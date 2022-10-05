Bijna helft Nederlandse bevolking maakt zich weinig zorgen om online veiligheid

Ongeveer 45 procent van de Nederlandse bevolking maakt zich weinig zorgen over de online veiligheid in de privésituatie. Bijna driekwart vindt de eigen kennis over online risico’s redelijk tot goed. Ongeveer 69 procent van de ondervraagden doet geen melding van cybercriminaliteit.

Dit alles blijkt uit Alert Online 2022, het jaarlijkse onderzoek in opdracht van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de helft van de groep Nederlanders die claimt zich weinig zorgen te maken over de online veiligheid, altijd apparaten updatet en valse websites controleert. Deze groep zou ook gebruikmaken van tweefactorauthenticatie en virusscans en zou ook regelmatig wachtwoorden veranderen. Uit het onderzoek blijkt ook dat Nederlanders zich een gemiddelde score van zeven op tien geven wat betreft het veilig omgaan met online risico’s.

Driekwart van de Nederlandse bevolking heeft in de twaalf maanden die voorafgingen aan het onderzoek naar verluidt te maken gehad met een voorval van cybercrime. In 30 procent werd er aangifte of melding gedaan. In 29 procent van de gevallen denkt men dat het geen zin heeft om melding of aangifte te doen en in 26 procent van de gevallen wil men het probleem naar verluidt zelf oplossen. Aan welke oplossing men dan denkt, is niet duidelijk. Volgens het onderzoek zou 55 procent van de Nederlanders zich schamen als ze in een phishingmail zouden trappen. Bij virussen ligt dat percentage op 7 procent.

De onderzoekers gingen ook te rade bij medewerkers en verantwoordelijken uit het bedrijfsleven en stelden vast dat 56 procent van de bedrijven geen melding doen van cybercriminaliteit. Een kwart van de middelgrote en kleine bedrijven zou overigens ook geen actie ondernemen om digitaal veilig te zijn.