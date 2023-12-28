Kaspersky: iPhone-hackers misbruikten voorheen onbekende hardwarefunctie in soc

Gedeelde culturele en politieke waarden?
daar moet ik na al deze tijd toch ff op ageren.
Das wahr einmahl
, zeg ik dan in mijn slechtste Duits. Op dit moment zitten wij in Europa nog maar zelden op 1 lijn met de US of A. De realiteit hier is compleet anders dan de realiteit daar. De US heeft niet te maken met een forse populatie van Noord Afrikaanse afkomst. Je kan dat negeren maar de publieke opinie in de EU is anders dan die in de US. En de reden is simpel: de samenstelling van onze populatie is anders, met daarbij behorende andere denkbeelden. Iedereen heeft wel een vriend, kennis of collega met een migratie achtergrond. En daar praat je mee, je wisselt ideeën uit en je denkt na over de standpunten van de ander.
Heel het gelazer zoals het nu gaat is nog 1 decennium, heel misschien 2 te handhaven. De middelen die nu worden ingezet, zowel Economisch, Politiek en Militair zijn allemaal "nucleaire opties". Daarmee bedoel ik dat na het inzetten van die middelen reconciliatie op een later moment zeer moeilijk wordt. En dat het allemaal "last resort" opties zijn, er is geen weg terug, het zijn de jokers die je maar 1x kan inzetten en daarna nooit meer.
Die opties (ik zet jou uit het SWIFT betaal systeem, ik blokkeer al jouw tegoeden bij mijn banken en confisqueer ze en jij krijgt geen EUV machines en ik maak de kroonjuwelen van jouw techsector (Huawei en TikTok) het handelen onmogelijk en jij krijgt van mij de meest moderne wapens en verregaande steun vanuit onze geheime diensten zodat je een vlaggenschip en generaals op kan blazen, open en bloot zoals we nog nooit eerder hebben gedaan) waren helemaal geen opties, het waren dingen om mee te dreigen. Dingen om mee te bluffen. Op korte termijn zeer effectief, op lange termijn zeer contra productief want de enige optie die de andere partij heeft is het zelf gaan ontwikkelen. Je bent het pressie middel voor altijd kwijt.
Rusland heeft een ander betaal systeem ontwikkeld. Daarnaast komt er nooit meer 1 Russische roebel, dollar, yuan of euro meer op een westerse bank.
China is hard bezig om de ASML machines die ze al hebben na te bouwen. Wel eens gekeken bij ASML, hoeveel Aziaten daar werken? Dat bedoel ik niet racistisch, ik bedoel: kun je echt met droge ogen beweren dat geen een van hen industriële spionage uitvoert? Zijn we echt zo... naïef? Hebben we echt niets geleerd van onze centrifuges? (Khan)
En je hebt je onderhandelingspositie met andere partijen ook verslechterd: er zijn nu nl. opeens alternatieven die er voorheen niet waren. Handel kan opeens ook betaald worden in Rupees, Yuan en Roebels. Staten zoals Brazilië en India hebben meer opties dan ooit en een goede reden om die alternatieven te gaan gebruiken.
Ook leuk:
De aanval op de Nordstream pijpleiding, waarvan het ondertussen steeds duidelijker wordt dat het door Oekraïne is uitgevoerd, geeft ook aan hoe de verhoudingen liggen. Kon Oekraïne dat zonder goedkeuring en misschien zelfs ondersteuning van de VS?
Wie heeft er direct voordeel uit gehaald? Waar komt nu het gas in de EU vandaan? Zo "plat" (simpel) is de wereld. Bullshit walks, money talks.
Wat heeft het gedaan met de grootste economie(en) van de EU? En welke economieën halen voordelen uit die momentele zwakte? Voor Duitsland is het gewoon de perfecte storm: geen atoomenergie, halverwege de groene transitie maar verre van klaar, en momenteel eigenlijk 100% afhankelijk van goedkope (Russische) energie... Die er niet meer is door de vernietiging van de nordstream pijpleiding.
Duitsland wordt van 3 kanten genaaid. de US naait ze met duur gas, Oekraine naait ze dagelijks in de publieke opinie, Rusland is opeens weer een vijand. (terwijl Schröder en Merkel zo hard gewerkt hebben om die relatie te verbeteren en de 2 economieën na goed EU voorbeeld innig te verstrengelen. (Merkel is een Ostie en spreekt vloeiend Russisch) Rusland was afhankelijk van Duits geld voor groei en Duitsland was afhankelijk van goedkope Russische energie. Die onderlinge afhankelijkheid zorgde voor stabiliteit.)
En wat doet China? China pikt de kruimels (eigenlijk hele broden) op die de stotterende Duitse (auto) industrie laat liggen. Ik neem het terug. Duitsland wordt niet van 3 maar van 4 kanten genaaid.
De laatste keer dat dit (Duitsland naaien) gebeurde had dat nogal verstrekkende gevolgen. Wat kan Duitsland nog anders dan haar eigen belang beter gaan verdedigen met een groter leger? Wat kan Frankrijk anders dan volgen? Wat kunnen kleinere EU staten doen behalve daarbij aansluiten en een steeds zelfstandigere koers te gaan varen ten opzichte van Washington?
De EU moet een staat worden willen we overleven. Doen we dat niet dan leggen we een voedingsbodem voor een nieuwe oorlog, maar nu hier, in het westen. En de UK moet gaan beslissen wat ze wil zijn: een belastingparadijs voor de superrijken en de maakeconomie, een onderdeel van Europa of de 53e staat.
Als laatste:
En kijk nog eens goed naar de situatie aan de grenzen van de EU. Hoe is die zo geworden? Door oorlogen in Libië en Syrië. De wetteloosheid daar geeft mensensmokkelaars vrij spel tot halverwege de middellandse zee.
Wie zorgt er voor de huidige instabiliteit in die landen? Waarom? Welke Oliemaatschappij zat er voor de oorlog in Syrië? (Shell) Waar is die nu? Wie heeft er nu zeggenschap over die olievelden? Welk leger heeft daar een basis? (ik geef je een tip: iets met een adelaar en sterren en strepen)
Wiens belang wordt bediend? niet dat van de EU. de EU is een speelbal. Een stapel fiches in het casino.
Ik zeg niet dat Rusland geweldig is, integendeel. Heel de huidige situatie heeft 1 duidelijk startpunt: het uit de lucht schieten van MH17. Al dat daarvoor kwam konden we negeren. En eerlijk gezegd; dat deden we ook.
In plaats van diep door het stof te gaan deed Rusland het tegenover gestelde. En zette daarmee heel veel kwaad bloed in het westen. Ik denk niet dat ons land daardoor iets anders kan dan Oekraïne tot het bittere einde ondersteunen.
Daarnaast is Rusland een
van de partijen die de onrust aan onze grenzen in stand houd.
Wat ik wel bedoel is dat Amerika ons niet ziet als een volwaardige partner. We zijn een vazal. At best. Het wordt tijd dat we dat onder ogen zien. Amerika is niet onze vriend. Het is onze baas.
Het is een complex zooitje. Ik ben bang dat de heren generaals gelijk gaan krijgen. We moeten ons voorbereiden op oorlog. En op het beste hopen.
sjezus. Wat een tekst. Als je tot hier bent gekomen: bedankt voor het lezen
[Reactie gewijzigd door redniels op 23 juli 2024 16:16]