundeskartellamt. Wanneer de waakhond met zijn definitieve oordeel komt, wordt niet genoemd.

Momenteel maken onder meer auto's van Renault, Volvo en Polestar gebruik van Google Automotive. Dit verschilt overigens van Android Auto. Laatstgenoemde is Googles versie van Apples Carplay en laat gebruikers hun telefoon koppelen aan de auto.

Google Automotive in Polestar 2
Het Google Automotive-systeem in Polestar 2

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-06-2023 18:55 59

21-06-2023 • 18:55

59

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Reacties (59)

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slijkie 21 juni 2023 19:06
Iedereen mag vinden en doen wat hij/zij wil. Maar ik wil absoluut geen Google in mijn EV. Ook geen Meta of Apple. Uitgezonderd Android Auto en Apple Carplay, wat gewoon los bovenop het OS in de auto draait.

Mede hierom vallen de Polestar en Volvo voor mij af, verder zijn het prachtige voertuigen.

Uiteraard is iedereen vrij erin om zelf te vinden of ze dit een goed/slecht idee is.
DamirB @slijkie21 juni 2023 19:46
Hoezo geen Google in je EV maar dan wel Android Auto hebben? Wat is het verschil dan het bovenop het OS in je auto werkt?
Praetextatus @DamirB21 juni 2023 19:58
Als je android auto hebt mag je gewoon nog andere apps of assistenten draaien. Dus daar stelt Google geen voorwaarden aan.
Als Renault Google automotive wilt hebben zegt google. Spotify? Mag helemaal onderaan de app lijst staan en youtube music moet gepusht worden. En je moet ook Maps meeleveren. Wil je eigen navigatie software ook mee installeren? Nee sorry dat mag niet. Google maps moet mee en moet prominente plek hebben. Wil je graag een assistent integreren? Heb je een eigen assisten of wil je graag de MS assistent? Nee sorry mag niet, wij de googles mogen besluiten welke apps jij mag installeren en welke niet.

Nu is mijn betoog hierboven wat gechargeerd, maar wel de waarheid :(
DamirB @Praetextatus21 juni 2023 20:02
Dit betoog is niet de waarheid want zo werkt het niet, je kan net zo goed Sygic of Deezer gebruiken ipv de Google varianten bijv. ook qua plaatsing. Plus Google zal vast deals sluiten met fabrikanten mochten ze een andere assistent willen. Maar los hiervan zie ik het probleem niet perse in, hoe is dit anders dan een het standaard infotainment systeem die we nu hebben? Die geven je nog veel minder keus en optie en werken vaak nog brak ook.

Ik ben het met je eens dat het niet 100% positief is, en hoop ook zeker dat fabrikanten meer vrijheid krijgen maar wat mij betreft is dit een goeie ontwikkeling. Kijk naar auto's zonder fysieke klimaat knoppen, ik moet nu Android Auto uit, terug naar standaard systeem, temp aanpassen, en weer terug. Veel te veel handelingen vergeleken met een mooi geintegreerde versie.
Praetextatus @DamirB21 juni 2023 20:13
Je gaat dan mijn hele punt van ' gechargeerd' voorbij en zo werkt het dus wel ;) Waarom mogen Renault of Volvo niet besluiten of Maps mee moet of niet?

Daarnaast staat er letterlijk in het artikel:
Daarnaast zou Google overeenkomsten hebben met autofabrikanten waardoor Google Assistant als enige spraakassistent op het infotainmentsysteem geïntegreerd mag worden

Heb je het artikel dan uberhaupt wel gelezen of heb je contacten bij google die meer weten? Jouw commentaar: Plus Google zal vast deals sluiten met fabrikanten mochten ze een andere assistent willen

Een standaard systeem werkt het heel anders. Dan heeft Renault een eigen systeem en deals met suppliers en app leveranciers. Volvo heeft een eigen systeem met eigen deals met suppliers en app leveranciers.

