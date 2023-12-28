Xiaomi toont met SU7 zijn eerste elektrische auto

Xiaomi heeft zijn eerste elektrische auto getoond. Het gaat om een sedan met de naam SU7 die maximaal een 101kWh-accu krijgt met 800V-laadarchitectuur. De sedan krijgt een actieradius van 800 kilometer op basis van een Chinese norm, die vaak hoger uitvalt dan de Europese norm.

De SU7 komt in twee versies uit. De reguliere SU7 is een achterwielaangedreven EV met 73,6kWh-accu, meldt Engadget. Deze ondersteunt ook alleen 400V-laden, waardoor deze trager zal laden dan het topmodel met 800V-architectuur. De SU7 krijgt een actieradius van 668 kilometer op basis van de CLTC-norm, een Chinese norm die vaak hoger uitvalt dan de WLTP-actieradius die in Europa wordt gebruikt.

Boven de SU7 komt de SU7 Max. Deze krijgt vierwielaandrijving en de grotere 101kWh-accu met 800V-laadarchitectuur. Deze kan met 5 minuten opladen 220km actieradius opleveren, of 510 kilometer met 15 minuten opladen. Beide modellen zijn 4,997 meter lang, 1,963 meter breed en 1,440 meter hoog.

De elektrische auto krijgt een HyperOS-besturingssysteem dat met Qualcomms Snapdragon 8295-soc werkt. Deze stuurt onder meer het centrale 16,1"-3k-infotainmentscherm aan. Gebruikers kunnen vanaf hun Xiaomi-telefoon casten naar dit centrale scherm. De auto moet ook Android Auto en Apple CarPlay ondersteunen. Achter de twee voorstoelen komen houders voor Xiaomi Pad-tablets.

Beide auto's krijgen Nvidia Drive Orin-processors voor autonome functies, al krijgt de Max-versie er twee, eentje meer dan de reguliere SU7. Deze processor werkt samen met onder meer de lidarsensor op het dak. Xiaomi wil eind 2024 in ruim honderd Chinese steden testen met autonome auto's.

Het is niet bekend of de SU7 naar Europa komt en hoeveel de auto moet kosten. De elektronicafabrikant kondigde in 2021 aan elektrische auto's te willen maken. Later dat jaar zei het bedrijf dat de massaproductie in de eerste helft van 2024 moet starten.

Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7
Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7Xiaomi SU7

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 28-12-2023 15:44
250 • submitter: zwarteduif

28-12-2023 • 15:44

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Ynze_162 28 december 2023 15:47
Niks over prijzen nog dus? Lijkt wel vrij high end te zijn
wildhagen @Ynze_16228 december 2023 17:15
Prijzen zijn formeel nog niet bekend, maar er gaan geruchten dat de basisversie onder de € 40.000 zal liggen:
Carnewschina expects the base model’s price to start under 300,000 yuan (42,500 USD).
Zie https://carnewschina.com/...s-0-100km-h-acceleration/

300.000 Yuan komt neer op net iets meer dan 38.000 euro, volgens de huidige wisselkoers.

Dat lijkt me een hele nette prijs voor zijn specs en looks.
xavalon @wildhagen28 december 2023 21:54
Dan wordt het hier in Nederland zeker 45k.

38.000 + BTW = euro 45860 (en btw dragen ze af aan Nederlandse overheid) . Maar 300.000 Yuan zal wel de interne prijzen zijn en niet de prijzen in het buitenland. Ze moeten de auto toch aanpassen aan Europese regelgeving, transportkosten en distributie kosten zijn hoger, ze moeten servicecentra’s openen en dus denk ik dat deze EV boven de 50k komt. Zelfs met 45860 is de SU7 duurder dan de goedkoopste Tesla model Y. Als de prijs niet onder de 45K komt, krijg je ook geen aankoop subsidie van 2950 in Nederland. Vanaf 2025 gaat er ook BPM gerekend worden
WillySis
@xavalon29 december 2023 11:26
De kans is groot dat men van tevoren rekening heeft gehouden met de export naar Europa. Voldoet een auto aan de Europese eisen, dan is die (bijna) voor elke markt geschikt.
_Thanatos_ @xavalon29 december 2023 11:30
Dacht ik ook ja. Ik verbaasde me een tijdje geleden over het feit dat de 2023 Prius in de US begint op $32k, terwijl ie hier op €45k begint. De euro en de US dollar liggen nou ook weer niet zó ver uit elkaar qua waarde. Het zal inderdaad wel BTW, BPM, en dat soort ongein zijn, en misschien een extraatje omdat we geen lokale productie van die auto's hebben.

Dus ja, als je ergens de prijs van een auto in iets anders dan euro's ziet staan, mag je er gerust 20-30 procent bij optellen om tot Nederlandse prijzen te komen.

Dat is *als* de Xiaomi in Nederland geleverd gaat worden. Zelf importeren zal nog duurder zijn.
xavalon @_Thanatos_29 december 2023 20:44
Plus dan mag je hem laten keuren en alle wijzigingen die de EU wetgeving vereist alsnog moeten regelen. Ook weet ook niet of je een CCS2 plug dan hebt die je hier nodig hebt.

Oom van mij woonde aantal jaren in de USA en keerde terug, maar moest wijzigingen aan zijn meegenomen Prius laten doen om het goedgekeurd te krijgen om hem hier te laten rondrijden. Ja een Prius.
_Thanatos_ @xavalon2 januari 2024 11:10
Ik neem aan dat voor de Europese markt ze niet helemaal een Amerikaans of Aziatisch model gaan bouwen, en dan voor de Europese markt gaan aftermarketen. Ik neem aan dat de auto's die hier worden worden, in één keer voor onze markt in elkaar worden geschroeft.

