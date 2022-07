Netflix verliest nog eens een miljoen abonnees, al is dat minder dan verwacht

Netflix verloor in het tweede kwartaal van dit jaar 970.000 abonnees. Hoewel de streaminggigant betalende klanten moet inleveren, is de schade naar eigen zeggen minder erg dan gedacht. In Q3 verwacht het bedrijf weer grofweg een miljoen nieuwe abonnees erbij te krijgen.

Het jaar 2022 is tot dusver zwaar voor Netflix, omdat het aantal abonnees afgelopen kwartaal voor het eerst in tien jaar daalde. In reactie op die daling verwachtte de streamingdienst nog eens twee miljoen betalende klanten te verliezen, maar dat heeft zich beperkt tot net geen miljoen abonnees minder, zo blijkt uit de recente kwartaalcijfers van Netflix. Nog altijd hebben ruim 220 miljoen mensen wereldwijd een Netflix-abonnement en dat moet in het volgende kwartaal weer stijgen naar ruim 221 miljoen klanten.

Vooral de resultaten uit de Aziatisch-Pacifische- en Zuid-Amerikaanse markt waren volgens Netflix erg goed. In de eerstgenoemde markt steeg het aantal abonnees met ruim een miljoen en in de laatstgenoemde regio was het vooral de gemiddelde omzet per lidmaatschap die steeg.

Dat heeft mogelijk deels met recente experimenten van Netflix te maken. Het bedrijf is sinds begin dit jaar aan het experimenteren met nieuwe abonnementsmodellen om de cijfers wat op te krikken. In enkele landen in Zuid-Amerika werd in maart een subaccountstelsel ingevoerd, wat mogelijk nu al zijn vruchten afwerpt in de regio. Netflix schrijft: "We zijn optimistisch door onze eerste resultaten en ons vermogen om consumenten in Latijns-Amerika over te hevelen naar het model van 'betaald delen'."

Uit de kwartaalcijfers blijkt dat de omzet uit de Zuid-Amerikaanse markt met 19 procent steeg ten opzichte van vorig jaar, terwijl het aantal abonnees daar hetzelfde bleef. Sinds deze week is er daarnaast een proef gestart waarbij huishoudens extra moeten betalen als een account voor langer dan twee weken gedeeld wordt. Ook deze test vindt in Latijns-Amerika plaats.

Uiteindelijk heeft Netflix ondanks het afnemende aantal abonnees toch een omzetstijging van bijna 9 procent. In Q2 van 2022 verdiende de streamingdienst een kleine 8 miljard dollar, omgerekend 7,8 miljard euro. De nettowinst daalde ten opzichte van het afgelopen kwartaal met ongeveer 150 miljoen euro, maar is met grofweg 1,4 miljard euro nog steeds hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De resultaten waren volgens het bedrijf nog beter geweest als de sterke koers van de dollar niet voor een averechts effect op andere wisselkoersen had gezorgd.