Als google nu doorgaat met deze manier van pushen van eigen apps (zoals ze ook bij Android auto deden: https://www.sygic.com/pre...s-still-blocked-by-google) en ze krijgen steeds auto bouwers achter zich, dan krijgen ze gewoon een monopolie op de automotive markt.
Z80 @Praetextatus21 juni 2023 21:10
Dat mag wel. Maar dan moet er flink betaald worden. De ontwikkeling en updates van het OS moeten ergens van betaald worden. Of reclame of direct met geld.
Door nu direct een verbod op koppelverkoop, dus betaling via reclame, in te voeren zal er betaald moeten gaan worden voor het OS. Wat weer een duurdere auto gaat worden.
supersnathan94
@Z8022 juni 2023 00:26
Maar anders moet de fabrikant zelf iets gaan bouwen waarvan we nu al weten dat het altijd ruk werkt en traag is. Het is echt goedkoper om het as is af te nemen bij een google. Doet ford ook met MS sync en dat werkt prima. Nog steeds traag, maar dat komt dan weer door de magere hardware die er in zit. Het is alleen wel beter voor de auto gemaakt en gaat dus ook lang mee. Support qua updates en features kun je vergeten, maar het wordt er ook niet slechter op en dat is ook wat waard.
walterg @Z8021 juni 2023 23:18
Op de prijs van een telefoon of Chromebook zal dat wat schelen maar op de prijs van een auto zou dat (procentueel) amper uit moeten maken.
Aldy @Praetextatus22 juni 2023 17:45
Eigen schuld. Gechargeerd. Moet je maar geen woorden met drie of meer lettergrepen gebruiken. Let-ter-gre-pen. Oh. :) :)
TheToolGuy @DamirB21 juni 2023 23:09
En wat dacht je van RECLAME op jou infotainment installatie ??? (Zie delen van reclame inkomsten voor de autobouwer ... ? )

Afleiding om ongelukken te kunnen veroorzaken maybe ???

Mijn autootje is een Mazda 3 Sport van 10 jaar oud, met allerlei toeters en bellen, waaronder Android ...
GEEN verkeer naar Internet mogelijk, wel koppeling telefoon toestel.
Wil ik ook graag zo houden. Dus GEEN reclame op mijn infotainment system.
(Wat gelukkig ook niet gaat gebeuren, updates zijn er niet voor mijn infotainment system.)
Aldy @TheToolGuy22 juni 2023 17:43
Ik weet niet zeker met wat ze bedoelen met reclame inkomsten. Volgens mij zijn dit geen inkomsten uit reclame die in de auto wordt uitgezonden, maar gewoon de reclame inkomsten van Google zelf.
lDDQD @slijkie21 juni 2023 19:20
Het gaat hier niet om wat jij of ik vinden.

Het gaat erom dat Google hetzelfde trucje uithaalt om concurrentie onmogelijk te maken zoals zij dat deden met Android.

Ze nemen een groot deel van de markt aggressief en misschien zelfs illegaal in, en vinden het wel prima als ze beboet worden. Vervolgens zwakken ze het noodgedwongen af, maar is het vaak al te laat omdat ze al een te grote userbase hebben.
Clemens123 @lDDQD21 juni 2023 19:51
En carplay / android auto is imho ook problematisch, want geen gestandardiseerde of publieke interface voor screen mirroring met een wagen.
Berlinetta @Clemens12321 juni 2023 20:01
Serieuze vraag, wat biedt Android Auto / Carplay tegeven over mijn tweede smartphone die automatisch de muziek afspeelt als mijn aangaat en ik handsfree de navigatie kan regelen?
Edgar Wagt @Berlinetta21 juni 2023 20:13
Het is mooi geintegreerd in je auto, dat is het ook wel eigenlijk
faxityy @Berlinetta21 juni 2023 20:15
Gebruikersgemak! Bij Smart integratie is de UI gemaakt met een auto in het achterhoofd. Een telefoon bedienen zal never nooit even eenvoudig/veilig zijn als Android auto of carplay.
Clemens123 @Berlinetta21 juni 2023 20:34
Die smartphone moet ergens geplaatst worden, en dat is soms lastig daar een goede plaats voor te vinden zonder het zicht te beperken (voorruit is vaak een minder goede oplossing, zorgt voor extra blind spot, radioator van AC kan soms ook en is imho minder problematisch), zal afhankelijk zijn van accessoire en type auto / smartphone. Daarnaast is het touchscreen vaak groter van de auto (makkelijker afleesbaar) en kan je luidsprekers van de auto voor navigatie gebruiken (lukt eventueel ook met BT via losse smartphone).

