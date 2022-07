Netflix-abonnement via iOS-app voortaan af te sluiten buiten Apple om

Netflix maakt het voor iOS-gebruikers nu mogelijk om een abonnement te nemen op de streamingdienst zonder tussenkomst van Apple. Sinds kort mogen een bepaald soort iOS-apps linken naar hun eigen website vanuit de app. Netflix maakt hier nu gebruik van.

In de Netflix-app voor iOS verschijnt voor niet-abonnees bij het opstarten van de app voortaan een knop die de gebruiker naar een externe webpagina brengt om een abonnement af te sluiten. Voorheen moesten gebruikers zelf naar de website van de streamingdienst gaan om dit voor elkaar te krijgen. Tot voor kort stond Apple het namelijk niet toe dat apps naar hun eigen website linkten.

Niet alle apps mogen externe links gebruiken om gebruikers aankopen te laten doen. Het gaat alleen om 'reader'-apps waarbij gebruikers digitale tijdschriften, kranten, boeken, audio, muziek en video's kunnen kopen, zoals bij Amazon, Spotify en Netflix het geval is. Hetzelfde geldt voor Nederlandse datingapps, al moeten die nog wel een commissie betalen aan Apple.

Bij het openen van de link verschijnt een waarschuwing dat de gebruiker wordt omgeleid naar een externe website en dat hij vanaf dat punt niet meer met Apple te maken heeft. Apple is dus niet verantwoordelijk voor de transacties of het stopzetten van het abonnement. Op dat vlak is er vrij weinig veranderd. In 2018 stopte Netflix al met de optie om in-app een abonnement af te sluiten, omdat de dienst anders een commissie moest afstaan aan Apple. Ook Spotify maakte deze keuze.