Maw, dezelfde compliances waar ze in de US aan moeten voldoen, gelden hier ook, maar dan hier en daar net ff anders. In beide gevallen moet er aan wetgeving worden voldaan. Geen groot verschil, lijkt me. Ik denk niet dat bijv de eisen aan de remlichten (in de US mag je die combineren met knipperlichten, dacht ik, maar even zo, het is een voorbeeld) duizenden euros toevoegt.

In diezelfde zin zouden auto's in de US juist heel duur moeten zijn, want de Toyota's worden in Japan ontworpen. Aanpassen naar de Amerikaanse markt zou dan knetterduur zijn omdat ze aan de andere kan van de weg rijden. Maar zo werken aanpassingen aan wetgeving natuurlijk niet. Het wordt in een keer gebouwd voor de doelmarkt.
silent785 @xavalon29 december 2023 13:36
Goedkoopste model Y heeft dan ook minder range en geen autopilot dus op vlak van specificaties zal er flink wat verschil zijn. Bovendien is de integratie met Apple CarPlay & Android Auto wel beter dan ingebouwde kaarten waar je geen traffic updates / files op kunt zien.
Aldy @silent78529 december 2023 13:47
Bovendien is de integratie met Apple CarPlay & Android Auto wel beter dan ingebouwde kaarten waar je geen traffic updates / files op kunt zien.
Ook ingebouwde kaarten kunnen files weergeven.
silent785 @Aldy29 december 2023 13:58
Klopt maar niet zo accuraat als pakweg Waze, Flitsmeister of zelfs Google Maps.
Aldy @silent78529 december 2023 14:06
En TomTom doet daar voor onder? Niet mijn ervaring.
silent785 @Aldy1 januari 2024 10:50
Ja, dat is hetzelfde als Apple Maps. Ook niet accuraat.
Heb al in files gestaan op de A16 die niet zichtbaar waren op de kaarten van Tesla

[Reactie gewijzigd door silent785 op 22 juli 2024 15:54]

Aldy @silent7851 januari 2024 13:36
Nog niet meegemaakt. Stond in Duitsland in een prima op de navigatie aangegeven file. :)
xavalon @silent78529 december 2023 20:49
Die 300000 Yuan is ook het goedkopere SU7 model, met 400V ipv 800V en een kleinere capaciteit batterij.

In een Tesla krijg je ook traffic updates zolang je Premium Connectiviteit afneemt (danwel maandelijks betaald, danwel dat je het gratis krijgt voor een periode, danwel free forever zoals in mijn Tesla).
flaskk @xavalon30 december 2023 00:14
Maar goed, dit is een mooie auto, de y is echt een gezwel.
xavalon @silent78530 december 2023 16:26
Elke Tesla model 3, Y, S en X heeft autopilot aan boord.
Mezz0 @xavalon31 december 2023 21:32
Je bedoelt de s,3,x en de y 😏
silent785 @xavalon1 januari 2024 10:54
Klopt maar niet Full Self-Driving Capability, dat onderscheid Tesla’s van andere merken
n4m3l355 @wildhagen29 december 2023 05:31
Dat is in China, in Europa zal men heel andere prijzen handhaven.

In China is op dit moment dermate veel concurrentie dat zelfs Tesla alle modellen veel goedkoper, zo gaat de 3 base voor onder 25.000 euro hier van de hand. Dus dat maakt deze su7 best duur in deze markt.

China legt op dit moment ook erg veel druk op EV ontwikkeling, er zijn hier letterlijk honderden EV producenten maar de verwachting is dat enkel BYD en Tesla op korte termijn overleven nu de overheid langzaam aan staatssteun terugtrekt voor EV's. Dat Xiaomi hierop springt is ergens enerzijds vreemd, een totaal ander productgroep, daarnaast hebben ze geen support en zoals ik al aangaf, overheidssteun komt langzaam aan tot een eind. Ze zijn dan ook erg laat in the game.

Verder mag je je afvragen of je dit uberhaupt wilt kopen, Xiaomi staat hier niet bekend om kwaliteit noch ondersteuning. Dus dat ze hier een sub-midrange geprijsde auto in de markt is iets waar ik me toch echt wel bij afvraag of je dit wilt kopen.
djwice @wildhagen28 december 2023 20:52
Excl. of incl. BPM en BTW?
m_snel @djwice28 december 2023 21:31
Als je over dollars spreekt zit daar hoog uit Vat op en zeker geen BPM.
djwice @m_snel28 december 2023 21:52
Volgens mij zei @wildhagen €38.000 / €40.000 ?

Maar op full electric zit in 2024 nog geen BPM:
https://www.rijksoverheid...n-motor/aanschafbelasting

dus slechts 21% BTW, dus wordt 38k€ excl. 46k.l€ incl. BTW.

