Nederlandse Colosseum Dental betaalt losgeld aan criminelen na ransomwareaanval

Colosseum Dental Benelux heeft losgeld betaald aan de cybercriminelen die het systeem van de tandartsenorganisatie wisten binnen te dringen. Door de ransomwareaanval zijn zo'n 120 Nederlandse tandartspraktijken tijdelijk gesloten.

Het overkoepelende bedrijf kon naar eigen zeggen niet anders dan de criminelen betalen: "De zorg voor onze patiënten heeft onze allerhoogste prioriteit en was aanleiding voor Colosseum Dental om contact te leggen met de cyberaanvallers en afspraken te maken over teruggave en veiligheid van onze data. Alleen op deze manier konden wij op deze korte termijn het risico voor alle betrokkenen minimaliseren en de praktijkvoering relatief snel weer herstellen."

Tegenover het AD laat het bedrijf weten dat spoedgevallen tijdelijk worden ondergebracht bij collega's buiten Colosseum Dental. Naar verwachting kunnen de getroffen praktijken in de loop van de week weer normaal functioneren. Het is niet bekend hoeveel losgeld er betaald is. Er is hoe dan ook aangifte gedaan bij de politie en er is een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op vrijdag 5 augustus werd bekend dat Colosseum Dental Benelux getroffen was door een ransomwareaanval. Door het voorval moesten 120 tandartsenpraktijken tijdelijk de deuren sluiten. Het bedrijf heeft vooralsnog niet bevestigd wat er precies gebeurd is, maar een bron met connecties binnen het bedrijf meldde nog voor de bevestiging van vandaag aan Tweakers dat het inderdaad om een ransomwareaanval ging. Dezelfde bron meldde dat back-ups verwijderd werden alvorens systemen versleuteld werden. Er zou volgens anonieme betrokkenen gedreigd worden met het lekken van data. Het is niet duidelijk of Colosseum Dental dit met de betaling van het losgeld heeft kunnen voorkomen.