Onderzoekers Kaspersky waarschuwen voor geavanceerde Linux- en Windows-malware

Onderzoekers van Kaspersky Lab waarschuwen voor Windows- en Linux-malware met de naam StripedFly die al meer dan 1 miljoen systemen heeft geïnfecteerd sinds 2017. De malware zou modulair zijn en hierdoor veelzijdig ingezet kunnen worden.

De onderzoekers van Kaspersky dachten aanvankelijk dat StripedFly een cryptocurrency miner was, maar de malware is volgens hen veel complexer en kan ook heel wat meer taken aan. Ze vermelden bijvoorbeeld het uitvoeren van ddos-aanvallen, het installeren van andere malware en het uitschakelen van beveiligingssoftware van de gebruiker.

Volgens de onderzoekers kan de malware ook heel wat gegevens verzamelen. StripedFly probeert om de twee uur talloze gegevens over de gebruiker te verzamelen zoals bijvoorbeeld diens inloggegevens, wachtwoorden, adres, werkgever en functietitel. De malware zou ook in staat zijn om screenshots te nemen van een scherm en audio-opnamen te verkrijgen van de microfoon. Dit gebeurt volgens de onderzoekers dan ook zonder dat een gebruiker ervan op de hoogte is. StripedFly zou modulair zijn en kan verbinding maken met een externe server om nieuwe modules te downloaden die deze nieuwe toepassingen mogelijk maken.