Amerikanen zijn gewend prijzen zonder belasting te zien. Elke staat - soms zelfs stadje - heeft andere tarieven. Bijvoorbeeld een extra lokale opslag omdat de hoofdweg gerepareerd moet worden.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 15:54]

Aldy @djwice29 december 2023 13:53
Bijvoorbeeld een extra lokale opslag omdat de hoofdweg gerepareerd moet worden.
Ik kom wel terug als die gerepareerd is.
djwice @Aldy29 december 2023 17:52
Ach, bij een belasting van 6,7% totaal zou ik niet zo moeilijk doen 😉
killzonex @wildhagen29 december 2023 10:41
Maar voor 38.000 krijg je hem niet zeker niet met de nederlandse belasting

Ik schat zelf rond de 50k dat je begint
Simply1337 @wildhagen30 december 2023 12:38
Nope, je kunt geen chinese prijzen omzetten naar euro zoals je dat doet met USD. Chinese verkoopprijs in europa is meestal 1.5x tot 2x chinese prijs. Zoek maar tesla prijzen op of nio.. of xpeng.. byd.. smart etc dus max zal dan voor 55-65k€ verkocht worden
Kapotlood 28 december 2023 15:51
Het ontwerp vind ik een beetje een mix tussen een Porche, BYD Seal en een Tesla Model 3. Dat is geen kritiek want persoonlijk vind ik de genoemde auto's juist mooi, maar tegelijkertijd is 't ook niet vernieuwend. De specificaties lijken tot zover ook redelijk overeen te komen met de Seal en Model 3, zeker als je ±15-20% van de range af haalt om dichter bij de WLTP te komen. Al ben ik wel benieuwd of hier een NCM of LFP accu in zit.

Als ik een gokje kan doen dénk ik dat deze qua prijs ook een beetje in dezelfde range gaat zitten als hij uit zou komen in Europa… om-en-nabij de €45.000-52.000 als ze zichzelf niet de markt uit willen prijzen t.o.v. een Seal of Model 3.

[Reactie gewijzigd door Kapotlood op 22 juli 2024 15:54]

wow7 @Kapotlood28 december 2023 17:03
Accu van de SU7 Max is de Li-ion ternary batteries by CATL.

De prijs " Rumors have put the expected price of the SU7 at less than CNY 300,000 (under €40,000, around $40,000)."
bilgy_no1
@wow728 december 2023 19:40
Maar dat is de Chinese prijs en die kun je niet zomaar omrekenen naar €. Bijv sommige BYD's zijn in China ongeveer de helft goedkoper dan hetzelfde model hier.

Let's wait and see...
amigob2 @Kapotlood28 december 2023 16:03
de SU7 is net iets groter dan de Model S, als dat voor de prijs van een model 3 geleverd gaat worden is dat mooi.
Kapotlood @amigob228 december 2023 16:19
Dat dacht ik inderdaad ook… het zou kunnen dat ze richting NIO gaan natuurlijk, die maken ook meer premium-type auto's die net een slag duurder zijn. Maar omdat we het hier over een budget-merk als Xiaomi hebben gok ik eerder op 'betaalbaar' :)
Hoppa! @Kapotlood28 december 2023 18:40
Xiaomi is al lang geen budget merk meer. Het zou alleen kunnen dat ze op deze, voor hun nieuwe markt in Europa, zich wel als budget merk gaan neerzetten om marktaandeel te veroveren.
Kapotlood @friketje128 december 2023 21:24
BYD is ook Chinees, en daar hoor je m.b.t. kwaliteit eigenlijk alleen maar lovende verhalen over. Geen idee of Xiaomi's auto ook goede kwaliteit is, maar het is al lang niet meer zo dat Chinese auto merken in de regel matige kwaliteit zijn.
holoduke51 @friketje129 december 2023 01:18
Tegenwoordig toch niet meer. Chinees is gewoon gelijk of zelfs beter dan wat wij kennen. Niet zo gek ook. 90% van de mensen werken daar in de maak industrie. Daar kunnen wij in onze diensten economie echt niet meer tegenop.
Jay47 @friketje129 december 2023 02:41
Nog steeds iemand die in het verleden leeft, de Chinezen maken best mooie goede spullen.
Als je bedenkt dat bijv bijna al onze apparatuur daar vandaan komt.
Maar hey het is Chinese troep die na 4 weken stuk gaat, ik durf te wedden dat 95% van je apparaten etc Chinees is.

Maar het is troep toch, wees een man en koop niks meer van Chinese makelij......oh wacht dat kan je niet!

[Reactie gewijzigd door Jay47 op 22 juli 2024 15:54]

xxxneoxxx @friketje129 december 2023 09:29
Getikt op je in China gemaakt Iphone, of je in China gemaakte Android device? Snel ook maar weggooien dan. :+
Frame164 @Kapotlood28 december 2023 17:15
Om het bereik zo groot mogelijk te maken is de windtunnel allesbepalend. De kennis op het gebied van aerodynamica is zo groot dat je daar geen verassingen hoeft te verwachten, zeker omdat een auto ook nog praktisch en veilig moet zijn. Met de huidige eisen is dit gewoon het best mogelijke ontwerp.
TWeaKLeGeND @Kapotlood28 december 2023 19:03
Kwestie van electrisch zijn. De meeste electrische autos die performance moeten leveren gaan allemaal de zelfde vorm hebben.
Frie2 @Kapotlood28 december 2023 21:37
Deze auto is formaat Tesla S en Porsche Taycan.
Die is geen Tesla 3 concurrent en Xiaomi hoeft dan ook niet met die prijs rekening te houden.
Kapotlood @Frie229 december 2023 10:59
Dat klopt, maar Xiaomi is niet een "Porsche" merk, maar we zullen zien voor welke prijs ze deze auto willen verkopen.
xDarkiex @Kapotlood28 december 2023 18:51
Eerst wat ik ook dacht: Mengelmoes van een Porsche en een Tesla :D
Redwood 28 december 2023 15:50
Ik had het niet verwacht, maar wat een mooie auto! Het ligt misschien aan mij, maar zie er heel veel Porsche in.
deneys @Redwood28 december 2023 16:02
Een Porsche met de lichten van McLaren
Bjorn77 @deneys28 december 2023 16:26
Hij geeft mij een Tesla gevoel in combinatie met de oude ronde Mazda 626.
bie100 @Bjorn7728 december 2023 18:00
Ik zie een Mazda 323F (BA) maar goed het is een mooie auto :)
Xfade @bie10028 december 2023 21:16
Tenzij je een speciaal aangepast model bedoelt, zie ik dat echt niet. Een totaal andere lijn.
TheVivaldi @Xfade28 december 2023 22:33
Ja, eerder nog een 626 dan een 323F.

