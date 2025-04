Android Auto krijgt inzicht in actieradius van EV en Automotive krijgt Chrome

Android Auto krijgt inzicht in de actieradius van elektrische auto's. Daardoor kan Google Maps bij het berekenen van routes rekening houden met die actieradius en laadstops inplannen. Verder krijgt Android Automotive de Chrome-browser en een Crunchyroll-app.

Het inzicht in de actieradius van de EV komt eerst naar twee Ford-modellen: de Mustang Mach-E en de F-150 Lightning. Deze integratie komt in de 'komende maanden' naar deze twee EV's. Later moeten andere auto's de actieradius kunnen delen met Google Maps. Nu hebben Android Auto-apps geen inzicht in de actieradius van een EV, waardoor autobestuurders handmatig laadstops moeten inplannen als ze voor langere routes gebruik willen maken van bijvoorbeeld Google Maps via Android Auto.

Met de actieradiusintegratie laat Maps zien hoeveel laadstops er nodig zijn, hoeveel tijd deze in beslag nemen en welk accupercentage de bestuurder bij aankomst overheeft. Google zegt dat de actieradius in real time wordt gedeeld; vermoedelijk worden deze laadstops zo nodig dan ook in real time aangepast. Bij Android Automotive, het autobesturingssyteem dat al langer de actieradius van EV's kan delen met Maps, werkt het zo. Het is niet duidelijk of andere navigatieapps op Android Auto ook inzicht kunnen krijgen in de actieradius van een EV. Android Auto is een systeem waarmee autobestuurders hun Android-smartphone kunnen koppelen aan ondersteunde auto's en zo Android-apps op de schermen van de auto kunnen gebruiken.

Naast de actieradiusintegratie voegt Google een 'Send to car'-functie toe aan Google Maps. Daarmee kunnen gebruikers van een Android Automotive-auto een route op hun smartphone inplannen en naar hun auto sturen.

Google maakt verder op de CES bekend dat Android Automotive ondersteuning krijgt voor de Chrome-browser, The Weather Channel en Crunchyroll. Sommige Android Automotive-auto's hadden al de Vivaldi-browser, maar nu zegt Google dat alle AAOS-auto's Chrome krijgen. De browser komt eerst naar 'bepaalde Polestar- en Volvo-auto's' in bèta. Later dit jaar moet de browser naar meer auto's komen. De browser is alleen te gebruiken als de auto geparkeerd is. AAOS zit onder meer in auto's van Polestar, Volvo, Renault en Honda. Dit jaar brengen volgens Google Nissan en Ford auto's met AAOS uit; later gaat ook Porsche modellen met het besturingssysteem uitbrengen.