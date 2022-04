Aantal abonnees van Netflix is voor het eerst in tien jaar tijd gedaald

Netflix heeft voor het eerst in tien jaar tijd een dalend aantal abonnees. In het eerste kwartaal van 2022 telde het bedrijf wereldwijd 200.000 abonnees minder dan het laatste kwartaal van 2021. Het verwacht een afname van twee miljoen abonnees in het tweede kwartaal.

Dat schrijft het bedrijf in de kwartaalcijfers. Als belangrijke reden voor de afname ziet Netflix de enorme toename van het aantal abonnees tijdens de coronapandemie. De sterke stijging die het thuiszitten met zich meebracht vertekende de groeicurve van het aantal abonnees, maar nu minder mensen thuis zitten, trekt het aantal abonnees bij. Aan het einde van 2021 had Netflix 222 miljoen abonnees. Netflix houdt rekening met een daling van twee miljoen abonnees in het tweede kwartaal, schrijft het in een brief aan aandeelhouders.

Naast de coronagroeispurt, ziet Netflix ook dat relatief veel huishoudens, voornamelijk in de VS, al Netflix hebben en dat veel accounts gedeeld worden. Volgens het bedrijf hebben naast de 222 miljoen betalende huishoudens nog eens 100 miljoen huishoudens via gedeelde accounts toegang tot Netflix. Om daar iets tegen te doen test Netflix sinds maart goedkopere subaccounts. Ook is de concurrentie in streamingland toegenomen. Te denken daarbij is aan de komst van onder meer HBO Max en Disney+ in Nederland en in de VS de concurrentie met Prime Video en Hulu.

Netflix verwacht in het tweede kwartaal van 2022 219 miljoen abonnees te hebben, nu is het aantal 221.640.000, een kwartaal eerder 221.840.000. Tussen het derde kwartaal van 2021 en het laatste kwartaal van 2021 groeide de streamingsdienst met ruim 8 miljoen abonnees. Het bedrijf ziet vooral nog groeimogelijkheden in de minder traditionele markten, dus buiten de VS. Het gaat dus vol inzetten op het ontwikkelen van internationale series en films. Hoewel het aantal abonnees afnam, steeg de jaaromzet afgelopen jaar alsnog met 9,7 procent tot omgerekend 7,3 miljard euro.