(Mazda is mijn favoriete automerk!)
AHappyKoalaBear @deneys28 december 2023 18:03
Precies, eerste wat in mij opkwam was de McLaren 720s.
Xfade @AHappyKoalaBear29 december 2023 05:59
Als je het horizontale led balkje in het midden van de lamp weghaalt, denk je dat nog steeds ?
litebyte @Redwood28 december 2023 17:58
Waarom had je het niet verwacht? China is vooruitstrevender qua modelvormgeving en ook features dan de tradtionele EU/Japanse fabrikanten.
orvintax @litebyte28 december 2023 18:22
Mwa als ik kijk wat BMW de laatste jaren aan het doen is met hun modellen om de Chineese afzetmarkt (hun grootste) te pleasen dan vind ik het zelf ontzettend lelijk. Maar goed is een kwestie van smaak denk ik.
Adrianb @orvintax28 december 2023 20:59
Het maffe daaraan vind ik dat het lijkt alsof BMW lelijkere auto's maakt voor China, terwijl Chinezen net mooiere auto's maken voor EU/NAM. De Nio ET5 (touring) is ook zo'n mooie auto met - naar mijn gevoel - Europese vormen.
Xfade @Adrianb29 december 2023 06:00
De voorkant is wel mooi maar de achterkant is echt zo'n copy paste.
TheVivaldi @litebyte28 december 2023 22:35
Qua auto's wel, qua bussen deels.

Maar hé, ook Japanse fabrikanten kunnen eruit springen. Kijk eens naar een Mazda MX-30: dat is toch geen alledaags ontwerp. Wel een ontwerp dat dan helaas weer vreselijk werd afgekraakt… Of als we terug in de tijd gaan: een bolhoed. Díe was pas vooruitstrevend in een tijd dat alle concurrerende auto's blokkendozen waren!

Maar binnen de EU inderdaad niet meer zo vooruitstrevend. Smart was zo'n beetje de enige, maar die auto's zijn nu ook gegroeid en saaier geworden. Dan moeten we al verder terug de tijd in, met de oude Citroën die nog ballen had om gedurfde modellen uit te brengen. En Fiat met de oorspronkelijke Multipla.
Edit: op de Škoda Roomster na dan - dat was ook een redelijk gedurfd ontwerp in moderne tijd. Helaas is Škoda nu meer VAG-saai geworden…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 15:54]

84hannes @litebyte28 december 2023 20:20
Waarom had je het niet verwacht? China is vooruitstrevender qua modelvormgeving
Nou, daarom misschien wel. Vooruitlopen betekent anders dan we gewend zijn, en dat is iets dat Chinese auto's over zich hebben en doorgaans wordt dat niet als mooi gezien. Dat mooi subjectief is behoeft geen discussie, maar een auto die lijkt op wat we kennen als auto wordt wel sneller geaccepteerd.
litebyte @84hannes28 december 2023 20:40
Dat is waar. Vertrouwdheid met vorm geeft ook een bepaalde herkenbaarheid en misschien betrouwbaarheid. Zoals bij de pickup trucks in de VS die decennia lang niet qua vorm zijn veranderd (ook niet electrisch) totdat er eentje iets radicaal anders ging doen, met de cybertruck kwam het toch (tot nu toe) een succes is qua verkopen. Het kan dus wel als er echt vertrouwen is in een merk.

De Chinese merken zullen het dubbel zo zwaar krijgen hier in de EU. Ze kampen met vooroordelen (dat lees je hier alleen al) maar belangrijker, ze vormen een geduchte concurrent voor de beleidsbeinvloedbare machtige auto industrie. De EU is feitelijk een lobbycratie, met meer dan 25.000 officiele lobbiysten namens alle industrieen die je maar kan bedenken,naast NGO's etc. Er zal dus alles aan gedaan worden om de Chinese auto het lastig te gaan maken. Heel knap als ze serieus voet aan de grond gaan krijgen, zou mooi zijn als er meer (er zijn er al enkele) samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Chinese/EU-fabrikanten
cariolive23 @litebyte28 december 2023 19:27
Maar niet half zo vooruitstrevend als de Fiat Multipla :X
loki504 @cariolive2328 december 2023 21:57
Of de Avtotor Amber.... Mag hopen dat ze hem wel iets mooier gaan maken kan mij niet voorstellen dat er 1 iemand op deze aarde rond loopt die dat een mooie auto vind.
cariolive23 @loki50428 december 2023 22:14
Oh boy, die had ik compleet gemist!