Smartphone houders kunnen ook onvelilig zijn in het geval van crashes, er zijn er veel waar de smartphone dan een projectiel wordt dat je kan raken en blesseren. Als je de smartphone kan aansluiten in een compartiment dat dicht kan, is dat ook een voordeel.

Of het gebeurt en de automakers het op de interface aanbieden weet ik niet (ik vermoed eerder niet, maar kan mis zijn), maar in theorie kan er nog meer meta data uitgewisseld worden, waardoor bv tracking in een tunnel of parkeergarage mogelijk blijft met data van snelheidsmeter / stuur. GPS signaal van auto kan eventueel ook gedeeld worden en iets betere ontvangst dan op telefoon zijn.

[Reactie gewijzigd door Clemens123 op 27 juli 2024 07:22]

familyman @Clemens12322 juni 2023 10:55
Ook zijn er best wat veiligheidsregels die door een specifieke oplossing wel, en door je phone niet worden gedekt.

Er is een reden dat je geen tv mag kijken onder het rijden, en die heet niet google.
Annihilism @lDDQD22 juni 2023 13:44
Ben het met je eens, alleen wat wel jammer is dat de fabrikanten van auto's jarenlang hun eigen meuk hebben geprobeerd te pushen en nooit iets gezamelijk hebben weten neer te zetten. Google hoefde ook vrijwel niks te doen om de markt in handen te nemen omdat de alternatieven gewoon bagger slecht waren (navigatie na 2 jaar geen updates meer, software om te huilen, user interface die niet werkt). Heb van BMW, Volvo, Volkswagen etc. alle ingebouwde systemen gehad maar werd er gewoon werkelijk triest van hoe slecht het was en hoe snel de ondersteuning al ophield.

Ik heb het idee dat Google de enige was die er ook maar iets van serieus mee bezig was.
jdh009 FP ProMod @slijkie21 juni 2023 19:46
Ik denk dat je jouw statement nog verder mag trekken en je zorgen moet maken over alle automerken die nu auto's op de markt brengen. Alle nieuwe auto's zitten bomvol sensoren die van alles en nog wat meten, verzamelen en versturen/uit te lezen zijn. En (soms) zelfs 'connected' zijn zonder dat het echt duidelijk aan te geven dat dit gebeurd. Google is in deze markt, in mijn ogen, een +1 bij de som van bedrijven die dit soort zaken ook doen.
Wat speelt er? Voertuigen (vracht- en personenauto’s) worden tegenwoordig volgestopt met digitale systemen die zowel het functioneren van de auto in kaart brengen, als de omgeving scannen waar het voertuig zich bevindt. Op basis van deze data krijgt de bestuurder signalen (te dicht bij belijning van de weg, object gelokaliseerd binnen een bepaalde afstand, etc.). Ook wordt informatie verzameld over de snelheid op enig willekeurig tijdstip, de benodigde remweg op een bepaalde locatie bij een specifieke snelheid, etc. Een groeiend aantal voertuigen stuurt deze data via de ingebouwde internetverbinding naar de Cloud. Hiernaast ontvangt de auto via deze verbinding informatie (dichtstbijzijnde tankstation of oplaadpunt, lengte file, verkeersincident). Niet verrassend dat talloze partijen belangstelling voor deze data tonen. Variërend van autofabrikanten en leasebedrijven die op het rijgedrag toegesneden onderhoud of reparatie willen aanbieden tot dienstenleveranciers van verkeersinformatie, gedeeld gebruik van auto’s of ‘pay as/how you drive’-verzekeringen. Maar ook publieke instanties die willen sturen op verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer. En hiermee is het vraagstuk van controle en zeggenschap over voertuigdata geagendeerd. Momenteel hebben vooral de autofabrikanten, als producent van het voertuig, de touwtjes in handen. Zij zien een nieuw verdienmodel en zijn in feite spelverdeler wie toegang krijgt tot het voertuig en zijn data.
Bron: njb
En:
Moderne auto’s produceren per uur zo’n 25 gigabyte aan data, omgerekend zo’n 125.000 e-mails. Dat zijn gegevens over de auto zelf, maar ook over de bestuurder. Je gewicht bijvoorbeeld, dankzij sensoren in de gordelspanners. Of je moe bent, dankzij camera’s bij de achteruitkijkspiegel die kunnen zien hoe vaak je met je ogen knippert. Of je goed oplet, door ‘lane detection’ die ingrijpt als je niet netjes binnen de lijnen rijdt. De auto weet hoe hoog je hartslag is, dankzij sensoren in de bestuurdersstoel. Hoe hard je rijdt en of je veel remt. Of je in de stad rijdt, of op het platteland. Als je de radio gebruikt, weet hij je muziekvoorkeur, naar welke praatprogramma’s je luistert en zodoende misschien ook wel je politieke voorkeur. Via het gps-systeem weet een auto continu waar je bent, wat je huisadres is, je werkadres, je dagelijkse patronen, de benzinestations waar je stopt, of je bij Shell of Texaco tankt, of je vaak bij de McDonalds eet of een ander wegrestaurant. Via een ingeplugde telefoon weet de auto ook wie je contacten zijn, je collega’s, je vrienden, familie. De auto kan je emails en tekstberichten lezen. De nieuwste modellen, zoals de volledig elektrische Polestar 2, synchroniseren automatisch met je smartphone, ook zonder in te pluggen.

