Netflix breidt proef tegen accountdelen uit met huishoudens op locatiebasis

Netflix breidt zijn test voor het delen van accounts uit. In een aantal landen begint de streamingdienst een proef waarbij abonnementhouders extra huishoudens kunnen toevoegen. De dienst gebruikt geolocatie om te bepalen wanneer een nieuw huishouden moet worden toegevoegd.

Netflix begint de proef in Argentinië, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala en Honduras. De streamingdienst onderzoekt daar de mogelijkheden om het delen van accounts tegen te gaan. In tegenstelling tot een eerdere proef draait de test niet om extra betalende subaccounts, maar huishoudens. In de proef kunnen gebruikers één abonnement afsluiten per huishouden. Dat kost ongeveer de helft van het abonnement. In Argentinië kost een Basis-abonnement 429 pesos per maand. Een extra huishouden kost 219 pesos per maand extra.

Gebruikers van een Basis-abonnement kunnen maximaal een extra huishouden toevoegen, Standaard-gebruikers twee en Premium-gebruikers drie. De extra prijs wordt dan per extra huishouden berekend. Een Premium-klant die in Argentinië dus 1199 pesos betaalt en drie extra huishoudens wil toevoegen betaalt daar drie keer 219 pesos extra voor, in totaal 657 pesos.

Het is niet duidelijk in welke kwaliteit en op hoeveel apparaten een extra huishouden werkt. Netflix schrijft op een ondersteuningspagina dat het bedrijf IP-adressen, apparaat-ID's en accountactiviteit gebruikt om te bepalen waar een gebruiker zich bevindt. Gebruikers kunnen maximaal twee weken op een andere locatie dan thuis gebruikmaken van hun normale abonnement, maar moeten daarna kiezen of ze hun locatie permanent wijzigen of een extra huishouden aan hun abonnement toevoegen.

Netflix experimenteert sinds begin dit jaar met het wijzigen van zijn verdienmodellen. De streamingdienst heeft last van concurrerende diensten, maar ook van het feit dat veel gebruikers hun account delen met vrienden of familie en het abonnementsgeld dan splitten. Het bedrijf zoekt daarom naar manieren om accountdelen tegen te gaan. Eerder dit jaar begon het een proef om abonnees extra te laten betalen wanneer ze andere gebruikers toevoegden aan hun abonnement. Die proef loopt nog in een aantal landen zoals Costa Rica. Ook werkt het bedrijf aan een goedkopere versie die reclames bevat.