Wel twijfelachtig of ik je hiervoor moet bedanken, de beelden doen pijn aan m'n ogen... 8-)
Frag_majeuR @loki50428 december 2023 23:44
Wellicht geheim wapen van Poetin?
Als de Russen daarmee langs het front rijden verliezen de Oekraïense soldaten langdurig hun gezichtsvermogen.
Umbrah @Redwood28 december 2023 17:11
En ook een beetje Ioniq6. Het is net alsof je zodra je een auto ontwerpt voor zo min mogelijk kWh/100km dat hij vanzelf bepaalde vormen krijgt, mits je geen rekening hoeft te houden met een verbrandingsmotor.
turbojet80s @Umbrah28 december 2023 18:33
Dat komt omdat efficiëntie een stuk belangrijker is geworden. Bij de brandstofmotor had je sowieso veel verlies, daar kon dat kleine beetje van de aërodynamica wel bij. Je merkt dat bij EV's nu ook met de airco en de verwarming.
Rzarect0r @Redwood28 december 2023 15:50
Ik vond het ook op een mix van een Taycan en een Tesla lijken.
Gethijsem @Redwood28 december 2023 16:37
Ik als niet-autokenner zag het er ook meteen in. Wel geslaagd aan de buitenkant en een verfrissend kleurtje, wat mij betreft een mooie ‘portie Chinees’ :9 .
Nas T @Redwood28 december 2023 17:12
Als het over de Taycan zou gaan, zie ik er meer Tesla model 3 in. Ik werd blij van de 800volt inzet, totdat ik las dat de kleinere accu op 400 volt zou gaan werken.

Grote accu's zijn nauwelijks te verantwoorden. Ik zou héél graag een grote actieradius willen, nu zit ik met benzine op zo'n 750km (benzine) en voorheen met diesel op 1.100. Maar feit blijft dat je onderweg moet stoppen. Voor wegvervoer (chauffeurs) geldt er een maximale ononderbroken rijtijd van 4,5 uur, waarna 45 minuten rust genomen moet worden: klik.
Logischer is dat je elke ~300km een kwartier rust pakt en dan je accu bijlaadt in pakweg een kwartier. Dan heb je een gezond rustschema en heb je geen grote accu nodig. Dat bespaart een hoop geld, is minder slecht voor het milieu en is gunstiger voor de rijeigenschappen.

Daarom is het een gemiste kans dat ze juist de kleinere accu niet voorzien van 800volt-technologie.
la cucaracha @Nas T28 december 2023 18:17
Op zich klopt je opmerking over de 45 minuten pauze na 4,5 rijtijd wel maar..... tanken valt formeel niet onder het kopje pauze maar is gewoon werk, net als laden/lossen.
Ik geef toe dat ik daar zelf ook 'flexibel' mee omga maar ja.... doe ik het niet dan duren de werkdagen langer dan ze doorgaans al zijn.
bilgy_no1
@la cucaracha28 december 2023 19:23
Maar tijdens het laden (van de batterij, niet van de goederen 😉) kun je even relaxen en geldt het wel als rusttijd? Alleen het inpluggen en uitpluggen mag je dan niet meetellen.

[Reactie gewijzigd door bilgy_no1 op 22 juli 2024 15:54]

Mr. Smith @bilgy_no129 december 2023 04:36
... geldt het wel als rusttijd?
Veel mensen denken dat "men daar wel begrip voor heeft", maar zo werkt het niet in de praktijk.
Lees het als "mag geen handelingen verrichten".
In Nederland is nog enig begrip, in Belgie is totaal geen begrip.

Een collega dacht slim te zijn, nergens lossen, altijd pauze schrijven.
Bij controle in (B): "ik hoef niets te doen, ik word overal gelost".
De agent vroeg om zijn vrachtbrieven te mogen zien.
"die zijn afgetekend, dan heeft u gewerkt"
En dan mag je dus een absurd bedrag betalen.
Nas T @la cucaracha28 december 2023 19:28
Klopt, maar dit zijn ook geen wettelijke verplichtingen voor particulier vervoer. En laden betekent wat mij betreft één minuut aankoppelen, één minuut ontkoppelen. In de rij staan zie ik ook niet als rust.
Gamebuster @Redwood28 december 2023 19:50
Xiaomi's motto is "beter goed gejat dan slecht bedacht!". Je kan er wat van vinden, maar Xiamoi is 1 van de weinige merken die daadwerkelijk goede producten levert die duidelijk geinspireerd zijn van andere producten, maar niet genoeg om een duidelijke kopie te zijn.

[Reactie gewijzigd door Gamebuster op 22 juli 2024 15:54]

BounceMeister @Redwood28 december 2023 19:46
Dat is met alle producten van Xiaomi, ze kunnen goed copy-pasten.
PartyPenguin 28 december 2023 16:07
Aangezien de WLTP ook al zeer optimistisch berekend wordt zal je dat maximale bereik wel met een stevige hap zout mogen nemen.
Ik weet niet of van de meer gebruikelijke auto's hier een CLTC range bekend is? Zo'n standaard is vooral handig om modellen te kunnen vergelijken, want het hangt uiteindelijk toch vooral af van hoe zwaar je rechtervoet is
Hakker @PartyPenguin28 december 2023 17:13
Nou het geinige is dat als Chinese auto's daadwerkelijk getest worden hun opgave (binnen Nederland dus niet dit bericht) klopt tot zelfs iets beter is dan de waardes die ze zelf opgeven.
Het zal nu wel wat rooskleuriger zijn maar als ze hier zouden komen heb ik meer vertrouwen in de opgave van een chinese fabrikant dan van bv een Volkswagen of een Audi