Al die data leveren niet alleen handige apps op voor de gebruiker, maar zijn ook een potentiële goudmijn voor bedrijven die de gegevens kunnen verwerken. Te beginnen met de autofabrikanten zelf, die de gegevens gebruiken om de prestaties en de veiligheid van de auto te verbeteren. Consumenten zijn gebaat bij zo nauwkeurig mogelijke gegevens over de staat van de auto, zodat ze direct weten wanneer onderhoud nodig is. Ook kan het fijn zijn als je auto precies weet wat jouw persoonlijke instellingen zijn voor stoel, spiegels en temperatuur.

GPS-gegevens zijn interessant voor routeplannerapps, voor verkeerskundigen, en voor gemeenten. Maar ook voor marketeers, die met persoonlijke advertenties kunnen inspelen op de voorkeuren van de bestuurder: ‘Je rijdt zo langs een McDonalds, het Big Mac-menu is in de aanbieding’. Verzekeraars hebben een direct belang bij je rijgedrag en de registratie daarvan. Zij kunnen de verzekeringspremie verhogen of verlagen naar gelang je rijstijl.
Bron: KRO-NCRV Pointer

Al met al kan je auto en rijgedrag dus mogelijk voor flink wat onbedoelde gevolgen zorgen en de kans op schending van privacy is groot bij zowel de gebruiker/eigenaar als in theorie ook mogelijk een toevallige passant op de weg die waargenomen wordt. Een datagoudmijn waar je je fantasie qua mogelijkheden op los kan laten mochten bedrijven de kans krijgen. Waarbij regelgeving nog redelijk achter lijkt te blijven.
Bescherming autodata
Dat is hard nodig, want moderne auto’s verzamelen niet alleen gegevens over de prestaties van de motor. Ook persoonlijke gegevens, over route, snelheid en rijgedrag gaan richting fabrikant. En nog veel meer. Hoe vaak worden de gordels aangespannen? Hoe lang brandt de binnenverlichting? Automobilisten vinden dat dealers onvoldoende uitleggen welke gegevens ze verzamelen. En wat daarmee gebeurt.

