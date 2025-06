Netflix gaat aanbod mobiele games dit jaar nog verdubbelen

Netflix gaat het aantal mobiele games dat via de streamingdienst gedownload kan worden in 2022 grofweg verdubbelen. Momenteel zijn er 26 spellen gratis voor afnemers van het Netflix-abonnement beschikbaar en dat moeten er 50 worden.

De streaminggigant zou dus extra investeren in exclusieve mobiele games maar volgens CNBC lijkt de toevoeging aan het abonnement tot dusver niet erg succesvol te zijn. Statistieken van marktonderzoeker Apptopia zouden suggereren dat zo'n 1,7 miljoen abonnees dagelijks games van Netflix spelen, grofweg 0,8 procent van de totale hoeveelheid abonnees van het bedrijf. In totaal zouden Netflix' games bij elkaar ruim 23 miljoen keer gedownload zijn.

Dit is overigens niet onverwachts voor Netflix; bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van vorig jaar liet het bedrijf weten op de lange termijn in te zetten. De bedoeling is om 'producten neer te zetten die verbonden zijn met de universums, personages en verhalen die we [op de streamingdienst] creëren'. Dit doet het bedrijf onder meer met games gebaseerd op populaire series. Er zijn bijvoorbeeld al games rondom La Casa de Papel en The Queen's Gambit aangekondigd.

Netflix biedt sinds eind 2021 mobiele games aan als onderdeel van een betaald abonnement bij de streamingdienst. Gebruikers krijgen toegang tot de catalogus van Netflix-games, die bestaat uit zowel gelicenseerde spellen als games speciaal voor de dienst gemaakt. Het bedrijf investeert daarbij flink in deze categorie van entertainment. Begin dit jaar werd bijvoorbeeld 65 miljoen dollar voor een Finse gamestudio neergeteld. Netflix' redenering is dat niet andere streamingdiensten, maar andere vormen van entertainment grote concurrenten zijn.

Update, dinsdag: In het oorspronkelijke bericht stond dat Netflix tot dusver 24 exclusieve mobiele games aanbood. Dit zijn er feitelijk 26. Het bericht is daarop aangepast. Met dank aan funrider.