[Reactie gewijzigd door Hakker op 22 juli 2024 15:54]

Zenety @Hakker28 december 2023 17:47
Bron voor hoe die Chinese auto's getest worden? Er is natuurlijk geen bedrijf op aarde die onder hun specs gaat zitten in hun marketing.
sigmundfreund @Zenety28 december 2023 18:54
Een hele sloot aan Japanse sport sedans en coupes in de 90ties die 276pk in de marketing hebben. De dyno resultaten zitten daar in de meeste gevallen een stuk boven.
Frame164 @PartyPenguin28 december 2023 17:19
WLTP is vooral bedoeld om objectief te kunnen vergelijken. Alle mogelijke situaties zitten daarin. De kans dat een individuele rit aan de WLTP cyclus voldoet is uiteraard heel erg klein. Maar dat zou ook zo zijn als ze een ander profiel definiëren.
bilgy_no1
@PartyPenguin28 december 2023 20:00
Volgens mij kun je het ongeveer zo zien, althans gebaseerd op de Tesla Model Y die ik heb:

CLTC: 554 km
-20% ≈ WLTP (zou dus 443 km zijn volgens deze vuistregel, maar opgave is 455)
WLTP - 20% 364 km ≈ gemiddelde bereik IRL

Mijn gemiddelde verbruik is nu 159 Wh/km na 30k km rijden, winter/zomer, en veel snelweg kilometers. Gebaseerd op de beschikbare batterij klopt dat wel met die 364 km.

Ik heb in de zomer overigens wel ritten waarmee ik de WLTP gewoon haal: rustig weer, snelweg zonder wind (of wind een beetje in de rug), max 100 km/h (NL dus). En soms met rotweer (regen, wind tegen, koud, 120 km/h op de snelweg) haal ik dan misschien maar 250 km.

Nog steeds prima voor mij voor lange reizen hoor, maar het geeft ook aan waarom het zo moeilijk is om "het bereik" van een auto te geven. Naast de omstandigheden hangt het ook nog eens af van je rijgedrag.
iqcgubon @PartyPenguin28 december 2023 22:06
In de zomer, autostrade, max 120kmh, haal ik mijn WLTP gewoon hoor.
ChiLLeR 28 december 2023 16:59
Ik denk dat de westerse fabrikanten wel echt zenuwachtig worden met de snelheid waarmee er nu nieuwe merken EV's opstarten in China. Een bedrijf als Xiaomi is de kleinste niet ($40miljard omzet), niet mega groot maar dit soort luizen in de pels kunnen ineens heel groot worden. Europa zal zeker niet snel dit soort Chinese auto's toelaten en zal ook zeker met het oog op markt bescherming de nodige eisen en heffingen neerleggen. Maar ik denk wel dat het een goede ontwikkeling is voor de consument, meer keuze, meer ontwikkeling en wellicht druk op de prijs.
Het alleen wel de vraag wat dit soort merken/auto's op de lange termijn doen mbt waarde en onderhoud.

[Reactie gewijzigd door ChiLLeR op 22 juli 2024 15:54]

wiseger
@ChiLLeR28 december 2023 17:13
Zolang ze hier niet op de markt komen zullen Europese fabeikanten zich niet zo druk maken.

Dit soort merken zitten nog niet in ons land met een dealer netwerk dus is er geen onderhoud mogelijk anders dan banden wisselen e.d.
cariolive23 @wiseger28 december 2023 19:51
Dit soort merken zitten nog niet in ons land met een dealer netwerk dus is er geen onderhoud mogelijk anders dan banden wisselen e.d.
Advocaat van de duivel hier: Waarom zou je een dealer netwerk nodig hebben? KwikFit heeft in Europa een 1800 locaties en kunnen prima onderhoud doen. En dat geldt ook voor Bosch Car Service met 15.000 locaties wereldwijd. Auto's zitten toch al vol met onderdelen van Bosch. Contract, instructies, onderdelen en klaar ben je.

Ik zie de meerwaarde niet van een dealer, weggegooid geld.
wiseger
@cariolive2328 december 2023 20:41
Denk maar aan de VanMoof. Zonder dealer is het niet mogelijk om alle soorten reparaties uit te voeren.

Uiteraard kan een QuickFit best winterbandjes erop zetten. Maar alles kunnen ze zeker niet. Soms heb je de dealer daarvoor nodig.
cariolive23 @wiseger28 december 2023 20:58
VanMoof heeft niks met dealers te maken, maar alles met het onbeschikbaar zijn van onderdelen en instructies hoe het onderhoud uit te voeren. Juist grote organisaties zoals Bosch en Kwit Fit kunnen dit goed doen, met de nadruk op Bosch: Die maken zelf veel van de onderdelen die in auto's worden gebruikt.
wiseger
@cariolive2328 december 2023 21:38
Nee hoor. Had het niet zo lang geleden nog, lekkende koppeliings cylinder. Fabricage fout, gerepareerd onder garantie Onderdelen kwamen van de fabriek uit het buitenland. Kon alleen bij de dealer gerepareerd worden.

Ook een EV heeft bijzondere onderdelen die alleen de dealer van de fabrikant kan repareren. Dus helemaal zonder dealer kan je niet.
cariolive23 @wiseger28 december 2023 21:52
Dit is natuurlijk onzin en dat weet je zelf ook wel.