Daarom heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de ontwikkelingen rond ‘connected cars’ en de bescherming van autodata hoog op de agenda gezet.
Bron: ANWB

Maar dat laatste is dus nog niet geregeld door de AP... en dat is alleen in Nederland/Europa van toepassing. In het buitenland zijn de regels anders en kan van invloed zijn wanneer je een huurauto afneemt, een taxi neemt of meerijdt met iemand enz. enz.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 27 juli 2024 07:22]

Grotbewoner @slijkie21 juni 2023 19:15
Xpeng it is!
demartijn @Grotbewoner21 juni 2023 19:37
Die valt nog harder af, want nog Chineser dan Volvo/Polestar. Hetgeen waardoor ik volvo/polestar nog meer dien te mijden dan door het google probleem.
Carlos0_0 @slijkie21 juni 2023 19:28
Dan zou een tesla nemen heb je een geen van 2 :+
FrankoNL @slijkie22 juni 2023 00:51
Wat mij betreft gaan we helemaal over op Google auto of Apple CarPlay. Die systemen / navigatiesystemen van de autofabrikanten zelf zijn een ramp. Traag, bloated, trage updates (als je die überhaupt al krijgt).
iqcgubon @slijkie22 juni 2023 06:09
Google Automotive is voor mij juist de reden om het wel te doen. In-house infotainmentsystemen zijn in mijn ervaring vaak compleet brak en zonder updates.
BobJung @slijkie22 juni 2023 07:18
Helemaal eens, een OS van Google in mijn auto, echt niet. Android Auto gebruik ik wel. Gaat me niet eens zo zeer om Google, meer om de keuze vrijheid met mijn product te doen, wat voor mij het beste is.
Verwijderd @slijkie22 juni 2023 11:21
De grap is dat deze wedstrijd allang voorbij is.
Carplay gaat meerdere displays ondersteunen en neemt je gehele bedieningspaneel over.
Google zal dit ook volgen en mensen (zoals jij) willen al helemaal niets anders meer.

Het verbaast mij dat de meeste mensen nog niet in de gaten hebben dat software een auto maken of breken. Maar net zoals met mobiele telefoons zal dat bewustzijn er wel komen.
Caayn 21 juni 2023 18:59
Ingrijpen nu het nog kan voordat de auto markt net zo keuzevrij is als de telefoon markt.
SinergyX @Caayn21 juni 2023 19:19
Of langzaam ook bij televisies.
hcQd @SinergyX21 juni 2023 19:23
Bij een tv staat het je vrij om het ingebouwde “smart”-platform compleet te negeren en een externe oplossing te gebruiken. Bij een auto of dat wat lastiger.
!mark @hcQd21 juni 2023 19:26
Mwah, zodra er basisfunctionaliteit zoals de inputselectie etc. allemaal in die 'smart' interface hangen wordt compleet negeren lastig.
Madshark @!mark21 juni 2023 19:31
Niet aanmelden op WiFi en geen ethernet kabel er in, en je SmartTV blijft redelijk dom, het kan niet meer naar buiten 'bellen'.
amigob2 @Madshark21 juni 2023 21:38
Samsung heeft gewoon TV's gehad die dan gewoon niet werken
bzzzt @amigob221 juni 2023 22:51
Of die gewoon alsnog over random open wifi of 'shared hotspot' constructies data naar buiten exfiltreren...
!GN!T!ON @Madshark21 juni 2023 22:14
Bij veel TV's zal dat werken, bij mijn TV werkte het een tijdje, maar als ik hem nu aanzet dan moet ie even nadenken en dan zegtie verbind mij met het internet om updates te checken. En daar blijft hij staan en doet dan niks anders meer, opties zijn uitzetten of verbindingen met internet.
kozue
@!GN!T!ON21 juni 2023 22:41
En welk merk is dat? Dan weet ik welke ik in ieder geval niet moet kopen…
FPSUsername @hcQd21 juni 2023 23:12
Hoewel het ongeveer klopt, is het alternatief een scherm van AliExpress kopen en die gebruiken, echter draaien die allemaal Android, dus dan kom je niet om Google heen.
dimdek @hcQd22 juni 2023 09:15
Dat is niet helemaal waar. Bij Android televisie (weer Google) moet je eerst de voorwaarden goedkeuren voordat je ook maar iets met je televisie kunt doen. Dan heb je meteen toestemming gegeven om gegevens te verzamelen en delen met Google. Ik geloof dat alleen Sony de kans geeft om de televisie te gebruiken zonder Android.
Zelfs mijn Onkyo vertsterker zet het geluid uit als ik niet de voorwaarden voor de ingebouwde Chromecast accepteer (nu heb ik hem maar de toegang tot internet ontzegd). Toen ik dit aangaf bij Onkyo kreeg ik de wind van voren.
DamirB @Caayn21 juni 2023 19:50
Hoezo? Ik zie het verschil niet tussen dit of een systeem van de fabrikant zelf? Plus die van de fabrikant zelf is toch meestal ruk
Verwijderd @DamirB21 juni 2023 21:46
Maar dan kun je de fabrikant nog kiezen, straks hebben alle Autos dit, en heb je geen keuze meer
holoduke51 21 juni 2023 19:22
Ik snap echt niet wat je met al die onzin in je auto moet. Mijn auto heeft bluetooth en goede speakers en een telefoonhouder. Werkt zoveel beter dan die infotainment crap.
demartijn @holoduke5121 juni 2023 19:39
Neh, headup display en groot scherm zijn veel fijner voor navi. Maargoed ik ben dan ook al te lang verwend.
Jeroenneman @holoduke5121 juni 2023 19:49
Ik kan wel wat voordelen noemen:

