Twee derde van Nederlanders doet geen aangifte of melding van cybercriminaliteit

Slechts een op de drie Nederlanders die te maken heeft gehad met cybercriminaliteit, doet daar aangifte of melding van. Meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich bovendien geen of weinig zorgen over hun digitale veiligheid.

Dit blijkt uit het Alert Online 2023-onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor het onderzoek zijn 1100 Nederlanders, en 1000 ict-medewerkers en verantwoordelijken in het bedrijfsleven ondervraagd.

Nederlanders die te maken hebben gehad met cybercriminaliteit, melden dit in 14 procent van de gevallen bij de Fraudehelpdesk. Slechts 3 procent van de ondervraagden doet aangifte bij de politie. Nog eens 3 procent maakt een melding bij de politie. Het zijn vooral veertigplussers die aangifte of melding doen.

Het gros van de Nederlanders dat slachtoffer is geworden van cybercriminaliteit, onderneemt geen actie. In meer dan de helft van de gevallen wordt daarvoor als reden aangedragen dat het slachtoffer weinig schade ondervonden heeft. Nog eens 30 procent van de Nederlands denkt dat melden geen zin heeft, omdat er niets mee gedaan wordt. Een kleiner deel van de respondenten vindt het 'te veel moeite' of 'niet zo belangrijk' om melding of aangifte te doen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat 38 procent van de Nederlanders in de afgelopen twaalf maanden met phishing te maken heeft gehad. 20 procent van de ondervraagden zegt getroffen te zijn door malware en 10 procent geeft aan slachtoffer te zijn geweest van hacking. Meer Nederlanders hebben het afgelopen jaar te maken gehad met WhatsApp-fraude of een poging daartoe. Meer ondervraagden dan vorig jaar denken met deze vormen van cybercriminaliteit te maken te krijgen.

De ict-verantwoordelijken van de onderzochte bedrijven maken zich vooral zorgen om datalekken. Bovendien schatten ict'ers hun kennisniveau over online veiligheid hoger in dan andere groepen medewerkers. Ook bij bedrijven maken zes op de tien medewerkers geen melding van cybercriminaliteit. Als er wel melding gemaakt wordt, gebeurt dit in 34 procent van de gevallen bij de ict-afdeling van het bedrijf.