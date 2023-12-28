Xiaomi toont met SU7 zijn eerste elektrische auto

Xiaomi heeft zijn eerste elektrische auto getoond. Het gaat om een sedan met de naam SU7 die maximaal een 101kWh-accu krijgt met 800V-laadarchitectuur. De sedan krijgt een actieradius van 800 kilometer op basis van een Chinese norm, die vaak hoger uitvalt dan de Europese norm.

De SU7 komt in twee versies uit. De reguliere SU7 is een achterwielaangedreven EV met 73,6kWh-accu, meldt Engadget. Deze ondersteunt ook alleen 400V-laden, waardoor deze trager zal laden dan het topmodel met 800V-architectuur. De SU7 krijgt een actieradius van 668 kilometer op basis van de CLTC-norm, een Chinese norm die vaak hoger uitvalt dan de WLTP-actieradius die in Europa wordt gebruikt.

Boven de SU7 komt de SU7 Max. Deze krijgt vierwielaandrijving en de grotere 101kWh-accu met 800V-laadarchitectuur. Deze kan met 5 minuten opladen 220km actieradius opleveren, of 510 kilometer met 15 minuten opladen. Beide modellen zijn 4,997 meter lang, 1,963 meter breed en 1,440 meter hoog.

De elektrische auto krijgt een HyperOS-besturingssysteem dat met Qualcomms Snapdragon 8295-soc werkt. Deze stuurt onder meer het centrale 16,1"-3k-infotainmentscherm aan. Gebruikers kunnen vanaf hun Xiaomi-telefoon casten naar dit centrale scherm. De auto moet ook Android Auto en Apple CarPlay ondersteunen. Achter de twee voorstoelen komen houders voor Xiaomi Pad-tablets.

Beide auto's krijgen Nvidia Drive Orin-processors voor autonome functies, al krijgt de Max-versie er twee, eentje meer dan de reguliere SU7. Deze processor werkt samen met onder meer de lidarsensor op het dak. Xiaomi wil eind 2024 in ruim honderd Chinese steden testen met autonome auto's.

Het is niet bekend of de SU7 naar Europa komt en hoeveel de auto moet kosten. De elektronicafabrikant kondigde in 2021 aan elektrische auto's te willen maken. Later dat jaar zei het bedrijf dat de massaproductie in de eerste helft van 2024 moet starten.