De enige reden dat een Bosch of Kwik Fit iets niet kan repareren, is omdat ze de onderdelen en/of instructies niet krijgen. Dat onderdelen uit het buitenland komen, is een kulargument, vrijwel alles wordt in "het buitenland" geproduceerd. Maar of BMW de cilinderkop nu naar de dealer in Amsterdam stuurt of naar de Bosch vesting in Amsterdam, dat maakt voor die cilinderkop echt niet uit. In beide gevallen moet dat ding op dezelfde manier worden gemonteerd en in beide gevallen kun je iemand instrueren hoe dat moet worden gedaan. Welk logo er op het overall staat, doet er echt niet toe, van dat logo wordt iemand echt niet slimmer of dommer.

Met garantie hetzelfde, de factuur om iets te repareren onder garantie wordt naar de fabrikant gestuurd en niet naar jou. Je denkt toch niet dat de dealer iets gratis gaat repareren wanneer de fabrikant een fout maakt?

Dealer = contract tussen garage/verkooppunt en fabrikant. That's it.

Dankzij autodealers zijn auto's veel te duur.
wiseger
@cariolive2329 december 2023 12:06
Wellicht heb ik het niet duidelijk opgeschreven maar ik gaf het voorbeeld van de cylinder achter het koppelingspedaal waarmee de hydrolische druk opgebouwd wordt voor de koppeling om te kunnen schakelen. De auto stond dus vast in de versnelling.
Dit onderdeel slijt normaal zeer weinig, zijn zelden problemen mee. Is daarom in Nederland nauwelijks voorradig. Maar de dealer kan ze snel af fabriek krijgen.

Bij dergelijke problemen ga je daarom naar de dealer, derde partijen bieden dat soort reparaties zelden aan.
Dat de verkoper zelf de fabrieksgarantie afhandelt is een vrij normale praktijk in Nederland.

Een auto kopen van een merk zonder dealers in Nederland, ik zou er niet snel aan beginnen. Denk eerlijk gezegd de meeste mensen niet.
GoMartini @wiseger29 december 2023 12:50
Niet vergeten dat elektrische auto's bijna geen van deze onderdelen bevatten. Een elektrische auto is 100 keer eenvoudiger dan een met een verbrandingsmotor.
wiseger
@GoMartini29 december 2023 15:18
Absoluut waar. Echter een EV bevat wel veel electronische onderdelen en specifieke software. Er kan tegenwoordig veel over-the-air maar mochten er componenten bijgewerkt of vervangen moeten worden, dan is het wel fijn dat je bij een specialist (de dealer) langs kan gaan. Geloof niet dat een QuickFit je dan kan helpen,
litebyte @wiseger28 december 2023 17:39
Volgens mij zijn er inmiddels 12...14 merken op de Nederlandse automarkt? Als we nog een Nederlandse autoindustrie hadden zou het pijnlijker zijn, maar vooral de Fransen zijn op dit moment druk bezig om hun autoindustrie te beschermen door Chinese merken in Frankrijk zo lastig mogelijk te gaan maken, en ik weet zeker dat ze dat EU-breed ook gaan proberen.
THJ89 @litebyte29 december 2023 18:59
En dat juich ik enkel alleen maar toe! Het wordt eens tijd dat we onze eigen Europese markt goed gaan beschermen tegen het goedkoop dumpen door de Chinezen.
SherlockHolmes 28 december 2023 15:52
Heel generiek design, inside en out, zal ook niet de goodkoopste zijn.
Kevinp @SherlockHolmes28 december 2023 16:18
Ik heb afgelopen week een een Huawei mede gemaakte auto gezeten (in China) dat ding koste 40.000 euro, maar was groot en luxe van binnen. Daar kunnen menig Europese en Amerikaanse automerken echt nog wat van leren.

Helaas worden dit soort autos niet of mondjesmaat in Europa toegelaten. Mogelijk voor de veiligheid. Maar ik hoop dat er toch een keer wat echt goedkope spullen deze kant op kunnen komen (mits veilig natuurlijk) want ik heb toch het gevoel dat er heel wat goede goedkope auto's daar rijden waar veel Europese merken nog wat van kunnen leren.
raro007 @Kevinp28 december 2023 17:05
Ze kunnen wel leren, gewoon zoals China doen fabrieken subsidiëren.
Subsidie op auto afschaffen en op fabriek niveau doen.
pumpidumpi @raro00728 december 2023 18:35
En vakbonden afschaffen en verder alle andere rechten van burgers afnemen.
Oh ja, democratie afschaffen helpt ook.
cariolive23 @Kevinp28 december 2023 19:34
Slavernij, geweldige uitvinding, drukt de prijzen! Zolang jij maar goedkope producten kan aanschaffen, is slavernij geen enkel probleem. Nu heeft zo'n slaaf werk en kan hij/zij iets leren. Zonder werkgever die hem/haar uitbuit, zou dat niet het geval zijn. Toch?

Je koopt zeker ook veel kleding uit Bangladesh?
lighting_ @cariolive2329 december 2023 01:35
Uiteindelijk maak ook jij de keuze om het goedkoper product uit china/india te kopen. Dus ook naar jezelf wijzen

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 15:54]

cariolive23 @lighting_29 december 2023 01:55
Uiteraard!