- groter scherm ter beschikking dan de gemiddelde telefoon of tablet.
- betere integratie met bijvoorbeeld knoppen op het stuur
- integratie met functies van de auto in hetzelfde scherm
- telefoon loopt niet leeg door gebruik van de telefoon
- auto heeft een veel snellere GPS fix bij vertrek

Ik moet er niet aan denken om terug te gaan naar een telefoonhouder. Leuk als je alleen muziek luistert en verder niets nodig hebt, maar alleen al voor navigatie zou ik niet terug willen naar een telefoonscherm.
madcow22 @holoduke5121 juni 2023 19:51
Android auto wat je met je telefoon doet is gewoon een flinke upgrade van dat.
Grootste voordeel tegenover ingebouwde android is dat de versie upgrades met je telefoon komt en niet software updates in je auto die ze waarschijnlijk in 3 jaar tijd weer stop zetten.
Letters @holoduke5121 juni 2023 23:15
Ik ben het volledig met je eens. Ik hoor de voordelen en denk alleen maar "nog meer schermpjes". Nog een aandacht zuigend apparaat in mijn leven. Nope, een auto rij ik mee. Hoeft niet. Navigatie af en toe maar meestal niet nodig. Af en toe muziek aan via telefoon en weg dat scherm.
lighting_ @holoduke5121 juni 2023 20:14
dus jij prefereert een klein scherm boven een groot scherm
Elidibus @holoduke5122 juni 2023 07:45
Bijkomend voordeel wat zelden genoemd wordt, je houdt meer voorruit oppervlakte over. Hoeveel mensen ik zie met hun telefoonhouder recht in het midden van hun zichtveld is echt belachelijk, die mensen zien gewoon 10% minder van wat er voor hun gebeurd.
wildhagen
21 juni 2023 19:13
Uit het bronartikel:
The Bundeskartellamt is working closely with the European Commission in this proceeding. The European Commission is currently implementing the Digital Markets Act (“DMA”), which entered into force at the beginning of May this year and subjects large online platforms to special abuse control.
Zou fijn zijn als de rest van de EU eventuele maatregelen dan ook over zou nemen.

Dit soort praktijken zijn zeer nadelig voor consumenten. Sure, op korte termijn klinkt het allemaal leuk, maar op de lange termijn worden zo alle concurrenten weggedrukt.

Lijkt me verstandig om de macht van Google, als de facto monopolist, in te perken om de markt eerlijk te houden voor de consument.
Verwijderd @wildhagen21 juni 2023 21:36
Uit het bronartikel:


[...]


Zou fijn zijn als de rest van de EU eventuele maatregelen dan ook over zou nemen.

Dit soort praktijken zijn zeer nadelig voor consumenten.
Lijkt me verstandig om de macht van Google, als de facto monopolist, in te perken om de markt eerlijk te houden voor de consument.
Dat ben ik helemaal met je eens, jammer dat het zo lang duurt eer dat men in actie komt, er is op een moment geen weg meer terug.
swhnld 21 juni 2023 22:46
Ik geloof zo dat wat Google doet niet goed is, maar zeker de Duitse auto industrie is zo conservatief, als daar geen druk op komt verandert er nooit iets.

