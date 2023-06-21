Duitse waakhond: Google belemmert concurrentie met bundelen Automotive-diensten

Ik denk dat je jouw statement nog verder mag trekken en je zorgen moet maken over alle automerken die nu auto's op de markt brengen. Alle nieuwe auto's zitten bomvol sensoren die van alles en nog wat meten, verzamelen en versturen/uit te lezen zijn. En (soms) zelfs 'connected' zijn zonder dat het echt duidelijk aan te geven dat dit gebeurd. Google is in deze markt, in mijn ogen, een +1 bij de som van bedrijven die dit soort zaken ook doen.
Wat speelt er? Voertuigen (vracht- en personenauto’s) worden tegenwoordig volgestopt met digitale systemen die zowel het functioneren van de auto in kaart brengen, als de omgeving scannen waar het voertuig zich bevindt. Op basis van deze data krijgt de bestuurder signalen (te dicht bij belijning van de weg, object gelokaliseerd binnen een bepaalde afstand, etc.). Ook wordt informatie verzameld over de snelheid op enig willekeurig tijdstip, de benodigde remweg op een bepaalde locatie bij een specifieke snelheid, etc. Een groeiend aantal voertuigen stuurt deze data via de ingebouwde internetverbinding naar de Cloud. Hiernaast ontvangt de auto via deze verbinding informatie (dichtstbijzijnde tankstation of oplaadpunt, lengte file, verkeersincident). Niet verrassend dat talloze partijen belangstelling voor deze data tonen. Variërend van autofabrikanten en leasebedrijven die op het rijgedrag toegesneden onderhoud of reparatie willen aanbieden tot dienstenleveranciers van verkeersinformatie, gedeeld gebruik van auto’s of ‘pay as/how you drive’-verzekeringen. Maar ook publieke instanties die willen sturen op verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer. En hiermee is het vraagstuk van controle en zeggenschap over voertuigdata geagendeerd. Momenteel hebben vooral de autofabrikanten, als producent van het voertuig, de touwtjes in handen. Zij zien een nieuw verdienmodel en zijn in feite spelverdeler wie toegang krijgt tot het voertuig en zijn data.
Bron: njb
En:
Moderne auto’s produceren per uur zo’n 25 gigabyte aan data, omgerekend zo’n 125.000 e-mails. Dat zijn gegevens over de auto zelf, maar ook over de bestuurder. Je gewicht bijvoorbeeld, dankzij sensoren in de gordelspanners. Of je moe bent, dankzij camera’s bij de achteruitkijkspiegel die kunnen zien hoe vaak je met je ogen knippert. Of je goed oplet, door ‘lane detection’ die ingrijpt als je niet netjes binnen de lijnen rijdt. De auto weet hoe hoog je hartslag is, dankzij sensoren in de bestuurdersstoel. Hoe hard je rijdt en of je veel remt. Of je in de stad rijdt, of op het platteland. Als je de radio gebruikt, weet hij je muziekvoorkeur, naar welke praatprogramma’s je luistert en zodoende misschien ook wel je politieke voorkeur. Via het gps-systeem weet een auto continu waar je bent, wat je huisadres is, je werkadres, je dagelijkse patronen, de benzinestations waar je stopt, of je bij Shell of Texaco tankt, of je vaak bij de McDonalds eet of een ander wegrestaurant. Via een ingeplugde telefoon weet de auto ook wie je contacten zijn, je collega’s, je vrienden, familie. De auto kan je emails en tekstberichten lezen. De nieuwste modellen, zoals de volledig elektrische Polestar 2, synchroniseren automatisch met je smartphone, ook zonder in te pluggen.
Al die data leveren niet alleen handige apps op voor de gebruiker, maar zijn ook een potentiële goudmijn voor bedrijven die de gegevens kunnen verwerken. Te beginnen met de autofabrikanten zelf, die de gegevens gebruiken om de prestaties en de veiligheid van de auto te verbeteren. Consumenten zijn gebaat bij zo nauwkeurig mogelijke gegevens over de staat van de auto, zodat ze direct weten wanneer onderhoud nodig is. Ook kan het fijn zijn als je auto precies weet wat jouw persoonlijke instellingen zijn voor stoel, spiegels en temperatuur.
GPS-gegevens zijn interessant voor routeplannerapps, voor verkeerskundigen, en voor gemeenten. Maar ook voor marketeers, die met persoonlijke advertenties kunnen inspelen op de voorkeuren van de bestuurder: ‘Je rijdt zo langs een McDonalds, het Big Mac-menu is in de aanbieding’. Verzekeraars hebben een direct belang bij je rijgedrag en de registratie daarvan. Zij kunnen de verzekeringspremie verhogen of verlagen naar gelang je rijstijl.
Bron: KRO-NCRV Pointer
Al met al kan je auto en rijgedrag dus mogelijk voor flink wat onbedoelde gevolgen zorgen en de kans op schending van privacy is groot bij zowel de gebruiker/eigenaar als in theorie ook mogelijk een toevallige passant op de weg die waargenomen wordt. Een datagoudmijn waar je je fantasie qua mogelijkheden op los kan laten mochten bedrijven de kans krijgen. Waarbij regelgeving nog redelijk achter lijkt te blijven.
Bescherming autodata
Dat is hard nodig, want moderne auto’s verzamelen niet alleen gegevens over de prestaties van de motor. Ook persoonlijke gegevens, over route, snelheid en rijgedrag gaan richting fabrikant. En nog veel meer. Hoe vaak worden de gordels aangespannen? Hoe lang brandt de binnenverlichting? Automobilisten vinden dat dealers onvoldoende uitleggen welke gegevens ze verzamelen. En wat daarmee gebeurt.
Daarom heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de ontwikkelingen rond ‘connected cars’ en de bescherming van autodata hoog op de agenda gezet.
Bron: ANWB
Maar dat laatste is dus nog niet geregeld door de AP... en dat is alleen in Nederland/Europa van toepassing. In het buitenland zijn de regels anders en kan van invloed zijn wanneer je een huurauto afneemt, een taxi neemt of meerijdt met iemand enz. enz.
[Reactie gewijzigd door jdh009 op 27 juli 2024 07:22]