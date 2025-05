Israëlisch aftapsysteem Nederlandse politie is al vier jaar 'onwerkbaar'

Het Israëlische opsporingssysteem van de Nederlandse politie om verdachten en criminelen te monitoren, werkt sinds de aankoop in 2019 niet naar behoren. Het systeem is naar verluidt zelfs onwerkbaar. Volgens de politiediensten lopen hierdoor mensen gevaar.

Het opsporingssysteem zou falen bij het verzamelen, opslaan en vindbaar maken van afgetapte data. Volgens de politiefunctionarissen met wie de krant NRC heeft gesproken, is er nog geen enkel onderdeel operationeel, hoewel het systeem al in 2019 is gekocht van het Israëlische bedrijf Elbit. NRC kon de storingsmeldingen van afgelopen september inzien en zag dat in sommige gevallen het hele landelijke aftapsysteem van de Nederlandse politie urenlang onbruikbaar was. Hoeveel de Nederlandse overheid heeft betaald voor het systeem, is onduidelijk, maar in het artikel van NRC wordt gesproken over miljoenen euro’s.

De technici van Elbit zijn naar verluidt al drie jaar in de weer om het nieuwe systeem aan de praat te krijgen. Ze voeren hiervoor verschillende keren per maand tests uit, maar die lijken vooralsnog iedere keer te mislukken. Om rond de technische problemen heen te werken, doet de Nederlandse politie nu een beroep op een verouderd systeem. Dat systeem is, net als het nieuwe systeem, afkomstig van een Israëlisch bedrijf. Volgens NRC stellen technici de noodzakelijke herstarts van servers in sommige gevallen uit, uit angst dat die servers uitvallen. Bovendien zijn sommige onderdelen van het verouderde systeem al enkele jaren niet meer leverbaar; bepaalde reserveonderdelen moeten ingevlogen worden uit andere delen van de wereld.

De technische problemen leiden volgens NRC ook tot juridische problemen. Telkens als er dataverlies optreedt, moet er immers een proces-verbaal opgemaakt worden om het voorval in kaart te helpen brengen. De rechercheur die het dataverlies heeft opgemerkt, moet dat proces-verbaal opstellen en ondertekenen. Omdat er echter zoveel gevallen van dataverlies zijn, worden ze volgens de krant routinematig ondertekend door de teamchef van de afdeling. Dit zou in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving.

De Nederlandse politie heeft niet enkel problemen met het opsporingssysteem. Het kentekenvolgsysteem heeft naar verluidt eveneens te maken met storingen. Vorige week functioneerde dat systeem niet goed, waardoor de beveiliging van enkele prominente Nederlanders tijdens Prinsjesdag in het gedrang zou zijn gekomen. Begin deze week moest ook een auto vanuit Nederland naar België gevolgd worden in verband met bedreigingen die aan de Belgische minister van Justitie waren geuit. Hoelang er al problemen zijn met het kentekenvolgsysteem en of deze al opgelost zijn, is niet duidelijk.