En daar zit dan wel zorg, want je kunt in dit geval Google gaan afremmen, maar hoe veel schiet je ermee op als de concurrentie vervolgens toch stil blijft staan?

Ik zou graag dan ook een prestatieverplichting zien richting de klagende partijen om kwalitatief gelijkwaardige of betere alternatieven te bieden.
CivLord @swhnld22 juni 2023 07:07
Veel van die alternatieven kan je er als consument zelf ook op zetten, wanneer dat niet actief door Google belemmerd wordt.
Elidibus 22 juni 2023 07:53
Snel aan banden leggen. Gebruiksgemak is vele male hoger dan met de in-house ontwikkelde systemen, maar de prijs die we gaan betalen is zo ontzettend hoog. In een best case scenario krijgen we alleen "maar" meer gepersonaliseerde advertenties. De worst case heb ik geen zicht op, wat ik wel weet is dat de informatie heel eenvoudig te koppelen is aan bijvoorbeeld je auto verzekering, of zelfs je zorg verzekering. Of Google kan een duurzaamheidspatroon van de gebruikers beginnen te maken. Mensen schrikken als ze de documentaires zien over China en hun sociale punten/score systeem. Door dit soort data goudmijnen toe te laten gaan we zelf ook die weg op.
Verwijderd 22 juni 2023 09:47
Ik snap niet waarom dit een probleem is. Android Automotive Operating System is open source platform als goed is, dan kan iedereen toch z’n eigen bundel creëren? Of zijn al die fabrikanten te lui om zelf eigen bundel creëren en liever meeliften op Google eigen succes?
TheManiac @Verwijderd22 juni 2023 10:15
Ik ben het hier wel mee eens, als de autofabrikant zelf iets ontwikkeld gaat Sygic dan ook klagen dat zij niet geinstalleerd kunnen worden op het systeem van de OEM? Wil je een eigen stem-assistent, dan ontwikkel zelf maar een systeem.

Google biedt gewoon een goed werkend systeem, volgens mij tegen hele lage (of zelfs) geen kosten. Daar moet natuurlijk iets tegenover staan. Het feit dat zij überhaupt de mogelijkheid bieden om externe apps toe te laten geeft toch al genoeg vrijheid.

Moeten we straks alles dat een beetje software bevat zo open schakelen dat iedereen er apps voor kan ontwikkelen en laten installeren?
Marcel3X @Verwijderd22 juni 2023 15:24
Google heeft in automotive nog nooit iets voorgesteld, welk succes bedoel je precies 😂
Verwijderd @Marcel3X22 juni 2023 16:24
Ik weet niet hoe en wat in jouw kringen aan toe gaat, maar veel mensen die ik ken gebruik Google Maps ipv ingebouwde navigatie, dus dat vind ik toch een succesje. Bovendien m’n eerste post was meer bedoeld over succes van Google in het algemeen en niet specifiek in automotive industry.
Bux666 22 juni 2023 12:50
Autofabrikanten zouden in ruil daarvoor een deel van de reclame-inkomsten krijgen die met Google Assistant wordt gegenereerd.
Wacht...WAT? Google is wat mij betreft af. Je wilt toch niet IN je auto reclame zien? 8)7
Verwijderd @Bux66622 juni 2023 16:27
Anders zou Google geen concurrentie hebben met hun superieure producten :+
Stijnvi 22 juni 2023 16:51
Aan de ene kant snap ik dit, maar aan de andere kant vind ik het ook erg krom. Tot een paar jaar geleden, en bij sommige fabrikanten is dit overigens nog steeds zo, waren de infotainment systemen volledig gesloten. Je moest het dan maar doen met het systeem wat de fabrikant heeft ontworpen, regelmatig i.s.m. TomTom, zonder dat je er zelf iets aan toe kon voegen of aan kan veranderen. En het was niet zelden dat je zelfs moest betalen voor een uitgebreid kaartenpakket of updates.
Dat is bij Google Automotive allemaal niet aan de hand.
Bovendien is het in de nieuwe auto's van Renault, die Google Automotive draaien, zelfs mogelijk om Apple CarPlay te gebruiken. Dus zo hard probeert Google de concurrentie dus nou ook weer niet te belemmeren.

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