En daarom check ik labels ook altijd/zoveel mogelijk en maak mede op basis daarvan de keuze of iets wel of niet wil kopen. Zo komt kleding uit Bangladesh er bij ons niet in: Ik ben er een keer geweest voor werk, daar kan ik 's nachts nog wakker van liggen. Ik heb veel gereisd, over de hele wereld, maar dit sloeg alles. De hel op aarde. Mensonterende toestanden, en iedereen vindt het daar heel gewoon.
lighting_ @cariolive2329 december 2023 02:03
Daar helpt een label weinig bij. Denk meer voor je gevoel. Bedrijven zoeken altijd de goedkoopste arbeid.
Je zal dan naar een merk moeten gaan die door de gehele keten eerlijk is.
Zijn er wel maar ook stuk duurder. Afgezien of het ook mode kleding stukken zijn.
cariolive23 @lighting_29 december 2023 02:13
Zijn er wel maar ook stuk duurder.
Kies voor kwaliteit, is duurder maar gaat ook langer mee. En is een stuk minder modegevoelig.

Zorgt ook nog eens voor minder vervuiling want je gooit minder weg doordat het langer mee gaat. 1x in de 10 jaar een Gucci jas made in Italy of elk jaar een Zara/H&M made by slaves? De kosten zijn vergelijkbaar.
whiner @cariolive2330 december 2023 21:20
Oh daarom lopen alle crimineeltjes met gucci nektasjes en petjes :+
THJ89 @Kevinp29 december 2023 19:01
Ik niet, ik hoop dat in 2024 de EU die chinezen platgooit met import heffingen, laten we onze Europese markt en economie maar eens goed beschermen. Tegen die Chinese staatssubsidie is niet op een eerlijke manier tegenop te boksen.
Kevinp @THJ8929 december 2023 21:34
Ja want Volkswagen is zo'n goed bedrijf? Zo innovatief?

Er zit momenteel bijna 0 innovatie in Europa wat dat betreft. Deze industrie moet niet teveel de hand boven het hoofd gehouden worden. En waar staat dat deze auto's subsidie krijgen?
Jazco2nd 28 december 2023 16:06
Maar wie produceert de auto's dan voor ze?

NIO ontwerpt ook auto's maar bouwt ze (nog) niet zelf, dat gebeurd door partners (wiens fabrieken ze langzamerhand wel aan het overnemen zijn).

Ik mis wel wat informatie hier ipv een copy paste press release.
wildhagen @Jazco2nd28 december 2023 16:37
Maar wie produceert de auto's dan voor ze?
Dat gebeurt door BAIC Motor. Die produceren al enkele andere autos, zoals onder andere de Beijing U7, Beijing X6, Beijing X7 etc.

BAIC produceert al sinds 2010 EV's, dus ze hebben al de nodige ervaring ermee. Ze zitten ook met enkele westerse producenten in joint venturres, zoals Beijing Hyundai (Hyundai) en Beijing Benz (met Mercedes-Benz Group).

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 15:54]

JDx 28 december 2023 15:50
Aparte verschijning, ik zie een beetje een lange Alpine A110 met een vleugje Porsche in de neus.

Verder niet verkeerd natuurlijk, maar of het wat is voor ons, dat weet ik niet.
PdeBie @JDx28 december 2023 16:34
Ik vind hem wel mooi op deze afbeeldingen. Nu nog in het echt zien
KeizerH 28 december 2023 15:51
Ligt het aan mij of lijkt het op een Tesla?
mac1987 @KeizerH28 december 2023 16:10
Motorkap van een Porsche, koplampen van een Alpine, etc. Er is hier en daar duidelijk inspiratie opgedaan bij andere merken. Hierdoor geen lelijke auto overigens.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 22 juli 2024 15:54]

Luchtbakker @KeizerH28 december 2023 17:27
Ligt het aan mij of lijkt het op een Tesla?
Je bent mij net voor. Ik had het zelfde idee.
Tortelli 28 december 2023 16:08
Wat ik me bij meer nieuwe merken afvraag: zijn ze here to stay op langere termijn? Bedoel als een partij na 5 jaar de stekker eruit trekt (:D) heb je een mooi probleem qua onderdelen etc.

Deze fabrikanten zitten natuurlijk in een groeimarkt en de push vanuit China lijkt erg groot te zijn.
Frame164 @Tortelli28 december 2023 17:21
Maar dat heb je momenteel ook als je een gangbaar merk koopt. Die klassieke merken zitten in grote problemen. Niemand weet of die over 5 jaar nog bestaan en als ze nog bestaan in wat voor vorm. Het zou maar kunnen dat bijvoorbeeld VW zoveel moet bezuinigen dat er geen onderdelen voor een eGolf of ID3 meer zijn over een paar jaar.
muffer @Frame16428 december 2023 19:22
De volkswagen groep heeft in de eerste 9 maanden van 2023 een winst behaald van 16 miljard euro. Er zijn vast automerken die in de problemen zitten maar ik denk dat Volkswagen een slecht voorbeeld is.
lighting_ @muffer29 december 2023 02:35
Volkswagen (VOW3.DE) - Total debt
Total debt on the balance sheet as of September 2023 : $202.84 B
muffer @lighting_29 december 2023 15:25
Ze hebben ook een totale netto waarde van 200 miljard, het op 1 na meest waardevolle automerk qua bezittingen.

Grote bedrijven hebben vaak grote schulden. Grote bedrijven kunnen namelijk grotere schulden dragen.

[Reactie gewijzigd door muffer op 22 juli 2024 15:54]

lighting_ @muffer29 december 2023 16:07
daar ben ik het niet mee eens een KPI onder de financials is debt ratio.
Hoe hoger je schuld hoe meer je kwijt bent aan rente.
Je vergeet dat de investeringen ook in de miljarden lopen

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